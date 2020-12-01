Мы переосмыслили взаимодействие банка с клиентом. В «Хайсе» всё заточено под потребности ИП. В приложении будут привычные функции для ИП и физлиц: выставление счетов, налоги и взносы, оплата ЖКХ, переводы, оплата картой и так далее. Мы сфокусированы на функциях работы с деньгами, поэтому не предложим купить страховку или записаться на приём к врачу. И поэтому не будем избавляться от употребления слова «банк».

Хотим, чтобы предприниматель проводил в приложении или за решением каких-то вопросов минимум времени. Чем меньше отвлечем человека от работы — тем лучше справились.