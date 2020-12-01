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«Сбер» анонсировал электронный кошелёк с картами и бонусами клиента в одном сервисе Материал редакции
Он позволит настроить «каскадное» списание денег при их нехватке — клиенты получат услугу, а банк — комиссию, говорят в компании.
- «Сбер» предложит клиентам единый электронный кошелёк с дебетовыми и кредитными картами, а также бонусами «Спасибо». Об этом на мероприятии «День инвестора» рассказал зампредправления банка, руководитель блока «Розничный бизнес» Кирилл Царёв, пишет «Интерфакс».
- «В будущем мы планируем предлагать вместо карты электронный кошелёк, все деньги будут храниться в одном месте. При этом доступ будет осуществляться не только к собственным средствам, но и к бонусным, а также кредитным средствам», — рассказал Царёв.
- Пользователь сможет задать очередность списания денег при оплате покупок: например, после списания бонусов средства будут списываться с дебетовой карты, а потом с кредитки. Такой сценарий возможен, если на одной из карт недостаточно средств.
- Сам «Сбер» развивает несколько сервисов по подписке, в том числе онлайн-кинотеатр Okko и музыкальный сервис «СберЗвук». Также у компании с сентября есть подписка на скидки и бонусы в сервисах из экосистемы — «СберПрайм».
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