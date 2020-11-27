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Таня Боброва
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Reuters: доля экосистемы «Сбера» составит 5% в общей выручке через три года, а 50% сможет достигнуть к 2030 году Материал редакции

Сейчас экосистема компании приносит лишь 1% выручки, пишет агентство.

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«Сбер» рассчитывает, что доля небанковских сервисов достигнет 5% в общей выручке к 2023 году, а к 2030 году вырастет почти до 50%. Об этом пишет Reuters со ссылкой на два источника, близких к набсовету банка.

Сейчас экосистема компании приносит лишь 1% выручки, остальную часть обеспечивает основной бизнес банка, утверждает агентство. В «Сбере» отказались от комментариев.

В экосистему «Сбера» входит больше 30 сервисов в сферах еды, здоровья, транспорта, недвижимости, медиа и других. Часть из них входит в совместное предприятие компании с Mail.ru Group, в том числе сервис доставки еды Delivery Club и такси-сервис «Ситимобил». В конце октября «Сбер» стал единственным владельцем Rambler Group: получил онлайн-кинотеатр Okko и медиасервисы.

Летом «Сбербанк» разделил совместные активы с «Яндексом»: банк получил «Яндекс.Деньги» (сейчас — «ЮMoney), а интернет-компания — «Маркет». По словам источников The Bell, осенью банк вёл переговоры с владельцем «М.Видео» о совместном развитии маркетплейса goods.ru — в «Сбере» назвали информацию слухами.

#новость #сбер #сбербанк

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