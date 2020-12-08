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Финансы
Евгения Евсеева
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Reuters: ЦБ предлагал «Яндексу» рассмотреть покупку банка «Открытие» — компания отказалась Материал редакции

«Яндекс» заявил, что не вёл переговоров о покупке банка.

8 комментариев
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Центробанк начал искать инвесторов для покупки «Открытия» и обратился к «Яндексу», но компания не проявила интереса к сделке, сообщило Reuters со ссылкой на два источника, знакомые с вопросом.

Регулятор собирается продать «Открытие» полностью или частично: либо напрямую, либо через первичное публичное размещение акций в 2021-2022 годах. Так ЦБ планирует вернуть потраченные на санацию средства — в 2017 году банк оценивал финансовое оздоровление «Открытия» в 250-400 млрд рублей.

Центробанк объявил о завершении санации банка «Открытие» в июле 2019 года. Тогда же ЦБ подтвердил планы продать часть акций «Открытия» в 2021 году, но размер доли на уточнил.

Источники Reuters отметили, что «Яндекс» планирует развивать собственный банковский бизнес после прекращения переговоров о покупке «Тинькофф».

«Яндекс» заявил, что не вёл переговоров о покупке «Открытия» у ЦБ. Центробанк и «Открытие» не ответили на запросы Reuters о комментарии.

  • О предварительной договорённости «Яндекса» купить «Тинькофф» за $5,48 млрд компании сообщили в сентябре 2020 года. Однако в октябре «Тинькофф» сообщил о прекращении переговоров.
  • В компании отмечали, что дальше будут развиваться самостоятельно. Олег Тиньков написал сотрудникам эмоциональное письмо — в нём он раскритиковал «Яндекс» и объяснил, что сам сорвал сделку.
  • Управляющий директор группы «Яндекс» Тигран Худавердян в ответ рассказал сотрудникам, что Тиньков постоянно выдвигал новые условия и его выход из сделки не стал удивительным.

#новость #яндекс #открытие

Евгения Евсеева
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8 комментариев Накачай стартап
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Sergei Timofeyev

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А Открытие - это бывший БинБанк товарища Михаэля Гуцериева? 

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Автосервис на Волоколамке,132

Sergei
0

в 2019 году присоединили Бинбанк

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Sergei Timofeyev

Автосервис
0

А, все наши тут! Тогда понятно чего Яндекс съехал с темы. На мой взгляд, Яндексу сейчас не нужно ввязываться в эту аферу вообще, а нужно сконцентрироваться на западном рынке, чтобы понять то, что нужно ему. Для хэджирования рисков внутреннего рынка.  

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Kirk Louson

Sergei
0

остается вопрос - как они будут хэджировать риски внешних рынков...

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Sergei Timofeyev

Kirk
0

Внутренним, конечно. Как он это делает до сих пор.

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Александр Пересветов

0

Чтобы купить что-нибудь ненужное, надо сначала продать что-нибудь ненужное

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Александр Привалов

0

Пусть купят этих наркоманов... которые хрень всякую скупают, как их там ... Сбер. 

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Sergei Timofeyev

Александр
0

Думаете, что они начнут оказывать банковские услуги населению?

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