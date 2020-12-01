В 2018 году Microsoft купила конкурирующий сервис GitHub за $7,5.

В закладки

Платформа для хранения и совместной работы над кодом GitLab достигла оценки в $6 млрд, пишет CNBC со ссылкой на источники, знакомые с вопросом. Последняя публичная оценка компании была в сентябре 2019 года — $2,75 млрд.

Компания планировала провести IPO 18 ноября 2020 года, но в мае отложила его из-за пандемии. По словам источников CNBC, GitLab рассчитывает выйти на биржу в 2021 году. Представитель компании отказался от комментариев. Глава компании Сид Сибранджи заявил весной, что финансовые показатели позволяют GitLab провести IPO — она вышла на выручку в $100 млн в 2019 году.

Осенью 2019 года платформа привлекла $268 млн от Goldman Sachs и Iconiq Capital. В GitLab также инвестировали Y Combinator, Franklin Templeton, Tiger Global Management и другие.

Компанию GitLab основали выходцы из Украины Валерий Сизов и Дмитрий Запорожец в 2011 году, в 2013 году к ним присоединился Сид Сибранджи. Среди клиентов — Goldman Sachs, Nvidia, Ticketmaster, авиакомпанию Delta и другие.