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Финансы
Евгения Евсеева
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ЦБ рассказал о финансовой пирамиде Antares Limited с менеджерами из «Кэшбери» Материал редакции

Мошенники создали в 16 регионах «консультационные центры по привлечению инвестиций».

21 комментарий
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Читинский суд заблокировал во «ВКонтакте» группу, которая рекламировала финансовую пирамиду Antares Limited, связанную с бывшими менеджерами «Кэшбери». Об этом рассказал глава департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ России Валерий Лях в интервью ТАСС.

По словам Валерия Ляха, Antares Limited ведет свою деятельность из-за рубежа. Мошенники работали как через соцсети, так и в офлайне, а на работу в компанию привлекли менеджеров, которые раньше работали в «Кэшбери». Они одновременно создали в 16 регионах несколько «консультационных центров по привлечению инвестиций».

Отдел по борьбе с нелегальной деятельностью в главных управлениях Банка России провёл расследование и выявил признаки финансовой пирамиды, а затем обратился в прокуратуру, рассказал Лях.

В сентябре 2018 года ЦБ назвал «Кэшбери» одной из крупнейших финансовых пирамид в России. В октябре прокуратура Ростовской области обратилась в суд с требованием заблокировать сайты cashbery.com и кэшбери.рф, и суд согласился это сделать. Тогда же глава компании Артур Варданян объявил о прекращении работы «Кэшбери» и обещал открыть новый проект.

Почему Центробанк считает «Кэшбери» финансовой…
Отсутствие лицензии, сверхвысокая доходность, сомнительная структура и другие причины.
vc.ru

#новость #кэшбери

Евгения Евсеева
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21 комментарий
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Роман Александров

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Иван Худяков

2

про Пирамиду Пенсионный фонд не рассказали ещё?
И про непирамиду "продажа ресурсов России", где прибыль НЕ ВЫПЛАЧИВАЕТСЯ народу, а оседает в карманах "избранных" тоже не рассказали?
Вообще Центробанк, который не принадлежит России, а принадлежит хозяевам денег, разные истории рассказывает

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Elshad Melikmamedov

Иван
4

Это не тот ресурс.
Я думаю Ваши единомышленники находятся в других ресурсах.

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Иван Худяков

Elshad
1

Думаешь все здесь верят в светлое Правление наше?

Ответить

Elshad

Иван
1

Хорошо раз настаиваете то давайте по пунктам
1. Пенсионный фонд - Пенсионный фонд прошлой системы ( назовем социалистичной) складывался из того что страна обладала огромным количеством производственных активов и все это слагалось в единый котел а так как направление было социалистическое то конечнг же была возможность выплачивать пенсии на нормальном уровне. Так как сейчас не так то рано или поздно Россия должна и уже переходит к западной модели пенсии тоесть инвестиционная модель где Ваши зароботки Вы инвестируете в ценные бумаги и в итоге получаете пенсию

2. Продажа ресурсов- По разным данным доходы на 60% от продажи нефти и газа ( что является главным ресурсом) это налоги в разнх формах.  Они приходят на счет казначейства и оттуда тратятся на разные проекты. То что есть нечеловеческие откаты- да. Но это не причина утверждать что продажа ресурсов в чьих то карманах оседает.

3. Очень популярная конспиролагическая теория. Но если разобраться- независимость ЦБ от государства нужна для того чтобы государство желая залатать дыры в бюджете не напечатало много новых денег. Детальнее можете прочитать про кейс Турции и почему у них сложности с курсом.

Надеюсь ответил на Ваши вопросы. Но я остаюсь при своем мнении. Если Вы заядлый конспиролог то наверное Вам удобнее будет в других сообществах. Все таки здесь у людей немного другие ценности.

P.S. Я не русский ( ни этнически, ни как гражданин)  и никакого отношения к "правлению" не имею

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Иван Худяков

Elshad
0

https://www.instagram.com/tv/CIDjYTbj_Oe1S-wr7J8-J1m94dbQyNOc7vwpe40/?igshid=1v8umyyrugyua

Ответить

Иван Худяков

Elshad
–2

это про ресурсы

Ответить

Иван Худяков

Elshad
–2

это про пенсию и зп

Ответить

Иван Худяков

Elshad
–2

про зп

Ответить

Иван Худяков

Elshad
–2
Ответить

Сергей Ермилов

Иван
0

Да, здесь таких подавляющее большинство.

Ответить

Иван Худяков

Сергей
0

Вот и проверим)

Можно будет всякие писать моменты за власть
И смотреть результат)

типа таких
Из бюджета заказали маски, которые делать щеки будут по стоимости 31 рубль

Скоро русские космонавты будут летать на американских короблях в космос,
зачем тогда космодром Волжский за 91млрд?,
прожиточный минимум в Украине больше чем в РФ (в перешлёте на доллар) и тп

Ответить

Maksim Momonov

Иван
0

а в китае вообще нет пенсии, хотя самая экономически развитая страна сейчас

Ответить

Игорь Протасов

Maksim
0

Уже пару лет назад была. Не у всех, но тем не менее

Ответить

Константин Глядяев

Elshad
1

Справедливости ради, пенсионный фонд ещё та пирамида

Ответить

Алексей Патрин

Иван
0

ЭТО ДРУГОЕ КОКОКО

Ответить

Денис Трофимов

3

Обещал - сделал 👍

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Mika Rasulov

2

Интересную историю они рассказали

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Serge Tikhonenko

2

Помню, как блоггеров заряжали, пиарили из каждого утюга этот Кэшбери)

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Марат Нагаев

0

Передаю привет Виктору Петровскому.

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Valentin Dombrovsky

0

 Тогда же глава компании Артур Варданян объявил о прекращении работы «Кэшбери» и обещал открыть новый проект.

Пацан сказал — пацан сделал.

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