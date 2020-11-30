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S&P Global купит поставщика аналитики для бизнеса IHS Markit за $44 млрд Материал редакции
Объединённая компания будет конкурировать с Bloomberg и Refinitiv, о покупке которой в июле 2019 года объявила LSE.
- Американский холдинг S&P Global сообщил о покупке британского аналитического агентства IHS Markit за $44 млрд с учетом долга, составляющего $4,8 млрд. Это самая крупная безденежная сделка 2020 года для рынка, пишет WSJ. Рыночная стоимость IHS Markit составляет около $37 млрд, S&P составляет около $82 млрд.
- В результате сделки будет создана объединенная компания, в котором текущие акционеры S&P Global будут владеть примерно 67,75% объединенной компании, а акционерам IHS Markit достанется 32,25%.
Сделку оплатят акциями S&P Global: одна акция IHS будет обменена на 0,2838 обыкновенной акции S&P Global. Стороны планируют закрыть сделку во второй половине 2021 года после одобрения акционеров S&P Global и IHS Markit.
- Сделка объединит одну из старейших финансовых компаний с относительным новичком: история S&P начинается со сборника информации для железнодорожных инвесторов 1860 года. Сейчас компания наиболее известна своими рейтингами облигаций и индексами фондового рынка.
- IHS Markit была образована в 2016 году в результате слияния двух более мелких игроков — IHS и Markit. Компания предоставляет банкам программное обеспечение для размещения корпоративных акций и облигаций, а также аналитические данные о транспортных и энергетических компаниях.
- Объединенная компании будет предоставлять комплексные данные, платформы, тесты и аналитику в области ESG (Environmental, social and corporate governance), климата и перехода на возобновляемую энергию.
- Компания будет конкурировать с Bloomberg и Refinitiv, о покупке которой в июле 2019 года объявила LSE. Однако компании все еще ведет переговоры с регулирующими органами Евросоюза , пишет Bloomberg.
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