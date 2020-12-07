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«Тинькофф» задумался о запуске собственных ипотечных кредитов после закрытия сервиса «Ипотека» Материал редакции
Деталей пока нет, у компании этот вопрос только «на повестке».
«Тинькофф» рассматривает запуск ипотечного кредитования. «Это в повестке», — заявил глава банка Оливер Хьюз на вебинаре инвесткомпании «Атон», передаёт ТАСС.
Хьюз добавил, что одним из важнейших направлений в 2021 году станет корпоративное кредитование. У банка уже есть 600 тысяч клиентов в сфере малого и среднего бизнеса — «есть кого кредитовать и с кем работать», заявил он.
Для развития этого направления «Тинькофф» уже разрабатывает программу кредитования участников маркетплейсов, отметил Хьюз. «У нас есть много синергии с компаниями электронной коммерции, потому что у них есть маркетплейсы. В рамках этих маркетплейсов у них есть партнеры. Мы сейчас разрабатываем продукты для них, чтобы кредитовать их партнеров», — сказал он.
В мае 2019 года группа «Тинькофф» объявила о закрытии сервиса «Тинькофф Ипотека». Банк не выдавал ипотеку, но помогал клиентам бесплатно оформить её онлайн — занимался оформлением документов, подбором недвижимости и страхованием. Но спустя четыре года работы в компании решили, что выбранная модель развития продукта не может быть прибыльной в России.
Странно что есть кредитование под залог недвижимости, но нет ипотеки, что по сути одно и тоже. Хотя скорее всего Олег хочет доходность больше чем жалкие 8-9% по ипотеке + конкурировать с Сбером и ВТБ в этом направлении сложно конечно
Сейчас банки зарабатывают не только на ипотеке, но и на страховании ипотечных кредитов, при отказе от которых человек начинает платить на уровне потребительского. Плюс грех не подключиться к кормушке с субсидированием пониженной ставки. Можно даже побольше поддержки просить - это модно.
Это конечно же не так. При ипотечном кредитовании вы можете выбрать любую страховую из перечня, а не платить той компании, которая входит в группу банка
Да, страховые башляют банкам которые направляют к ним клиентов, но поверьте мне, как Ипотечному менеджеру, не так много что бы это все окупалось.
Еще банки зарабатывают на нотариусах, аккредитивах, ячейках, комиссиях за перевод крупных сумм и тд(на чем могут короче)
Совершенно не одно и то же.
1. Кредит под залог недвижимости - недвижимость уже должна быть в собственности, а ипотека - это очень часто новостройки, где залогом выступает право требования, а до собственности там еще несколько лет.
2. Процентная ставка по этим кредитам - до 22%, и берут их на более короткий срок, нежели ипотеку (там хоть на 30 лет можно взять), так что банку для этих кредитов не нужны "длинные деньги".
Вы правы в том, что дело в доходности. Срочные деньги на год-два под залог недвижимости могут брать под 12-22%, ипотеку - не будут)
Ипотека – это долгий продукт с кучей ограничений. Даже если очень быстро шевелить булками, то оформление занимает две недели живого времени на вторичке. А так сделка закрывается за месяц–два.
Кредит под залог недвижимости имеет гораздо меньше ограничений и может быть оформлен за день.
И кстати офисы открыть придется, ипотеку без визита не оформить конечно)
Почему?
1) Договор купли продажи удаленно подписать нельзя
2) Деньги заложить в ячейку/аккредитив тоже
1. Назначат встречу у нотариуса. Дешевле оплатить услуги нотариуса, чем создавать физическое отделение банка.
2. Безнал, только безнал) Было бы странно, если бы лучший онлайн-банк ратовал за наличку. Ну или банкоматы с приемом налички использовать.
В услуги нотариуса входит и ЗП и Аренда, чай/кофе, прибыль
Смысл платить посредникам, это всегда дороже.
+ для большинства ипотечных сделок нотариусы не нужны.
Очень часто люди требую именно наличку, по своим соображениям, или сделки с занижениями например, тут в любом случае ячейки нужны(у нотариусов их кстати нет)
1. Представитель банка выедет ко всем заинтересованным. Или нужно физически находится внутри банка?
2. Электронная регистрация по ЭЦП вместе с Росреестром.
Вообще легко + мобильные "менеджеры" Олега смогут оформить эту ипотеку прямо на объекте под который берется кредит и отфоткать. Хотя может я чего-то не знаю, про требования ЦБ.
на это они точно не пойдут, а раз решили этим заняться, значит получится и без них
У менеджеров должны быть права подписи, доверенности и тд, обычными представителями здесь не обойтись.
Купля-продажа это очень долго, некоторые сделки по ним идут несколько дней. Клиенты(покупатели/продавцы) часто меняют условия что влечет за собой исправление документов. Также ипотечные расходы оплачиваются через кассу, что бы не платить комиссию платежным системам и тд
Все сложно я вам скажу, это не кредитку оформить
Слишком низкая маржа для Тинькова
Спасибо за ваше мнение, обязательно передадим Оливеру, а то он, глупыш, про маржу-то не слышал, вот и несет всякую чепуху про ипотечное кредитование. Но теперь будет знать и проект завтра же свернет! Скажите, рассматриваете ли вы предложения поработать советником Оливера?
Ипотека с такой низкой маржой такому банку как Тиньков не нужна, она сильно давит на капитал, скорее всего все эти закладные будут секьюритизировать и выкидывать на рынок в виде ипотечных облигации.
Что там с металлическими счетами у Тинькова? Опять маржа низкая и придётся хранилище снимать для этих дел?)
У банка уже есть 600 тысяч клиентов в сфере малого и среднего бизнеса — «есть кого кредитовать и с кем работать»
«ПОКА есть кого кредитовать и с кем работать»
С их экспертизой во взыскании все получится. И клиенты не будут уходить в другой банк.
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