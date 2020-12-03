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Лиана Липанова
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«Тинькофф» вернул комиссию при переводах на «Сбер» по номеру телефона и оставил бесплатными операции в СБП и по карте Материал редакции

До марта 2019 года такие переводы облагались комиссией в 1%, а потом стали бесплатными.

  • «Тинькофф» вернул комиссию при переводах клиентам «Сбербанка» по номеру телефона, но вместо 1% теперь комиссия составляет 1,5%, но не менее 30 рублей. Соответствующее письмо «Тинькофф» разослал своим клиентам (есть у vc.ru).
  • Условия меняются на дебетовых картах с 10 декабря. Размер комиссии будет указан в форме перевода.
  • Переводы на «Сбер» не будут влиять на лимит бесплатных переводов на карты других банков. Бесплатными остались переводы с «Тинькофф» на «Сбер» через Систему быстрых платежей Центробанка при переводах до 100 тысяч рублей в месяц и переводы по номеру карты до 20 тысяч месяц с карт Tinkoff Black и до 50 тысяч рублей в месяц с премиальных карт Black Edition.
  • «Сейчас наши клиенты могут переводить деньги клиентам "Сбера" бесплатно в рамках СБП или по номеру карты в рамках текущих лимитов. Мы ввели комиссию для переводов по отдельному шлюзу в "Сбер" из-за высокой себестоимости таких операций для банка. Ранее мы компенсировали клиентам за свой счет переводы через него, но с развитием СБП это стало не актуальным», — рассказал vc.ru представитель «Тинькофф».
  • «Сбер» и «Тинькофф» добавили переводы по номеру телефона между своими клиентами в июле 2018 года. До марта 2019 года такие переводы облагались комиссией в 1%, а потом стали бесплатными.
  • При этом бесплатно переводить можно было только до 20 тысяч рублей в месяц с карт Tinkoff Black, а с премиальных карт Black Edition — до 50 тысяч рублей в месяц.

#новость #тинькофф #сбербанк

Лиана Липанова PLUS
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Вячеслав Осадчий

0

Как-то ну такое.

С другой стороны, подключиться к этой СБП не сложно. Правда может там есть какие-то камни подводные, но я не слышал.

Ответить

Марат Нагаев

Вячеслав
38

да, за СБП ЦБ вообще заслуживает похвалу.

Ответить

Gre Li

Вячеслав
16

Подводный камень в том, что у клиентов Сбера он выключен, и надо его специально включать.

Ответить

Антон Добронравов

Gre
9

Тинькофф удобно предлагает инструкцию для включения её в приложении Сбербанка (она намеренно запрятана подальше).

Подключил так несколько знакомых скинув ссылку на материал: https://help.tinkoff.ru/black/debit-common/sbp-turn-on/

Ответить

Arthur N

Gre
1

Включить, кстати — тот ещё квест

Ответить

Александр

Arthur
0

Ну будет зато чем заняться. Как раз пару кругов ада пройдешь)

Ответить

Карл

Gre
0

именно так. Возможность перевода через СПБ совсем неочевидна и спрятана, дабы пользователь платил "подписку" за 199-299 руб, а не гонял на халяву

Ответить

Sergei Soloviev

Карл
1

Система бесплатная до 100к в мес, просто Сбер хитрый и решил подальше убрать.

Ответить

semen matrasov

Gre
0

И в регионах ни кто не слышал про это

Ответить

Тинькофф

Вячеслав
7

Никаких подводных камней нет. Просто подключаете СБП и переводите по номеру телефона без комиссии.

Ответить

Евгений Романов

Тинькофф
0

а как подключить СБП?

Ответить

Тинькофф

Евгений
5

Если у нас, то в приложении нажимаете "Еще" - "Настройки" - "Контакты и переводы" - "Система быстрых платежей". 
В Сбере на главном экране в левом верхнем углу выберите свой профиль — нажмите на значок человека - "Настройки" - Прокрутите экран настроек до конца и выберите пункт «Соглашения» - В появившемся меню найдите раздел «Система быстрых платежей» и подключаете.

Ответить

Oleg Matveenko

Тинькофф
1

Удивительно, что на вопрос: Как подключить СБП в сбере, отвечает Тинькофф. 

Что там по лучшему банку в России? :)

Ответить

Тинькофф

Oleg
4

Можем, умеем :)

Ответить

Pavel Golubev

Тинькофф
1

Ребят, а почему эту штуку по умолчанию нельзя включить для всех пользователей?

Ответить

ЯжПрограммист

Pavel
0

Я вот догадываюсь, но не буду озвучивать дабы не навлечь на себя праведный гнев любителей жёлтого банка :))

Ответить

ЯжПрограммист

Тинькофф
0

А назовите причину по которой она у вас не включена по умолчанию? Очень интересно. Совсем как в Сбербанке! :)

Ответить

Yusif Nasirli

Тинькофф
0

Даже в МФЦ идти не надо?? Это как?? 

Ответить

Для Сохранения

Евгений
1

Он везде уже есть. Если у тебя мерзкий сбербанк, то можешь спросить у ТП где отключить запрет на приём денег по СБП (именно приём, отдавать ты можешь.)

Ответить

Misha Krutman

Тинькофф
1

А как же ограничение на 50 тысяч рублей в месяц без комиссии через СБП? Или это только у Сбера такое ограничение?

Ответить

Тинькофф

Misha
2

У нас нет таких ограничений по СБП. Максимальная сумма одного перевода — 150 000 рублей, а за календарный месяц можно перевести не больше 1 500 000 рублей.

Ответить

Для Сохранения

Misha
0

https://www.cbr.ru/PSystem/sfp/

Система быстрых платежей | Банк России
Система быстрых платежей | Банк России
www.cbr.ru
Ответить

Для Сохранения

Вячеслав
0

К СБП не подключаются. Это гос программа и все должны с ней работать.

Ответить

Pavel Zakharov

Для
0

имеется в виду, что если ты клиент сбербанка для отправки-получения переводов по СБП нужно залезть в настройки профиля моб. приложения. и там поставить галочку, они схитрили и по-умолчанию эту фичу отключили. 

Ответить

Vasiliy Gorin

Pavel
7

Надеюсь им въебут ахуенный штраф за это. И закон доработают, чтобы так поступать было нельзя.

Один штраф они уже получили: за то, что слишком поздно подключились к СБП. Видимо, этого было мало.

Ответить

Тинькофф

Вячеслав
0

Еще не стоит забывать, что по номеру карты перевод без комиссии в пределах льготного лимита в расчетный период.

Ответить

Вася Пражкин

6

Многие спрашивают, почему 1.5%? А вот почему:

Ответить

Сергей Исаков

Вася
2

ууу, копитолисты наживаются на труде рабочих !!111 

Ответить

Александр Никитин

4

Я практически убежден, что "недоговорились" по вине Сбера, который ни копейки от своих операционных доходов (огромной, мать его, доходной статьи) терять не хочет, ну и заломил или не захотел снижать, хотя казалось бы, СБП есть, твои межбанковские операции уже никому не нужны

Ответить

Для Сохранения

Александр
1

https://www.forbes.ru/newsroom/finansy-i-investicii/409867-gref-nazval-nasiliem-prinuzhdenie-cb-k-ispolzovaniyu-servisov

Ответить

Александр Никитин

Для
0

СБП изнасиловала Грефа. Скандалы, интриги, расследования

Ответить

Шурик Власевский

1

Блин, ну ЗАЧЕМ вы так с нами(

Ответить

Тинькофф

Шурик
3

СБП осталась без изменений, поэтому достаточно его подключить и переводить по номеру телефона без комиссии.

Ответить

Vasiliy Gorin

Тинькофф
0

Но всё таки, зачем, правда? Хотите выжить сберовскую систему и перейти на СБП-онли?

Неприятно очень. 1.5% - это слишком дорого.

 поэтому достаточно его подключить

Ох, если бы это было так просто сделать, когда многие получатели вообще не умеют пользоваться приложениями, никогда не слышали про СБП и вообще испугаются, если их попросишь "что-то непонятное" включить в приложении.

Ответить

Alexandr

Vasiliy
5

Затем, чтобы компенсировать падение доходов от комиссии! У вас есть возможность переводить через СБП, чего ещё нужно-то! Банк не благотворительная организация, и хочет зарабатывать. Так жалуетесь, будто СБП отключили, и впаяли комиссию в 1000р! В данной ситуации сделали "и нашим, и вашим", что крайне редко встречается в наше время.

Ответить

Тинькофф

Vasiliy
0

Чуть выше в комментариях написали порядок подключения к СБП, если что.
Комиссия как по тарифу дебетовой карты за превышение льготного лимита при переводе по номеру карты.

Ответить

Vasiliy Gorin

Тинькофф
0

Порядок подключения к СБП, я знаю, если что. А вы мой коммент похоже, особо не попытались понять, если что. 😥

Я спрашивал - зачем вам нужна комиссия на этот тип платежей, а не какая она.

Ответить

Тинькофф

Vasiliy
1

После появления СБП и повсеместного его использования приняли такое решение. Точные причины назвать не можем.

Добавим, что переводить можно не только по номеру телефона, но и по номеру карты в пределах льготного лимита по тарифу без комиссии.

Ответить

Alexander

Vasiliy
0

И в Сбере можно пользоваться СБП только в приложении на телефоне. Специально не добавляют этот функционал в веб-версию онлайн банка. Так бы давно бы снёс его, а то занимает 500Мб в телефоне.

Ответить

_nevo

Vasiliy
0

Сначала надо убедить человека без СБП обновиться.

Ответить

Тинькофф

Шурик
0

А еще добавим, что по тарифу дебетовой карты в пределах льготного лимита можно переводить по номеру карты без комиссии. Ну и всегда еще доступен банковский перевод, если что.

Ответить

Vasiliy Gorin

1

 «Тинькофф» вернул комиссию при переводах на «Сбер» по номеру телефона

В каком смысле "вернул"? Они были без комиссии? При каких условиях?
Регулярно плачу на сбер по номеру телефона (не СБП), и всегда комиссию брали.

А теперь ещё и подняли, вообще ппц 😥

UPD. А, понял, оказывается было бесплатно для маленьких платежей, до 20к.

P.S. 1.5% - это пздц :(

Ответить

Андрей Мильнер

Vasiliy
2

Удивительно, никогда за последние 1,5 года не платил с тинькофф на сбер комиссию, правда до 50к в мес переводил макс
видимо сбп была подключена у тех кому переводил

Ответить

Dmitrii Bugrov

Vasiliy
0

А зачем по номеру телефона? 👀
Прикрепил карту сбера к Тиньку и без комиссии пополняешь.

Все время так переводил.

Может сейчас на это повлияет, тогда осваивать подгон от ЦБ придется 🙈

Ответить

Vasiliy Gorin

Dmitrii
2

А зачем по номеру телефона? 👀

Затем, что получатели дают телефон, а не номер карты (им так удобнее). А про СБП и не слыхивали. И приложением сбера часто не знают как пользоваться.
Прикрепил карту сбера к Тиньку и без комиссии пополняешь.

Я вообще не клиент сбера, и история не о том. Не мой сценарий.

Ответить

Dmitrii Bugrov

Vasiliy
1

Ок понял 🙌

Ответить

Кирилл Качалов

–5

Кровавый режим крепчает

Ответить

selecadm

0

Бесплатными остались переводы с «Тинькофф» на «Сбер» через Систему быстрых платежей Центробанка при переводах до 100 тысяч рублей в месяц

Это у жадного Сбера только до 100 тысяч без комиссии, такая установка от Центробанка. А Тинькофф нормальные, у них полтора миллиона без комиссии.

Ответить

Тинькофф

selecadm
1

А еще можно переводить по номеру карты без комиссии в пределах бесплатного лимита по тарифу. Если что, всегда есть и банковский перевод.

Ответить

momlynx

–1

Ну и как мне теперь стипендию с АльфаБанка выводить 👀

Ответить

Артур

momlynx
1

А зачем ее выводить?

Ответить

Vasiliy Gorin

momlynx
1

И при чём тут Альфа, если новость про Тинькофф и Сбер?

Ответить

momlynx

Vasiliy
0

Перевод денег с АльфаБанка на Сбер - довольно с большой комиссией. Поэтому люди в моей группе стипендию обычно переводят с Альфа на Тинькофф. А там мне и другим (у кого нет Тинькофф), помогают перевести на Сбер, при этом не потеряв и рубля.

Ответить

Vasiliy Gorin

momlynx
0

Так новость касается чисто Сберовской системы переводов по номеру телефона.
Вы, как инициатор и получатель платежа одновременно, вольны выбрать любой бескомиссионный способ перевода с Альфы в любой интересующий вас банк (та же СБП). Новость в описанном случае вас никак не касается.

Ответить

momlynx

Vasiliy
–2

Кхем, это просто мой комментарий и я уж посчитала нужным его оставить, может кто и понял бы, ибо способ распространенный. Чего бубнить-то.

Ответить

Vasiliy Gorin

momlynx
–1

А кто бубнит-то? (не буду показывать пальцем😉)
Вы спросили, как выводить с Альфы, вам вежливо ответили, что вас это не коснётся, а значит выводить сможете так же как и раньше.
Если проблемки с восприятием, это к доктору, а не ко мне :)

Ответить

momlynx

Vasiliy
–1

...

Ответить

Sergei Soloviev

momlynx
0

В Сбере СМП подключается вот так: https://help.tinkoff.ru/black/debit-common/sbp-turn-on/ - после этого и с Альфы и с Тинькова можете на сбер без комиссии переводить.

Ответить

Alexander

momlynx
0

Подключите СБП у себя в Сбере и переводите напрямую с Альфы на Сбер через СБП.

Ответить

momlynx

Vasiliy
0

Помогает особенно тем, у кого нет банкомата от Альфа за городом при дистанционке.

Ответить

semen matrasov

momlynx
0

Автопополнение со Сбера, банкоматы Газпромбанка и тд

Ответить

Dmitry Korolev

momlynx
0

Пополнение карты Тинькофф банка с любой карты в пределах 300 тысяч в месяц бесплатно. Что вы собрались выводить?

Ответить

Sergey Ontime

0

Не знал, что не было комиссии свыше 20к и так)))

Ответить

Для Сохранения

0

У сбербанка по умолчанию можно было отправлять деньги через СБП, но получать нельзя. С трудом нашёл в настройках опцию что бы разрешить принимать деньги через СБП.
Логика тут конечно поднапортачить, т.к. можно расставаться с деньгами, но не получать их.

Ответить

Dmitrii Bugrov

Для
0

Он просто тогда Сбербанком был )))

Ответить

Gre Li

Для
0

Не хотят терять комиссию, которую дерут с переводов без СБП.

Ответить

Airat Kafman

0

Сбербанк - единственный банк, который не умеет инициировать процесс перевода/пополнения со стороны принимающей карты....

Ответить

Dmitry Korolev

Airat
0

Не умеет или не хочет? 

Ответить

Viacheslav Semenchuk

0

А разьве сбер не в сбп?

Ответить

Тинькофф

Viacheslav
0

В Сбере можно подключить СБП.

Ответить

Александр Александров

0

До 100 000 руб. бесплатно для премиальных карт. *поправочка

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Евгений СН

0

Сбп бесплатно. Гениальная маркетинговая щедрость.

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