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Bloomberg: сервис онлайн-курсов Coursera рассматривает выход на биржу в 2021 году при оценке в $5 млрд Материал редакции
Весной 2019 года инвесторы оценивали сервис в $1 млрд, говорил источник.
- Образовательная платформа Coursera рассматривает вопрос о первичном публичном размещении акций (IPO) в 2021 году, рассказали источники Bloomberg, знакомые с вопросом. По данным издания, компанию могут оценить в $5 млрд.
- По словам собеседников агентства, Coursera ведёт переговоры с потенциальными андеррайтерами IPO, однако окончательное решение пока не принято. Представитель компании отказался от комментариев.
- Основанная в 2012 году Coursera позволяет публиковать онлайн-курсы в области технологий, науки и других сфер — в том числе с сертификатами и онлайн-дипломами. По собственным данным, на платформе более 4600 курсов и 76 млн учащихся.
- По данным Crunchbase, всего сервис привлёк $443,1 млн. В апреле 2019 года близкий к компании источник TechCrunch говорил, что оценка Coursera превысила $1 млрд.
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