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Лиана Липанова
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Сервис с видеоразборами школьных заданий по подписке IZI DZ привлёк инвестиции от сыновей Грефа, Дмитриева и других Материал редакции

Пользователь может выбрать свой учебник и задание, с которым надо разобраться, и посмотреть видеоразбор или связаться с учителем удалённо.

  • Сын председателя правления «Сбербанка» Германа Грефа Олег и сыновья бывшего главы ВЭБ Владимира Дмитриева Павел и Степан и другие инвестировали в образовательный стартап IZI DZ, сообщает «Интерфакс». Сумма инвестиций не раскрывается.
  • Компания позиционирует себя как «сервис помощи со школьными заданиями» и работает по подписке. Пользователь может выбрать свой учебник и задание по математике и русскому языку, с которым надо разобраться, и посмотреть видеоразбор заданий.
  • Если информации недостаточно, можно нажать кнопку «не понятно». Тогда появится более подробный разбор домашних заданий и удалённые консультации с учителями.
  • Сейчас на сайте доступны домашние задания только для пятого класса. Стоимость подписки 3500 рублей в год, со скидкой — 1500 рублей в год.
  • «87% детей не успевает разобраться с материалом на уроке, поэтому семь из 10 родителей вынуждены тратить минимум 2,5 часа в день, объясняя материал или нанимать репетиторов», — говорится на сайте. Откуда такая статистика, не уточняется.
  • Павел и Степан Дмитриевы, а также Олег Греф получили по 2,5% стартапа, совладельцы агрохолдинга «Дамате» Наум Бабаев и Рашид Хайров — по 5%, пишет агентство со ссылкой на данные СПАРК.
  • Среди других инвесторов — партнёр младших Дмитриевых и Грефа Валерий Есауленко, миноритарий компании «Много лосося» Алексей Толоконников и другие. У основателей Никиты Михеля и Натальи Толстовой осталось соответственно 40% и 35%.

#новость

Лиана Липанова PLUS
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Милениалы изобрели гдз и репетиторство? Или ответа на задание там не будет?) 

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