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Евгения Евсеева
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Сервис подписки на наборы для научных опытов MEL Science привлёк $14 млн от Mubadala Investment, РКИФ и других Материал редакции

У стартапа с инвестициями «Яндекса» и Sistema VC около 3 млн подписчиков, в основном, в США.

4 комментария
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Образовательная платформа MEL Science привлекла $14 млн инвестиций в раунде В от Mubadala Investment Company, Channel 4 Ventures, Российско-китайского венчурного фонда (РКИФ) и других, рассказали vc.ru в компании.

Основанная в 2015 году Василием Филипповым MEL Science помогает изучать химию и физику с помощью практических опытов и VR-технологий. Ежемесячно по подписке компания присылает набор для проведения экспериментов. Также стартап создает собственные научные видео и статьи. По собственным данным, они набрали больше 1 млрд просмотров.

Рынок edtech растет настолько быстро, что к 2030 году он должен достигнуть $10 трлн. MEL Science развивается очень активно, у проекта отличная команда, и новый раунд поможет компании упрочить свои позиции во многих странах.

Артем Инютин
сооснователь и управляющий партнер венчурного фонда TMT Investments (инвестор проекта)

Подписка доступна в более чем 30 странах, основные продажи приходятся на США. Например, в России подписка на набор для изучения химии стоит 2020 рублей в месяц. Платформа для изучения физики доступна только на английском, подписка стоит $34,90 в месяц.

В компании рассказали, что полученные средства планируют направить на поддержку спроса на собственные научные подписки, развитие и масштабирование существующих продуктов, а также для покрытия спроса, который вырос в 2020 году.

Компания не раскрывает, насколько выросла активность пользователей, но отмечает, что количество подписчиков более 3 млн. Управляющий партнёр Sistema VC Дмитрий Филатов отметил, что с момента первой инвестиции количество подписчиков сервиса выросло более чем в 50 раз.

Среди инвесторов компании — «Яндекс», Sistema VC, TMT Investments, от которых стартап привлёк $6 млн в 2019 году, и другие фонды. Также в MEL Science инвестировал Sistema VC — $2,5 млн в 2016 году и $2,2 млн вместе с партнёрами в 2017 году.

#новость #инвестиции #mel

Евгения Евсеева
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4 комментария
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Лев Щенин

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Идея с рассылкой наборов для опытов - просто супер !
Сам ищу в Москве продавца, который может порадовать школьников 10-13 лет.
Дети - наше будущее !

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Leo Rialto

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Луч света в темном царстве, особенно на фоне прослушиваемых исполнителей от Спотифи!

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причем здесь музыка

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Семён Ланцман

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В MEL Science кайф)

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