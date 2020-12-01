«Альфа-банк» запустил сервис для оформления самозанятых и выплат им вознаграждения на карту любого банка Материал редакции
Сервис ориентирован на крупный бизнес, но станет доступен и для малого и среднего.
«Альфа-банк» представил сервис для бизнеса, который позволяет автоматизировать работу с самозанятыми, рассказали vc.ru в компании. Он объединяет приложение Alfa.Corporate для компании и «Мой доход» для физлиц.
Сервис позволяет оформить самозанятых, оплачивать их услуги, автоматически проверять статус исполнителя, отзывать чеки в случае возврата средств и так далее. Вознаграждение самозанятым можно выплачивать в любые банки по реквизитам карты или счета, отметили в компании.
Среди других особенностей в банке называют адаптацию под заказчика: например, можно добавить проверку статуса самозанятого не только перед выплатой, а ежедневно.
Партнёры проекта — APIBank и блокчейн-платформа Waves Enterprise. Первый создал стандартизированные API и универсальные интерфейсы, что позволит добавить сервис на собственные платформы компаний для самозанятых.
Технологии Waves Enterprise обеспечат быструю и безопасную работу и расширят целевую аудиторию за счёт подключения агрегаторов, репетиторов, клининг-сервисов и других услуг, отметили в компании.
Сервис рассчитан на крупные компании, но в будущем функции будут доступны малому и среднему бизнесу, добавили в «Альфа-банке». Стоимость услуг в банке не раскрывают.
Услуги для работы с самозанятыми развивают и другие компании: в сентябре бесплатный сервис представил «Тинькофф», а в марте подобное решение запустила команда «Рокетбанка». Массовые выплаты самозанятым позволяет проводить также платёжная система «Банк 131» и сервис от Qiwi.
Читаю уже много лет VC, но зарегистрировался только сейчас, чтобы написать про то, как эти ребята из Альфа банка работают с самозанятыми.
Год назад они писали из всех утюгов, что теперь очень просто через их приложение можно зарегистрироваться самозатятым, выписывать чеки и платить налоги. Я повелся и открыл у них счет. Зарегистрировался и вот в момент когда нужно было выписать первый чек, приложение отказывалось это делать. Служба поддержки сказала, что у них проблемы и сделайте чек напрямую на сайте налоговой. Окей, сделал. Через пару дней нужно было сделать еще чек, но функция опять не работала. Поддержка отбрасывалась фразой, что проблема на стороне налоговой и они решают. Так продолжалось пару месяцев. После этого они просто по-тихому, без каких-либо объявлений убрали функцию выписывания чека.. Поддержка написала, что функционал был отключен, рекомендуем воспользоваться приложением мой налог".
Вопрос зачем такой банк, который тебя сначала завлекает удобной функцией, а потом отключает ее и просит воспользоваться другим приложением?
Если нужны прувы, с радостью скину переписку с поддержкой.
Трезвый браслет
Напишите на ivan.urgant@alfabank.ru - вам обязательно ответят!
PS. Бывший "счастливый" клиент Альфы :).
Алишер Тагирович, добро пожаловать
В лучший банк нашей страны - в АЛЬФА БАНК
У Тинькофф это больше полугода, если не больше)
Альфа со своей поддержкой всегда будут позади
Сервис рассчитан на крупные компании, но в будущем функции будут доступны малому и среднему бизнесу, добавили в «Альфа-банке». Стоимость услуг в банке не раскрывают.
Т.е. понятно, что это не столько про самозанятых, сколько про желание крупных компаний сэкономить на ФОТ техников, водителей, мерчей и прочих сотрудников рабочих специальностей. Заодно получить гибкий механизм изменения их численности при необходимости быстрых сокращений.
Ориентирован? Уверены? Эти бравые ребята запрашивают у своих клиентов (которые по дурости открыли у них расчетный счет ИП или ООО) такие данные о контрагенте. Прикрываясь ФЗ 115 они просят: номер паспорта, дату рождения, место рождения, адрес места жительства, СНИЛС физического лица.
При том что! договор заключен между двумя ИП или ИП и ООО и там вообще не фигурирует физических лиц! от слова совсем.
При указании на то, что физическое лицо не контрагент и запрашиваемые данные подпадают под ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ТРЕТЕЙ СТОРОНЫ, просто блокируют операции по счету.
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