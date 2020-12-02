Среди инвесторов проекта — предприниматель Исмаил Ахметов, сооснователь Qiwi Сергей Солонин, фонд Starta Ventures и другие.

В закладки

Разработчик летающих транспортных средств Hoversurf привлек финансирование от предпринимателя Исмаила Ахметова при оценке в $30 млн, пишет журнал «Популярная механика». Сумму сделки стороны не раскрывают.

Инвестор решил купить долю в компании из-за ее перехода к заключительной фазе испытаний авиационных электродвигателей, использующих эффект Вентури, пишет издание. Команда инженеров создала и оформила патент на функциональный прототип двигателя, который безопаснее, компактнее и тише воздушных винтов.

Благодаря инвестициям, компания планирует коммерциализировать результаты исследований и конструкторских работ, и «тем самым сделать нашу страну государством-лидером в сегменте автономных летающих транспортных средств», сказал основатель Hoversurf Александр Атаманов. На вопросы vc.ru о планах и текущих проектах компании на момент написания заметки Атаманов не ответил.

«Hoversurf имеет все шансы осуществить революцию в частных и коммерческих перевозках, например, в такси. Это грандиозное ощущение — участвовать в истории, которая изменит мир», — рассказал Исмаил Ахметов.

История компании началась в 2016 году, когда она представила первую модель ховербайка Scorpion 1. Основные конкуренты Hoversurf — E-volo, Lilium Jet и EHang. В отличие от них, компания использует уже существующую транспортную инфраструктуру.

У компании два офиса — в России собираются прототипы устройств, а в США у компании находятся тестовая площадка для сертификации и шоурум, в котором Hoversurf демонстрирует прототипы потенциальным партнёрам.

В 2017 году компания заключила сделку с полицией Дубая: Hoversurf подарил ей свой первый серийный экземпляр ховербайка S3 2019 и начал обучение офицеров пилотированию на нем. Компания также подписала договор о сотрудничестве с производителем мотоциклов Yamaha.

Помимо Исмаила Ахметова в проект инвестировали сооснователь Qiwi Сергей Солонин, фонд Starta Ventures, бизнес-ангелы Николай Белых, Евгений Медведников, Максим Коробов. По данным базы «Контур.Фокус», 62,1% ООО ОКБ «Ховер» принадлежит Атаманову, 14,4% — Елене Коробовой, 9% Солонину, 8,4% — Белых. Ещё 4,4% у структуры Starta Ventures, 1% у Андрея Соловьёва и 0,6% у Анны Журба.