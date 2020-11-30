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Совладелец «Аптечной сети 36,6» объявил о планах купить 30% «Детского мира» — после этого акции ритейлера выросли на 15% Материал редакции
Капитализация компании выросла до 105 млрд рублей.
- Инвесткомпания Altus Capital, которая владеет долей в «Аптечной сети 36,6», объявила о планах купить 29,9% обыкновенных акций «Детского мира» по цене в 160 рублей за штуку. 100% акций ритейлера находятся в свободном обращении.
- Altus Capital готов заплатить за 29,9% акций «Детского мира» 35,35 млрд рублей, посчитал Forbes. Это 220,9 млн из 739 млн акций. Предложение Altus Capital не распространяется на владельцев акций в США, а сбор заявок начнется 3 декабря и продлится до 18 декабря, сообщила инвесткомпания.
- Предложенная цена почти на 28% больше стоимости акций «Детского мира» на закрытии торгов на Московской бирже 27 ноября (125,12 рубля за бумагу), на 43,2% выше средневзвешенной цены за шесть месяцев (111,74 рубля) и на 42,9% — цены последнего SPO ритейлера в сентябре (112 рублей), говорится в сообщении.
- На фоне новостей акции «Детского мира» выросли более чем на 15% и на максимуме стоили 151,42 рублей за штуку, а рыночная капитализация компании превысила 105 млрд рублей.
- «Детский мир» в ответ объявил, что не вёл никаких предварительных обсуждений о возможной сделке, не запрашивал никаких предложений и не имеет никакой информации о намерениях и взглядах Altus Capital в отношении компании и доли, которую инвесткомпания собирается приобрести.
- До сентября 2020 года основными владельцами «Детского мира» были АФК «Система» Владимира Евтушенкова и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ). В сентябре они объявили о продаже своей доли в «Детском мире» и получили более 20 млрд рублей.
- Altus Capital была основана в 2014 году двумя партнерами UFG Wealth Management — Оксаной Кучура и Дмитрием Кленовым. По данным базы «Контур.Фокус», Altus Capital принадлежит 29,9% ПАО «Аптечная сеть 36,6».
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Dmitry Ievlev
Запоздалый инсайд))
Варвара АртемьеваDmitry
Лучше поздно, чем никогда)
33_rublya
Совет директоров и Менеджмент Компании не вели никаких предварительных обсуждений с Altus о возможной сделке с акциями Компании, не запрашивали от нее никаких предложений и не имеют никакой информации о намерениях и взглядах Altus в отношении Компании и доли в капитале Компании, которую она планирует приобрести. Менеджмент и Совет директоров будет предоставлять общественности дополнительную информацию об этой ситуации в должное время, как только у Компании появится дополнительная информация.
http://corp.detmir.ru/press-centre/news/detsky_mir_ad_hoc_notice
Евгения Евсеева33_rublya
спасибо
Alex
Хорошо подзаработал на Арбидоле 🤣