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Финансы
Евгения Евсеева
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Исследование: 67% опрошенных предпринимателей в России отрицательно оценили 2020 год, почти треть считает его худшим Материал редакции

Наиболее тяжёлыми ударами бизнес называет потерю клиентов и приостановку работы.

  • 2020 год прошёл лучше предыдущих лет, посчитали 21% опрошенных компаний, при этом 4% назвали этот год лучшим за всю историю бизнеса. Об этом говорится в исследование сайта «Работа.ру», которое приводит РБК.
  • Для 67% компаний год стал периодом падения — они оценили итоги года как неудачные, а 28% сообщили, что для них это худший год за всю историю бизнеса.
  • Наиболее тяжёлыми ударами для бизнеса стали потеря клиентов ( так ответили 47% опрошенных), приостановка работы (40%), сокращение штата (25%) и сокращение зарплат (21%).
  • Положительными итогами компании посчитали открытие новых направлений деятельности (14%), увеличение количества клиентов (11%), а также то, что они смогли сохранить премии (12%) или повысить зарплаты (5%). Около 45% компаний сообщили, что за год ничего хорошего не произошло.
  • Исследование провели в ноябре. В нем участвовало около 1500 респондентов: представители российских компаний, руководители, HR-директора, рекрутеры, HR-специалисты.

#новость

Евгения Евсеева
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да, за СБП ЦБ вообще заслуживает похвалу.
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