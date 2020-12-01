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Таня Боброва
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«Сбер» анонсировал электронный кошелёк с картами и бонусами клиента в одном сервисе Материал редакции

Он позволит настроить «каскадное» списание денег при их нехватке — клиенты получат услугу, а банк — комиссию, говорят в компании.

  • «Сбер» предложит клиентам единый электронный кошелёк с дебетовыми и кредитными картами, а также бонусами «Спасибо». Об этом на мероприятии «День инвестора» рассказал зампредправления банка, руководитель блока «Розничный бизнес» Кирилл Царёв, пишет «Интерфакс».
  • «В будущем мы планируем предлагать вместо карты электронный кошелёк, все деньги будут храниться в одном месте. При этом доступ будет осуществляться не только к собственным средствам, но и к бонусным, а также кредитным средствам», — рассказал Царёв.
  • Пользователь сможет задать очередность списания денег при оплате покупок: например, после списания бонусов средства будут списываться с дебетовой карты, а потом с кредитки. Такой сценарий возможен, если на одной из карт недостаточно средств.

Часто такая ситуация возникает в сервисах подписки. По нашим данным, до 10% транзакций отклоняется именно по этой причине. При этом у каждого десятого клиента было достаточно средств на других картах или была открыта кредитная карта. Если бы мы могли этого избежать, мы бы позволили клиенту получить нужный товар или услугу, продавцу деньги, а нам заработать дополнительный комиссионный доход в объёме около 2 млрд рублей в год.

Кирилл Царёв
зампредправления «Сбера»
  • Сам «Сбер» развивает несколько сервисов по подписке, в том числе онлайн-кинотеатр Okko и музыкальный сервис «СберЗвук». Также у компании с сентября есть подписка на скидки и бонусы в сервисах из экосистемы — «СберПрайм».

#новость #сбер

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5 комментариев
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Mikhail Lazarev

11

Об этом на «Дне инвестора» рассказал зампредправления банка, руководитель блока «Розничный бизнес» Кирилл Царёв

А что за мероприятие "Дно инвестора"?

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Вадим Демидов

Mikhail
0

Дно инвестора - это когда не только некуда, но и нечего инвестировать.

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Nikita Nikonov

1

Интересная фраза "на Дне инвестора"...

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Сергей Галан

1

На мероприятии под названием "День инвестора"

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Anton Mansurov

0

Удобно, когда денег уже совсем нет можно подписку в кредит купить

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