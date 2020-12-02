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Финансы
Евгения Евсеева
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Salesforce объявил о покупке Slack за более чем $27 млрд Материал редакции

Это крупнейшее приобретение для Salesforce после покупки разработчика платформы для визуализации и аналитики данных Tableau за $15,7 млрд.

14 комментариев
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Американский разработчик программного обеспечения Salesforce объявил о покупке корпоративного мессенджера Slack за $27,7 млрд.

По условиям соглашения, акционеры Slack получат $26,79 наличными и 0,0776 обыкновенных акций Salesforce за каждую акцию Slack. Salesforce ожидает, что сделку закроют во втором квартале 2022 финансового года.

Вместе компании создадут самую обширную открытую экосистему приложений и рабочих процессов для бизнеса, сообщили в Salesforce. После закрытия сделки Slack станет операционным подразделением Salesforce, Стюарт Баттерфилд продолжит возглавлять компанию.

Сделка усилит соперничество Slack с сервисом Teams от Microsoft, считает CNBC.

О переговорах Salesforce и Slack 25 ноября сообщили источники The Wall Street Journal и Reuters. На фоне новости акции мессенджера взлетели более чем на 25%, в рыночная стоимость — с $17 млрд до $20 млрд.

Slack растёт на фоне пандемии: во втором квартале 2020 года компания увеличила выручку на 49%, до $215,9 млн, и сократила убыток с $359,6 млн в 2019 году до $73 млн. Количество платных пользователей Slack достигло 130 тысяч, что на 30% больше, чем годом ранее.

#новость #slack #salesforce

Спасибо за наводку Andrei Apanasik
Евгения Евсеева
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14 комментариев
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evilnw

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Возможно, этих денег хватит, чтобы выпустить нативное приложение.

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Карфаген должен быть разрушен

evilnw
0

С jquery переписали, уже хорошо стало. Глядишь, и от электрона откажутся

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Yury Kotov

2

Если вместо Слака - Телеграм, значит он тоже 30 млрд уже стоит 😆

Ответить

Александр Кучеряев

Yury
8

Учитывая скорость роста и количество пользователей, и потенциал куда движется технология, телега может и больше быть оценена.

Ответить

โอเล-ก สีเงิน

Александр
0

по неведомой причине мегапопулярный телег не пользуется спросом за пределами России.

Ответить

Pavel

โอเล-ก
4

ЛОЛ, тот-то из России всего 30 миллионов активных пользователей в месяц, а всего, как бы более 400 миллионов в месяц

Ответить

Александр

โอเล-ก
0

Если считать что в России 30 млн пользователей из овер 400 миллионной базы то пользуется. Посмотрите на рейтинги самых скачиваемых приложений.

Ответить

Вадим Демидов

โอเล-ก
0

Как раз-таки телеграм наиболее популярен за пределами необъятной.
Хотя лично для меня - это идеальный формат и софта, и организации: и аесьма функциональный мессенджер, и новости, причём из различных сфер, и корпоративные закрытые чаты, да ещё и интеграции есть, хотя и маловато полезных именно для меня, но телега ещё развивается.

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Кирилл Загоскин

Александр
0

А где доход от НКО Дурова?

Ответить

Андрей Браиловский

1

Какое соперничество, вы Teams видели?
Это ж говнище забагованное вроде скайпа, ему до слака очень далеко

Ответить

Алексей Патрин

Андрей
0

У Teams потенциальный охват аудитории шире, т.к. он идет по подписке Microsoft 365 бесплатно.

Ответить

Павел Скиннер

Андрей
0

Побеждает же не лучший продукт, а лучшие продажи. А у Майкрософта самый классный ресурс для продаж top down: гигантская клиентская база пользователей Винды и Офиса.
Слак же до слияния с Salesforce мог продвигаться только bottom up и, естественно, отставал в темпах роста от Teams.
Такие дела.

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Георгий Владимирович

0

Кому кризис, а кому перспектива в фиксирование $ 27 ярового профита. В необычное время живём)

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Павел

Георгий
1

Так логично же, ресурсы из одного сектора перетекают в другой из-за внешних факторов. Не уверен, что подобные ситуации как то привязаны к «времени», да и вообще человеку. 

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