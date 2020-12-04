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Таня Боброва
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Forbes: Baring Vostok привлекает деньги в новый фонд — первый за четыре года Материал редакции

Объём фонда — до $200 млн, инвестиционный фокус — технологии, медиа, телеком и потребительский сектор, говорят источники.

  • Работающая в России с 1994 года инвесткомпания Baring Vostok запускает новый фонд впервые с 2016 года, пишет Forbes со ссылкой на одного из потенциальных инвесторов фонда и собеседника, знакомого с деталями сделки. В Baring Vostok отказались от коментариев.
  • По словам собеседников издания, объём фонда составит менее $200 млн, инвестиционный фокус — технологии, медиа, телеком и потребительский сектор. Фонд уже собрал часть денег в первой половине 2020 года, добавил один из источников. Издание уточняет, что фонд рассчитан на деньги российских и арабских инвесторов.
  • Сейчас у Baring Vostok четыре действующих фонда, суммарный объём капитала — около $3,3 млрд, говорится на сайте компании. Среди их инвестиций — Ozon, «2ГИС», «Вкусвилл» и другие.
  • В ноябре 2019 года Baring Vostok сообщала, что отложила создание нового фонда в России из-за «неопределённости в вопросах защиты прав инвесторов». Близкий к Baring Vostok источник Forbes объяснял решение арестом основателя компании Майкла Калви.

#новость #baringvostok

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Тим Пазухин

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а че как залететь?

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Roman Moskovskiy

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Тим Пазухин

Roman
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