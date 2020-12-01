ЦБ рассказал о финансовой пирамиде Antares Limited с менеджерами из «Кэшбери» Материал редакции
Мошенники создали в 16 регионах «консультационные центры по привлечению инвестиций».
Читинский суд заблокировал во «ВКонтакте» группу, которая рекламировала финансовую пирамиду Antares Limited, связанную с бывшими менеджерами «Кэшбери». Об этом рассказал глава департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ России Валерий Лях в интервью ТАСС.
По словам Валерия Ляха, Antares Limited ведет свою деятельность из-за рубежа. Мошенники работали как через соцсети, так и в офлайне, а на работу в компанию привлекли менеджеров, которые раньше работали в «Кэшбери». Они одновременно создали в 16 регионах несколько «консультационных центров по привлечению инвестиций».
Отдел по борьбе с нелегальной деятельностью в главных управлениях Банка России провёл расследование и выявил признаки финансовой пирамиды, а затем обратился в прокуратуру, рассказал Лях.
В сентябре 2018 года ЦБ назвал «Кэшбери» одной из крупнейших финансовых пирамид в России. В октябре прокуратура Ростовской области обратилась в суд с требованием заблокировать сайты cashbery.com и кэшбери.рф, и суд согласился это сделать. Тогда же глава компании Артур Варданян объявил о прекращении работы «Кэшбери» и обещал открыть новый проект.
про Пирамиду Пенсионный фонд не рассказали ещё?
И про непирамиду "продажа ресурсов России", где прибыль НЕ ВЫПЛАЧИВАЕТСЯ народу, а оседает в карманах "избранных" тоже не рассказали?
Вообще Центробанк, который не принадлежит России, а принадлежит хозяевам денег, разные истории рассказывает
Это не тот ресурс.
Я думаю Ваши единомышленники находятся в других ресурсах.
Думаешь все здесь верят в светлое Правление наше?
Хорошо раз настаиваете то давайте по пунктам
1. Пенсионный фонд - Пенсионный фонд прошлой системы ( назовем социалистичной) складывался из того что страна обладала огромным количеством производственных активов и все это слагалось в единый котел а так как направление было социалистическое то конечнг же была возможность выплачивать пенсии на нормальном уровне. Так как сейчас не так то рано или поздно Россия должна и уже переходит к западной модели пенсии тоесть инвестиционная модель где Ваши зароботки Вы инвестируете в ценные бумаги и в итоге получаете пенсию
2. Продажа ресурсов- По разным данным доходы на 60% от продажи нефти и газа ( что является главным ресурсом) это налоги в разнх формах. Они приходят на счет казначейства и оттуда тратятся на разные проекты. То что есть нечеловеческие откаты- да. Но это не причина утверждать что продажа ресурсов в чьих то карманах оседает.
3. Очень популярная конспиролагическая теория. Но если разобраться- независимость ЦБ от государства нужна для того чтобы государство желая залатать дыры в бюджете не напечатало много новых денег. Детальнее можете прочитать про кейс Турции и почему у них сложности с курсом.
Надеюсь ответил на Ваши вопросы. Но я остаюсь при своем мнении. Если Вы заядлый конспиролог то наверное Вам удобнее будет в других сообществах. Все таки здесь у людей немного другие ценности.
P.S. Я не русский ( ни этнически, ни как гражданин) и никакого отношения к "правлению" не имею
Да, здесь таких подавляющее большинство.
Вот и проверим)
Можно будет всякие писать моменты за власть
И смотреть результат)
типа таких
Из бюджета заказали маски, которые делать щеки будут по стоимости 31 рубль
Скоро русские космонавты будут летать на американских короблях в космос,
зачем тогда космодром Волжский за 91млрд?,
прожиточный минимум в Украине больше чем в РФ (в перешлёте на доллар) и тп
а в китае вообще нет пенсии, хотя самая экономически развитая страна сейчас
Тогда же глава компании Артур Варданян объявил о прекращении работы «Кэшбери» и обещал открыть новый проект.
Пацан сказал — пацан сделал.
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