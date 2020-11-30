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WSJ: Airbnb повысила оценку до $30-33 млрд перед IPO на Nasdaq Материал редакции
Инвесторы оценивали компанию в эту сумму в 2017 году, но на фоне пандемии сервис снизил её почти в два раза.
- Сервис краткосрочной аренды жилья Airbnb определил свою оценку в диапазоне от $30 млрд до $33 млрд перед первичным публичным размещением, пишут The Wall Street Journal и Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с вопросом.
- Airbnb начнёт презентацию для инвесторов 1 декабря, сообщает WSJ. Пока неясно, какой диапозон цен на акцию определит сервис, указывает издание. В компании отказались от комментариев.
- Сервис планирует выйти на биржу Nasdaq и привлечь до $1 млрд, сообщала компания в проспекте к IPO. По данным WSJ, листинг запланирован на середину декабря 2020 года. В 2017 году инвесторы оценили Airbnb в $31 млрд, но на фоне пандемии компания снизила оценку до $18 млрд, писало Reuters.
- За девять месяцев 2020 года Airbnb получила $2,5 млрд выручки (-32% год к году) и $696,9 млн убытков.
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ЯжПрограммист
Какая многозначительная иллюстрация к новости. Или это тайный знак как брошь Наибуллиной?
Василий СтепановЯжПрограммист
это последний выдох господина ПВ.
Sergei TimofeyevЯжПрограммист
Не покидает то же ощущение. Booble!
Импульс Импульс
Сейчас она на фоне второй волны пойдёт вниз.