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Visa в партнёрстве со стартапом BlockFi выпустит кредитку с кэшбеком в биткоинах и обслуживанием за $200 в год Материал редакции
Это первое подобное предложение для рынка, говорят в BlockFi.
Visa вместе с криптовалютным стартапом BlockFi выпустит долларовую кредитную карту, на которую будет возвращаться кэшбек в виде биткоинов, а не привычных денег или миль, передаёт Bloomberg.
Пользователи кредитной карты Bitcoin Rewards получат обратно 1,5% от покупок в биткоинах, а также разово $250 в криптовалюте, если они потратят более $3000 в течение первых трёх месяцев в 2021 году, говорится в заявлении BlockFi. Стоимость обслуживания карты — $200 в год. Кредитку выпустят в первом квартале 2021 года.
Гендиректор BlockFi Зак Принс (Zac Prince) заявил, что это будет первая кредитка с кэшбеком в биткоинах, передаёт Coindesk. По его словам, компания будет поощрять клиентов использовать карту для повседневных расходов, а не для накопления долга.
Процентные ставки по кредитам BlockFi намного лучше, чем проценты по обычной кредитке, добавил Принс. BlockFi также работает над тем, чтобы позволить клиентам погашать долги с помощью криптовалюты.
Компании должны были выпустить кредитку на квартал раньше, но планы сорвались из-за распространения пандемии. «Чтобы вывести на рынок кредитную карту, нужно работать с достаточно большим количеством партнеров. Некоторые из них не справились с переходом на удалёнку», — заявил Принс в августе 2020 года в интервью CoinDesk.
Visa выступает в качестве эмитента карт, Evolve Bank & Trust предоставляет банковский идентификационный номер (БИН), который позволяет BlockFi подключаться к платёжной сети, а Deserve управляет платежами, объясняет издание.
BlockFi будет зарабатывать на обслуживании и межбанковской комиссии, которую разделят на кэшбек и доход BlockFi. Принс не смог назвать точный диапазон денежных лимитов на кредитках, но рассчитывает, что лимиты будут варьироваться от $5000 до $25 тысяч в зависимости от кредитоспособности клиента.
BlockFi открыл на своем сайте лист ожидания для желающих получить карту, но записаться в него пока могут только обладатели пополненных счетов в BlockFi, сообщает Forbes.
Заодно и узнают номера ваших кошельков
Новый контрагент - новый публичный адрес кошелька.
Это как руки мыть после туалета.
Теоретически гражднам РФ можно будет не сдавать декларацию о движении средств на иностранных счетах и не нужно кэшбэк зачислять через российские банки...
200$ в год.
Спасибо, не надо.
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