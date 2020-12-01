Часто такая ситуация возникает в сервисах подписки. По нашим данным, до 10% транзакций отклоняется именно по этой причине. При этом у каждого десятого клиента было достаточно средств на других картах или была открыта кредитная карта. Если бы мы могли этого избежать, мы бы позволили клиенту получить нужный товар или услугу, продавцу деньги, а нам заработать дополнительный комиссионный доход в объёме около 2 млрд рублей в год.