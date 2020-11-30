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Финансы
Таня Боброва
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WSJ: Airbnb повысила оценку до $30-33 млрд перед IPO на Nasdaq Материал редакции

Инвесторы оценивали компанию в эту сумму в 2017 году, но на фоне пандемии сервис снизил её почти в два раза.

  • Сервис краткосрочной аренды жилья Airbnb определил свою оценку в диапазоне от $30 млрд до $33 млрд перед первичным публичным размещением, пишут The Wall Street Journal и Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с вопросом.
  • Airbnb начнёт презентацию для инвесторов 1 декабря, сообщает WSJ. Пока неясно, какой диапозон цен на акцию определит сервис, указывает издание. В компании отказались от комментариев.
  • Сервис планирует выйти на биржу Nasdaq и привлечь до $1 млрд, сообщала компания в проспекте к IPO. По данным WSJ, листинг запланирован на середину декабря 2020 года. В 2017 году инвесторы оценили Airbnb в $31 млрд, но на фоне пандемии компания снизила оценку до $18 млрд, писало Reuters.
  • За девять месяцев 2020 года Airbnb получила $2,5 млрд выручки (-32% год к году) и $696,9 млн убытков.
Joe Scarnici, Getty
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#новость #airbnb

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4 комментария
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ЯжПрограммист

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Какая многозначительная иллюстрация к новости. Или это тайный знак как брошь Наибуллиной?

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Василий Степанов

ЯжПрограммист
0

это последний выдох господина ПВ.

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Sergei Timofeyev

ЯжПрограммист
0

Не покидает то же ощущение. Booble!

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Импульс Импульс

0

Сейчас она на фоне второй волны пойдёт вниз.

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