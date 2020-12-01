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Финансы
Рая Хачатрян
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СNBC: оценка GitLab выросла более чем в два раза за год — до $6 млрд Материал редакции

В 2018 году Microsoft купила конкурирующий сервис GitHub за $7,5.

9 комментариев
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Платформа для хранения и совместной работы над кодом GitLab достигла оценки в $6 млрд, пишет CNBC со ссылкой на источники, знакомые с вопросом. Последняя публичная оценка компании была в сентябре 2019 года — $2,75 млрд.

Компания планировала провести IPO 18 ноября 2020 года, но в мае отложила его из-за пандемии. По словам источников CNBC, GitLab рассчитывает выйти на биржу в 2021 году. Представитель компании отказался от комментариев. Глава компании Сид Сибранджи заявил весной, что финансовые показатели позволяют GitLab провести IPO — она вышла на выручку в $100 млн в 2019 году.

Осенью 2019 года платформа привлекла $268 млн от Goldman Sachs и Iconiq Capital. В GitLab также инвестировали Y Combinator, Franklin Templeton, Tiger Global Management и другие.

Компанию GitLab основали выходцы из Украины Валерий Сизов и Дмитрий Запорожец в 2011 году, в 2013 году к ним присоединился Сид Сибранджи. Среди клиентов — Goldman Sachs, Nvidia, Ticketmaster, авиакомпанию Delta и другие.

В 2018 году Microsoft купила конкурирующий сервис для совместный разработки GitHub. Сумма сделки составила $7,5 млрд, покупатель выплатил ее своими акциями.

#новость #gitlab #github

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9 комментариев
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Anton Pestsov

3

Неплохо такой рост, от 7,5 баксов до 6 ярдов

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Рая Хачатрян

Anton
1

GitLab и GitHub — все-таки разные сервисы, хоть и не совсем креативные с точки зрения нейминга

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101

Рая
0

Согласен, github это социальная сеть для разработчиков. А вот gitlab все-таки больше именно devops платформа

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Roman Sidorov

0

Хм, как раз в начале этого года я перенес туда свои репозитории. Давайте будем считать это совпадением.

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kei gelfer

Roman
0

Совпадение было, когда они базу с пользовательскими репозиториями удалили и три дня не могли поднять

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blackst0ne

kei
0

18 часов != три дня. 

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kei gelfer

Roman
0

А откуда и почему перенесли?

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Roman Sidorov

kei
0

С Битбакета из-за бредового лимита на CI (50 минут против 2000 минут у Гитлаба). Да и функционал у Гитлаба повеселее

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kei gelfer

Roman
0

Согласен, тоже с него съехали из-за ограничений

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