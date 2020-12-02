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Российский разработчик летающих мотоциклов Hoversurf привлёк инвестиции при оценке в $30 млн Материал редакции
Среди инвесторов проекта — предприниматель Исмаил Ахметов, сооснователь Qiwi Сергей Солонин, фонд Starta Ventures и другие.
Разработчик летающих транспортных средств Hoversurf привлек финансирование от предпринимателя Исмаила Ахметова при оценке в $30 млн, пишет журнал «Популярная механика». Сумму сделки стороны не раскрывают.
Инвестор решил купить долю в компании из-за ее перехода к заключительной фазе испытаний авиационных электродвигателей, использующих эффект Вентури, пишет издание. Команда инженеров создала и оформила патент на функциональный прототип двигателя, который безопаснее, компактнее и тише воздушных винтов.
Благодаря инвестициям, компания планирует коммерциализировать результаты исследований и конструкторских работ, и «тем самым сделать нашу страну государством-лидером в сегменте автономных летающих транспортных средств», сказал основатель Hoversurf Александр Атаманов. На вопросы vc.ru о планах и текущих проектах компании на момент написания заметки Атаманов не ответил.
«Hoversurf имеет все шансы осуществить революцию в частных и коммерческих перевозках, например, в такси. Это грандиозное ощущение — участвовать в истории, которая изменит мир», — рассказал Исмаил Ахметов.
История компании началась в 2016 году, когда она представила первую модель ховербайка Scorpion 1. Основные конкуренты Hoversurf — E-volo, Lilium Jet и EHang. В отличие от них, компания использует уже существующую транспортную инфраструктуру.
У компании два офиса — в России собираются прототипы устройств, а в США у компании находятся тестовая площадка для сертификации и шоурум, в котором Hoversurf демонстрирует прототипы потенциальным партнёрам.
В 2017 году компания заключила сделку с полицией Дубая: Hoversurf подарил ей свой первый серийный экземпляр ховербайка S3 2019 и начал обучение офицеров пилотированию на нем. Компания также подписала договор о сотрудничестве с производителем мотоциклов Yamaha.
Помимо Исмаила Ахметова в проект инвестировали сооснователь Qiwi Сергей Солонин, фонд Starta Ventures, бизнес-ангелы Николай Белых, Евгений Медведников, Максим Коробов. По данным базы «Контур.Фокус», 62,1% ООО ОКБ «Ховер» принадлежит Атаманову, 14,4% — Елене Коробовой, 9% Солонину, 8,4% — Белых. Ещё 4,4% у структуры Starta Ventures, 1% у Андрея Соловьёва и 0,6% у Анны Журба.
По данным на февраль 2019 года, проект привлёк приблизительно $2,4 млн инвестиций — за предпосевной и посевной раунды. На 2019 год у компании была нулевая выручка, а убыток составил 15,4 млн рублей, следует из данных «Контур.Фокуса».
Неужели это и есть будущее? 🤔
теперь можно не только случайно задушить нарушителя при задержании, но и отделить пару конечностей.
Для бездорожья может и выгодно экономически, если грязь не разбрызгивает.
Я б в такое не вложился
Мало хрустов на дорогах, теперь они ещё и летать будут над головами.
Но запрещать конечно нужно дроны массой больше 250 грамм🤦🏻♂️
30млн - это что-то маловато на производство...
До появления антигравитации все эти штуки обречены на экзотичность.
Но если честно завидую. ещё ничего нет, компания в убытках, с 2016 года ничего не сделала. Но уже получила 30 млн инвесторов
Я понимаю в том же Дубае, где только очевидно и можно делать такие эксперименты, недавно погиб француз, который тоже испытывал какую-то жуть - но это был его выбор и его судьба. У нас те кто должен летать на этих воздушных мясорубках это не те, кто получают точнее загребают и пилят на этом бабки. И мало того, тех кто будет летать их соблазняют деньгами, врут в глаза, что это безопасно, ставят в условия когда обратного пути нет.
https://www.youtube.com/watch?v=fUImvprq-6M
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