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Онлайн-школа английского языка Novakid с российскими основателями привлекла $4,25 млн от TMT Investments и других Материал редакции
По собственным данным Novakid, за год клиентская база и выручка выросли на 500%.
Стартап-разработчик платформы для онлайн-обучения английскому языку Novakid привлёк $4,25 млн в раунде финансирования, который возглавил венгерский PortfoLion. Об этом vc.ru сообщил представитель венчурного фонда TMT Investments, который инвестировал в Novakid $500 тысяч.
Среди других участников раунда — американский фонд LearnStart (входит в LearnCapital) и нынешние инвесторы: корейский венчурный фонд BonAngels и фонд Leta Capital.
Последние в январе 2020 года вложили в Novakid $1,5 млн в равных пропорциях в рамках посевного раунда. За всё время Novakid привлекла $2,2 млн, говорили тогда в Leta Capital.
«За год клиентская база Novakid и её выручка увеличились более чем на 500%. Операционно компания характеризуется стабильно высоким уровнем удержания клиентов, развитыми продажами на международном рынке и надежной монетизацией за счёт платных подписок», — утверждает сооснователь компании Максим Азаров.
Азаров основал Novakid в 2017 году вместе с Дмитрием Малиным. До создания стартапа предприниматели работали в Google, VipKid, Groupon, Red Bull и LG Electronics. Novakid зарегистрирована в США, а штаб-квартира находится в Кракове, Польша. Сервис работает в основном в Польше, Испании, Италии, Турции, России и СНГ, всего в 30 странах, говорят в TMT Investments.
В онлайн-школе учатся дети от четырёх до 12 лет. Одно занятие стоит от 490 рублей. Сервис сочетает технологии виртуальной реальности и геймификации, рассказывала в январе 2020 года представительница Leta Capital. Результаты и индивидуальная программа обучения определяются с помощью машинного обучения.
По данным базы «Контур.Фокус», Малину и Азарову принадлежит по 38% ООО «Новакид Рус», ещё 24% — американской Novakid Inc. Выручка по итогам 2019 года достигла 32,3 млн рублей, чистая прибыль — 1,4 млн.
Смысл этих школ?
Уроки с носителями из ЮАР стоят от $4 в час.
А где именно?
Preply https://bit.ly/2I0JjEE
Там можно найти сбитых летчиков. 50-60 летних мужиков с опытом в бизнесе, не губошлепок после института.
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