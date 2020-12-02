Salesforce объявил о покупке Slack за более чем $27 млрд Материал редакции
Это крупнейшее приобретение для Salesforce после покупки разработчика платформы для визуализации и аналитики данных Tableau за $15,7 млрд.
Американский разработчик программного обеспечения Salesforce объявил о покупке корпоративного мессенджера Slack за $27,7 млрд.
По условиям соглашения, акционеры Slack получат $26,79 наличными и 0,0776 обыкновенных акций Salesforce за каждую акцию Slack. Salesforce ожидает, что сделку закроют во втором квартале 2022 финансового года.
Вместе компании создадут самую обширную открытую экосистему приложений и рабочих процессов для бизнеса, сообщили в Salesforce. После закрытия сделки Slack станет операционным подразделением Salesforce, Стюарт Баттерфилд продолжит возглавлять компанию.
Сделка усилит соперничество Slack с сервисом Teams от Microsoft, считает CNBC.
О переговорах Salesforce и Slack 25 ноября сообщили источники The Wall Street Journal и Reuters. На фоне новости акции мессенджера взлетели более чем на 25%, в рыночная стоимость — с $17 млрд до $20 млрд.
Slack растёт на фоне пандемии: во втором квартале 2020 года компания увеличила выручку на 49%, до $215,9 млн, и сократила убыток с $359,6 млн в 2019 году до $73 млн. Количество платных пользователей Slack достигло 130 тысяч, что на 30% больше, чем годом ранее.
Возможно, этих денег хватит, чтобы выпустить нативное приложение.
С jquery переписали, уже хорошо стало. Глядишь, и от электрона откажутся
Если вместо Слака - Телеграм, значит он тоже 30 млрд уже стоит 😆
Учитывая скорость роста и количество пользователей, и потенциал куда движется технология, телега может и больше быть оценена.
по неведомой причине мегапопулярный телег не пользуется спросом за пределами России.
Как раз-таки телеграм наиболее популярен за пределами необъятной.
Хотя лично для меня - это идеальный формат и софта, и организации: и аесьма функциональный мессенджер, и новости, причём из различных сфер, и корпоративные закрытые чаты, да ещё и интеграции есть, хотя и маловато полезных именно для меня, но телега ещё развивается.
Какое соперничество, вы Teams видели?
Это ж говнище забагованное вроде скайпа, ему до слака очень далеко
У Teams потенциальный охват аудитории шире, т.к. он идет по подписке Microsoft 365 бесплатно.
Побеждает же не лучший продукт, а лучшие продажи. А у Майкрософта самый классный ресурс для продаж top down: гигантская клиентская база пользователей Винды и Офиса.
Слак же до слияния с Salesforce мог продвигаться только bottom up и, естественно, отставал в темпах роста от Teams.
Такие дела.
Кому кризис, а кому перспектива в фиксирование $ 27 ярового профита. В необычное время живём)
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