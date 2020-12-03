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«Тинькофф» вернул комиссию при переводах на «Сбер» по номеру телефона и оставил бесплатными операции в СБП и по карте Материал редакции
До марта 2019 года такие переводы облагались комиссией в 1%, а потом стали бесплатными.
- «Тинькофф» вернул комиссию при переводах клиентам «Сбербанка» по номеру телефона, но вместо 1% теперь комиссия составляет 1,5%, но не менее 30 рублей. Соответствующее письмо «Тинькофф» разослал своим клиентам (есть у vc.ru).
- Условия меняются на дебетовых картах с 10 декабря. Размер комиссии будет указан в форме перевода.
- Переводы на «Сбер» не будут влиять на лимит бесплатных переводов на карты других банков. Бесплатными остались переводы с «Тинькофф» на «Сбер» через Систему быстрых платежей Центробанка при переводах до 100 тысяч рублей в месяц и переводы по номеру карты до 20 тысяч месяц с карт Tinkoff Black и до 50 тысяч рублей в месяц с премиальных карт Black Edition.
- «Сейчас наши клиенты могут переводить деньги клиентам "Сбера" бесплатно в рамках СБП или по номеру карты в рамках текущих лимитов. Мы ввели комиссию для переводов по отдельному шлюзу в "Сбер" из-за высокой себестоимости таких операций для банка. Ранее мы компенсировали клиентам за свой счет переводы через него, но с развитием СБП это стало не актуальным», — рассказал vc.ru представитель «Тинькофф».
- «Сбер» и «Тинькофф» добавили переводы по номеру телефона между своими клиентами в июле 2018 года. До марта 2019 года такие переводы облагались комиссией в 1%, а потом стали бесплатными.
- При этом бесплатно переводить можно было только до 20 тысяч рублей в месяц с карт Tinkoff Black, а с премиальных карт Black Edition — до 50 тысяч рублей в месяц.
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Вячеслав Осадчий
Как-то ну такое.
С другой стороны, подключиться к этой СБП не сложно. Правда может там есть какие-то камни подводные, но я не слышал.
Марат НагаевВячеслав
да, за СБП ЦБ вообще заслуживает похвалу.
Gre LiВячеслав
Подводный камень в том, что у клиентов Сбера он выключен, и надо его специально включать.
Антон ДобронравовGre
Тинькофф удобно предлагает инструкцию для включения её в приложении Сбербанка (она намеренно запрятана подальше).
Подключил так несколько знакомых скинув ссылку на материал: https://help.tinkoff.ru/black/debit-common/sbp-turn-on/
Arthur NGre
Включить, кстати — тот ещё квест
АлександрArthur
Ну будет зато чем заняться. Как раз пару кругов ада пройдешь)
КарлGre
именно так. Возможность перевода через СПБ совсем неочевидна и спрятана, дабы пользователь платил "подписку" за 199-299 руб, а не гонял на халяву
Sergei SolovievКарл
Система бесплатная до 100к в мес, просто Сбер хитрый и решил подальше убрать.
semen matrasovGre
И в регионах ни кто не слышал про это
ТинькоффВячеслав
Никаких подводных камней нет. Просто подключаете СБП и переводите по номеру телефона без комиссии.
Евгений РомановТинькофф
а как подключить СБП?
ТинькоффЕвгений
Если у нас, то в приложении нажимаете "Еще" - "Настройки" - "Контакты и переводы" - "Система быстрых платежей".
В Сбере на главном экране в левом верхнем углу выберите свой профиль — нажмите на значок человека - "Настройки" - Прокрутите экран настроек до конца и выберите пункт «Соглашения» - В появившемся меню найдите раздел «Система быстрых платежей» и подключаете.
Oleg MatveenkoТинькофф
Удивительно, что на вопрос: Как подключить СБП в сбере, отвечает Тинькофф.
Что там по лучшему банку в России? :)
ТинькоффOleg
Можем, умеем :)
Pavel GolubevТинькофф
Ребят, а почему эту штуку по умолчанию нельзя включить для всех пользователей?
ЯжПрограммистPavel
Я вот догадываюсь, но не буду озвучивать дабы не навлечь на себя праведный гнев любителей жёлтого банка :))
ЯжПрограммистТинькофф
А назовите причину по которой она у вас не включена по умолчанию? Очень интересно. Совсем как в Сбербанке! :)
Yusif NasirliТинькофф
Даже в МФЦ идти не надо?? Это как??
Для СохраненияЕвгений
Он везде уже есть. Если у тебя мерзкий сбербанк, то можешь спросить у ТП где отключить запрет на приём денег по СБП (именно приём, отдавать ты можешь.)
Misha KrutmanТинькофф
А как же ограничение на 50 тысяч рублей в месяц без комиссии через СБП? Или это только у Сбера такое ограничение?
ТинькоффMisha
У нас нет таких ограничений по СБП. Максимальная сумма одного перевода — 150 000 рублей, а за календарный месяц можно перевести не больше 1 500 000 рублей.
Для СохраненияMisha
https://www.cbr.ru/PSystem/sfp/
Для СохраненияВячеслав
К СБП не подключаются. Это гос программа и все должны с ней работать.
Pavel ZakharovДля
имеется в виду, что если ты клиент сбербанка для отправки-получения переводов по СБП нужно залезть в настройки профиля моб. приложения. и там поставить галочку, они схитрили и по-умолчанию эту фичу отключили.
Vasiliy GorinPavel
Надеюсь им въебут ахуенный штраф за это. И закон доработают, чтобы так поступать было нельзя.
Один штраф они уже получили: за то, что слишком поздно подключились к СБП. Видимо, этого было мало.
ТинькоффВячеслав
Еще не стоит забывать, что по номеру карты перевод без комиссии в пределах льготного лимита в расчетный период.
Вася Пражкин
Многие спрашивают, почему 1.5%? А вот почему:
Сергей ИсаковВася
ууу, копитолисты наживаются на труде рабочих !!111
Александр Никитин
Я практически убежден, что "недоговорились" по вине Сбера, который ни копейки от своих операционных доходов (огромной, мать его, доходной статьи) терять не хочет, ну и заломил или не захотел снижать, хотя казалось бы, СБП есть, твои межбанковские операции уже никому не нужны
Для СохраненияАлександр
https://www.forbes.ru/newsroom/finansy-i-investicii/409867-gref-nazval-nasiliem-prinuzhdenie-cb-k-ispolzovaniyu-servisov
Александр НикитинДля
СБП изнасиловала Грефа. Скандалы, интриги, расследования
Шурик Власевский
Блин, ну ЗАЧЕМ вы так с нами(
ТинькоффШурик
СБП осталась без изменений, поэтому достаточно его подключить и переводить по номеру телефона без комиссии.
Vasiliy GorinТинькофф
Но всё таки, зачем, правда? Хотите выжить сберовскую систему и перейти на СБП-онли?
Неприятно очень. 1.5% - это слишком дорого.
поэтому достаточно его подключить
Ох, если бы это было так просто сделать, когда многие получатели вообще не умеют пользоваться приложениями, никогда не слышали про СБП и вообще испугаются, если их попросишь "что-то непонятное" включить в приложении.
AlexandrVasiliy
Затем, чтобы компенсировать падение доходов от комиссии! У вас есть возможность переводить через СБП, чего ещё нужно-то! Банк не благотворительная организация, и хочет зарабатывать. Так жалуетесь, будто СБП отключили, и впаяли комиссию в 1000р! В данной ситуации сделали "и нашим, и вашим", что крайне редко встречается в наше время.
ТинькоффVasiliy
Чуть выше в комментариях написали порядок подключения к СБП, если что.
Комиссия как по тарифу дебетовой карты за превышение льготного лимита при переводе по номеру карты.
Vasiliy GorinТинькофф
Порядок подключения к СБП, я знаю, если что. А вы мой коммент похоже, особо не попытались понять, если что. 😥
Я спрашивал - зачем вам нужна комиссия на этот тип платежей, а не какая она.
ТинькоффVasiliy
После появления СБП и повсеместного его использования приняли такое решение. Точные причины назвать не можем.
Добавим, что переводить можно не только по номеру телефона, но и по номеру карты в пределах льготного лимита по тарифу без комиссии.
AlexanderVasiliy
И в Сбере можно пользоваться СБП только в приложении на телефоне. Специально не добавляют этот функционал в веб-версию онлайн банка. Так бы давно бы снёс его, а то занимает 500Мб в телефоне.
_nevoVasiliy
Сначала надо убедить человека без СБП обновиться.
ТинькоффШурик
А еще добавим, что по тарифу дебетовой карты в пределах льготного лимита можно переводить по номеру карты без комиссии. Ну и всегда еще доступен банковский перевод, если что.
Vasiliy Gorin
«Тинькофф» вернул комиссию при переводах на «Сбер» по номеру телефона
В каком смысле "вернул"? Они были без комиссии? При каких условиях?
Регулярно плачу на сбер по номеру телефона (не СБП), и всегда комиссию брали.
А теперь ещё и подняли, вообще ппц 😥
UPD. А, понял, оказывается было бесплатно для маленьких платежей, до 20к.
P.S. 1.5% - это пздц :(
Андрей МильнерVasiliy
Удивительно, никогда за последние 1,5 года не платил с тинькофф на сбер комиссию, правда до 50к в мес переводил макс
видимо сбп была подключена у тех кому переводил
Dmitrii BugrovVasiliy
А зачем по номеру телефона? 👀
Прикрепил карту сбера к Тиньку и без комиссии пополняешь.
Все время так переводил.
Может сейчас на это повлияет, тогда осваивать подгон от ЦБ придется 🙈
Vasiliy GorinDmitrii
А зачем по номеру телефона? 👀
Затем, что получатели дают телефон, а не номер карты (им так удобнее). А про СБП и не слыхивали. И приложением сбера часто не знают как пользоваться.
Прикрепил карту сбера к Тиньку и без комиссии пополняешь.
Я вообще не клиент сбера, и история не о том. Не мой сценарий.
Dmitrii BugrovVasiliy
Ок понял 🙌
Кирилл Качалов
Кровавый режим крепчает
selecadm
Бесплатными остались переводы с «Тинькофф» на «Сбер» через Систему быстрых платежей Центробанка при переводах до 100 тысяч рублей в месяц
Это у жадного Сбера только до 100 тысяч без комиссии, такая установка от Центробанка. А Тинькофф нормальные, у них полтора миллиона без комиссии.
Тинькоффselecadm
А еще можно переводить по номеру карты без комиссии в пределах бесплатного лимита по тарифу. Если что, всегда есть и банковский перевод.
momlynx
Ну и как мне теперь стипендию с АльфаБанка выводить 👀
Артурmomlynx
А зачем ее выводить?
Vasiliy Gorinmomlynx
И при чём тут Альфа, если новость про Тинькофф и Сбер?
momlynxVasiliy
Перевод денег с АльфаБанка на Сбер - довольно с большой комиссией. Поэтому люди в моей группе стипендию обычно переводят с Альфа на Тинькофф. А там мне и другим (у кого нет Тинькофф), помогают перевести на Сбер, при этом не потеряв и рубля.
Vasiliy Gorinmomlynx
Так новость касается чисто Сберовской системы переводов по номеру телефона.
Вы, как инициатор и получатель платежа одновременно, вольны выбрать любой бескомиссионный способ перевода с Альфы в любой интересующий вас банк (та же СБП). Новость в описанном случае вас никак не касается.
momlynxVasiliy
Кхем, это просто мой комментарий и я уж посчитала нужным его оставить, может кто и понял бы, ибо способ распространенный. Чего бубнить-то.
Vasiliy Gorinmomlynx
А кто бубнит-то? (не буду показывать пальцем😉)
Вы спросили, как выводить с Альфы, вам вежливо ответили, что вас это не коснётся, а значит выводить сможете так же как и раньше.
Если проблемки с восприятием, это к доктору, а не ко мне :)
momlynxVasiliy
...
Sergei Solovievmomlynx
В Сбере СМП подключается вот так: https://help.tinkoff.ru/black/debit-common/sbp-turn-on/ - после этого и с Альфы и с Тинькова можете на сбер без комиссии переводить.
Alexandermomlynx
Подключите СБП у себя в Сбере и переводите напрямую с Альфы на Сбер через СБП.
momlynxVasiliy
Помогает особенно тем, у кого нет банкомата от Альфа за городом при дистанционке.
semen matrasovmomlynx
Автопополнение со Сбера, банкоматы Газпромбанка и тд
Dmitry Korolevmomlynx
Пополнение карты Тинькофф банка с любой карты в пределах 300 тысяч в месяц бесплатно. Что вы собрались выводить?
Sergey Ontime
Не знал, что не было комиссии свыше 20к и так)))
Для Сохранения
У сбербанка по умолчанию можно было отправлять деньги через СБП, но получать нельзя. С трудом нашёл в настройках опцию что бы разрешить принимать деньги через СБП.
Логика тут конечно поднапортачить, т.к. можно расставаться с деньгами, но не получать их.
Dmitrii BugrovДля
Он просто тогда Сбербанком был )))
Gre LiДля
Не хотят терять комиссию, которую дерут с переводов без СБП.
Airat Kafman
Сбербанк - единственный банк, который не умеет инициировать процесс перевода/пополнения со стороны принимающей карты....
Dmitry KorolevAirat
Не умеет или не хочет?
Viacheslav Semenchuk
А разьве сбер не в сбп?
ТинькоффViacheslav
В Сбере можно подключить СБП.
Александр Александров
До 100 000 руб. бесплатно для премиальных карт. *поправочка
Евгений СН
Сбп бесплатно. Гениальная маркетинговая щедрость.