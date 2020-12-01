Сервисы для ИП и физлиц в одном приложении: в России запустится банк «Хайс» с инвестициями «Модульбанка» Материал редакции
Банк, в который уже вложили $1 млн, будет ориентироваться на предпринимателей, которые работают на себя.
В начале 2021 года в России запустится узкоспециализированный банк «Хайс», который объединит сервисы для счёта индивидуального предпринимателя и карты физлица в одном мобильном приложении. Об этом vc.ru рассказали в «Модульбанке», который стал партнёром проекта.
Сервис позволяет выставлять счета, принимать оплату от контрагентов, оплачивать налоги и так далее. В будущем появятся шаблоны договоров, бухгалтерия для сотрудников, оплата штрафов, связи и ЖКХ, «умные» накопительные счета, депозиты и инвестиции.
«Хайс» предлагает карту Visa Signature с кэшбеком в рублях 2% и скидками у партнёров Visa. Со счёта ИП на личную карту пользователи могут вывести до 600 тысяч рублей без комиссии, затем комиссия составит 1%.
Стоимость обслуживания: 690 рублей в месяц первые три месяца, затем — 2990 рублей в месяц.
Чем отличается проект
В компании отмечают, что обычно ИП не используют 80% функций, которые предлагают банки малому бизнесу, а сами предприниматели не похожи на компании по поведению и потреблению финансовых услуг. Например, получают деньги на счёт ИП в одном банке, затем переводят и используют с карты физлица в другом.
На первом этапе «Хайс» будет ориентироваться на ИП в сфере услуг: пользоваться услугами банка смогут все желающие, но сервисы для остальных сфер начнут появляться примерно через полгода.
Банк будет работать под лицензией «Модульбанка» и с его инфраструктурой, но развиваться как независимый финансовый проект.
«Хайс» — продукт для ИП, которые работают на себя, а «Модульбанк» закрывает потребности бизнеса крупнее — вроде маркетплейсов и поставщиков, пояснил разницу проектов Павел Семенов, член совета директоров, советник предправления «Модульбанка».
Сейчас банк собирает заявки на бета-тестирование и открытие первых счетов. Цель — привлечь более 8000 клиентов в первый год работы и 30 000 активных пользователей за три года.
Кто создал «Хайс»
В стартапе говорят, что у него нет «основателей» — есть команда, благодаря которой проект запустился: Кирилл Параска, Наталья Стурза, Никита Левашов и Родион Стришко. Идея проекта появилась в 2017 году, а летом 2020 года команда, в которой сейчас почти 30 человек, начала активную разработку.
«Мы уже не первый год вместе и сработались как партнёры в других бизнесах: разрабатывали и проектировали финтех и банки для России и Европы, запускали и внедряли SaaS для автоматизации клиентского сервиса на машинном обучении», — отметила Стурза.
Инвестиции в проект составили более $1 млн: половину вложили создатели стартапа, половину — «Модульбанк». Из этих средств потрачено уже около 50%, уточнили в банке.
По данным «Контур.Фокуса», 50% ООО «Хайс» принадлежит «Модульбанку», 40% у Кирилла Параска, 5% у Натальи Стурза, 3,5% у Никиты Левашова и 1,5% у Родиона Стришко.
Для «Модульбанка» проект — возможность «стать первым на рынке частным банком-платформой для финтех-проектов, которым требуется банковская лицензия и инфраструктура», отметил Павел Семенов. «Хайс станет для нас первым опытом, на котором сможем обкатать процессы», — добавил он.
Видел их рекламу в инсте. Русские люди не готовы платить за обслуживание больше 500р (основная масса), а тут аж 2.5к.
Русские люди не готовы заниматься бизнесом (основная масса). А тут как бы для предпринимателей, не?
"Стоимость обслуживания: 690 рублей в месяц первые три месяца, затем — 2990 рублей в месяц."
Заманчиво (нет)
"В стартапе говорят, что у него нет «основателей» — есть команда"
"Инвестиции в проект составили более $1 млн: половину вложили основатели"
«Хайс» — продукт для ИП, которые работают на себя, а «Модульбанк» закрывает потребности бизнеса крупнее
Но и закрывает потребности небольших ИП. Если Модуль поднимет стоимость тарифа, чтобы все уходили в Хайс, придется от них в Точку уходить
По меньшей мере в данной статье вообще не раскрыто, в чем фишка? - банковский счёт с урезанным функционалом довольно высокой стоимостью обслуживания!
Сотрудничал с модулем ) остался недоволен, финмониторинг, даже не хотел вникнуть в мою деятельность, хотя я как ИП не выводил нал, наоборот всегда на счёт клал, т.е. к обнальщикам меня причислить невозможно.
Закрыл ушел в Альфу
Для меня Точка стала бесплатной на их новой линейке тарифов.
А тут - 36 штук в год, это ж почти стоимость страховых и пенсионных взносов.
Умрут мертворожденными)
Банк, в который уже вложили $1 млн
Миллион? Не миллиард?
Что это за банк — сделанный за миллион? 🤨
Слабоватый продуктовый вижн - дороже и меньше функций, лол.
Ничем не лучше всего другого и непонятно зачем надо.
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