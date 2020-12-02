По собственным данным Novakid, за год клиентская база и выручка выросли на 500%.

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Стартап-разработчик платформы для онлайн-обучения английскому языку Novakid привлёк $4,25 млн в раунде финансирования, который возглавил венгерский PortfoLion. Об этом vc.ru сообщил представитель венчурного фонда TMT Investments, который инвестировал в Novakid $500 тысяч.

Среди других участников раунда — американский фонд LearnStart (входит в LearnCapital) и нынешние инвесторы: корейский венчурный фонд BonAngels и фонд Leta Capital.

Последние в январе 2020 года вложили в Novakid $1,5 млн в равных пропорциях в рамках посевного раунда. За всё время Novakid привлекла $2,2 млн, говорили тогда в Leta Capital.

«За год клиентская база Novakid и её выручка увеличились более чем на 500%. Операционно компания характеризуется стабильно высоким уровнем удержания клиентов, развитыми продажами на международном рынке и надежной монетизацией за счёт платных подписок», — утверждает сооснователь компании Максим Азаров.

Азаров основал Novakid в 2017 году вместе с Дмитрием Малиным. До создания стартапа предприниматели работали в Google, VipKid, Groupon, Red Bull и LG Electronics. Novakid зарегистрирована в США, а штаб-квартира находится в Кракове, Польша. Сервис работает в основном в Польше, Испании, Италии, Турции, России и СНГ, всего в 30 странах, говорят в TMT Investments.

В онлайн-школе учатся дети от четырёх до 12 лет. Одно занятие стоит от 490 рублей. Сервис сочетает технологии виртуальной реальности и геймификации, рассказывала в январе 2020 года представительница Leta Capital. Результаты и индивидуальная программа обучения определяются с помощью машинного обучения.