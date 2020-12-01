Сервис подписки на наборы для научных опытов MEL Science привлёк $14 млн от Mubadala Investment, РКИФ и других Материал редакции
У стартапа с инвестициями «Яндекса» и Sistema VC около 3 млн подписчиков, в основном, в США.
Образовательная платформа MEL Science привлекла $14 млн инвестиций в раунде В от Mubadala Investment Company, Channel 4 Ventures, Российско-китайского венчурного фонда (РКИФ) и других, рассказали vc.ru в компании.
Основанная в 2015 году Василием Филипповым MEL Science помогает изучать химию и физику с помощью практических опытов и VR-технологий. Ежемесячно по подписке компания присылает набор для проведения экспериментов. Также стартап создает собственные научные видео и статьи. По собственным данным, они набрали больше 1 млрд просмотров.
Подписка доступна в более чем 30 странах, основные продажи приходятся на США. Например, в России подписка на набор для изучения химии стоит 2020 рублей в месяц. Платформа для изучения физики доступна только на английском, подписка стоит $34,90 в месяц.
В компании рассказали, что полученные средства планируют направить на поддержку спроса на собственные научные подписки, развитие и масштабирование существующих продуктов, а также для покрытия спроса, который вырос в 2020 году.
Компания не раскрывает, насколько выросла активность пользователей, но отмечает, что количество подписчиков более 3 млн. Управляющий партнёр Sistema VC Дмитрий Филатов отметил, что с момента первой инвестиции количество подписчиков сервиса выросло более чем в 50 раз.
Среди инвесторов компании — «Яндекс», Sistema VC, TMT Investments, от которых стартап привлёк $6 млн в 2019 году, и другие фонды. Также в MEL Science инвестировал Sistema VC — $2,5 млн в 2016 году и $2,2 млн вместе с партнёрами в 2017 году.
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