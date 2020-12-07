Деталей пока нет, у компании этот вопрос только «на повестке».

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«Тинькофф» рассматривает запуск ипотечного кредитования. «Это в повестке», — заявил глава банка Оливер Хьюз на вебинаре инвесткомпании «Атон», передаёт ТАСС.

Хьюз добавил, что одним из важнейших направлений в 2021 году станет корпоративное кредитование. У банка уже есть 600 тысяч клиентов в сфере малого и среднего бизнеса — «есть кого кредитовать и с кем работать», заявил он.

Для развития этого направления «Тинькофф» уже разрабатывает программу кредитования участников маркетплейсов, отметил Хьюз. «У нас есть много синергии с компаниями электронной коммерции, потому что у них есть маркетплейсы. В рамках этих маркетплейсов у них есть партнеры. Мы сейчас разрабатываем продукты для них, чтобы кредитовать их партнеров», — сказал он.