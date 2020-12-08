для разработчиков
Reuters: ЦБ предлагал «Яндексу» рассмотреть покупку банка «Открытие» — компания отказалась Материал редакции
«Яндекс» заявил, что не вёл переговоров о покупке банка.
Центробанк начал искать инвесторов для покупки «Открытия» и обратился к «Яндексу», но компания не проявила интереса к сделке, сообщило Reuters со ссылкой на два источника, знакомые с вопросом.
Регулятор собирается продать «Открытие» полностью или частично: либо напрямую, либо через первичное публичное размещение акций в 2021-2022 годах. Так ЦБ планирует вернуть потраченные на санацию средства — в 2017 году банк оценивал финансовое оздоровление «Открытия» в 250-400 млрд рублей.
Центробанк объявил о завершении санации банка «Открытие» в июле 2019 года. Тогда же ЦБ подтвердил планы продать часть акций «Открытия» в 2021 году, но размер доли на уточнил.
Источники Reuters отметили, что «Яндекс» планирует развивать собственный банковский бизнес после прекращения переговоров о покупке «Тинькофф».
«Яндекс» заявил, что не вёл переговоров о покупке «Открытия» у ЦБ. Центробанк и «Открытие» не ответили на запросы Reuters о комментарии.
- О предварительной договорённости «Яндекса» купить «Тинькофф» за $5,48 млрд компании сообщили в сентябре 2020 года. Однако в октябре «Тинькофф» сообщил о прекращении переговоров.
- В компании отмечали, что дальше будут развиваться самостоятельно. Олег Тиньков написал сотрудникам эмоциональное письмо — в нём он раскритиковал «Яндекс» и объяснил, что сам сорвал сделку.
- Управляющий директор группы «Яндекс» Тигран Худавердян в ответ рассказал сотрудникам, что Тиньков постоянно выдвигал новые условия и его выход из сделки не стал удивительным.
А Открытие - это бывший БинБанк товарища Михаэля Гуцериева?
в 2019 году присоединили Бинбанк
А, все наши тут! Тогда понятно чего Яндекс съехал с темы. На мой взгляд, Яндексу сейчас не нужно ввязываться в эту аферу вообще, а нужно сконцентрироваться на западном рынке, чтобы понять то, что нужно ему. Для хэджирования рисков внутреннего рынка.
остается вопрос - как они будут хэджировать риски внешних рынков...
Чтобы купить что-нибудь ненужное, надо сначала продать что-нибудь ненужное
Пусть купят этих наркоманов... которые хрень всякую скупают, как их там ... Сбер.
Думаете, что они начнут оказывать банковские услуги населению?
Блоги компаний
Показать еще