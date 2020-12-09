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Финансы
Рая Хачатрян
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Ozon подвёл итоги IPO: компания выпустила 42,45 млн акций и привлекла $1,2 млрд Материал редакции

АФК «Система» и Baring Vostok получили 33,1% и 33% акций соответственно.

6 комментариев
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Ozon объявил о завершении IPO и подвёл его итоги: в общей сложности ритейлер разместил 42,45 млн акций и привлёк $1,27 млрд или $1,2 млрд за вычетом расходов на проведение размещения и комиссии андеррайтеров.

Сейчас у Ozon в общей сложности 208,2 млн обыкновенных акций, сообщила компания. Она также раскрыла актуальные доли акционеров:

  • АФК «Система» принадлежит 33,1% — 68,28 млн акций.
  • У Baring Vostok 33% — 68,7 млн акций.
  • Другим действующим акционерам (доля каждого менее 5%) принадлежит 15,7% — 32,7 млн акций.
  • Новые инвесторы получили в сумме 18% — 37,95 млн акций.

Российский маркетплейс провёл первое публичное размещение на Nasdaq и Мосбирже 24 ноября. Ритейлер начал торги под тикером «OZON». Акции продавались по $30 за штуку и выросли на 40% после начала торгов — до $42,85.

Рыночная капитализация компании достигла $8,6 млрд с учётом изменений цены акции, увеличения объёма, конвертируемых займов и опционов.

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6 комментариев Накачай стартап
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Василий Степанов

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Кирилл Половинкин

2

Это успех, поздравления Ozonу

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Sergey Ontime

0

1,2kkk$ новых денег?

Можно ждать больше скидок?))

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Антон Гранд

Sergey
0

Можно не ждать уже;)

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Mike Kosulin

0

Круто, поздравляю @Ozon 
Надеюсь, этих денег хватит, чтобы сделать нормульную службу поддержки клиентов ;)

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Vasily Matyashin

0

Когда купил акций на 32$

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