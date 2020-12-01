Сервис ориентирован на крупный бизнес, но станет доступен и для малого и среднего.

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«Альфа-банк» представил сервис для бизнеса, который позволяет автоматизировать работу с самозанятыми, рассказали vc.ru в компании. Он объединяет приложение Alfa.Corporate для компании и «Мой доход» для физлиц.

Сервис позволяет оформить самозанятых, оплачивать их услуги, автоматически проверять статус исполнителя, отзывать чеки в случае возврата средств и так далее. Вознаграждение самозанятым можно выплачивать в любые банки по реквизитам карты или счета, отметили в компании.

Среди других особенностей в банке называют адаптацию под заказчика: например, можно добавить проверку статуса самозанятого не только перед выплатой, а ежедневно.

Партнёры проекта — APIBank и блокчейн-платформа Waves Enterprise. Первый создал стандартизированные API и универсальные интерфейсы, что позволит добавить сервис на собственные платформы компаний для самозанятых.

Технологии Waves Enterprise обеспечат быструю и безопасную работу и расширят целевую аудиторию за счёт подключения агрегаторов, репетиторов, клининг-сервисов и других услуг, отметили в компании.

Сервис рассчитан на крупные компании, но в будущем функции будут доступны малому и среднему бизнесу, добавили в «Альфа-банке». Стоимость услуг в банке не раскрывают.

Услуги для работы с самозанятыми развивают и другие компании: в сентябре бесплатный сервис представил «Тинькофф», а в марте подобное решение запустила команда «Рокетбанка». Массовые выплаты самозанятым позволяет проводить также платёжная система «Банк 131» и сервис от Qiwi.