Мошенники создали в 16 регионах «консультационные центры по привлечению инвестиций».

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Читинский суд заблокировал во «ВКонтакте» группу, которая рекламировала финансовую пирамиду Antares Limited, связанную с бывшими менеджерами «Кэшбери». Об этом рассказал глава департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ России Валерий Лях в интервью ТАСС.

По словам Валерия Ляха, Antares Limited ведет свою деятельность из-за рубежа. Мошенники работали как через соцсети, так и в офлайне, а на работу в компанию привлекли менеджеров, которые раньше работали в «Кэшбери». Они одновременно создали в 16 регионах несколько «консультационных центров по привлечению инвестиций».

Отдел по борьбе с нелегальной деятельностью в главных управлениях Банка России провёл расследование и выявил признаки финансовой пирамиды, а затем обратился в прокуратуру, рассказал Лях.