«Яндекс» заявил, что не вёл переговоров о покупке банка.

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Центробанк начал искать инвесторов для покупки «Открытия» и обратился к «Яндексу», но компания не проявила интереса к сделке, сообщило Reuters со ссылкой на два источника, знакомые с вопросом.

Регулятор собирается продать «Открытие» полностью или частично: либо напрямую, либо через первичное публичное размещение акций в 2021-2022 годах. Так ЦБ планирует вернуть потраченные на санацию средства — в 2017 году банк оценивал финансовое оздоровление «Открытия» в 250-400 млрд рублей.

Центробанк объявил о завершении санации банка «Открытие» в июле 2019 года. Тогда же ЦБ подтвердил планы продать часть акций «Открытия» в 2021 году, но размер доли на уточнил.

Источники Reuters отметили, что «Яндекс» планирует развивать собственный банковский бизнес после прекращения переговоров о покупке «Тинькофф».

«Яндекс» заявил, что не вёл переговоров о покупке «Открытия» у ЦБ. Центробанк и «Открытие» не ответили на запросы Reuters о комментарии.