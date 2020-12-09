АФК «Система» и Baring Vostok получили 33,1% и 33% акций соответственно.

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Ozon объявил о завершении IPO и подвёл его итоги: в общей сложности ритейлер разместил 42,45 млн акций и привлёк $1,27 млрд или $1,2 млрд за вычетом расходов на проведение размещения и комиссии андеррайтеров.

Сейчас у Ozon в общей сложности 208,2 млн обыкновенных акций, сообщила компания. Она также раскрыла актуальные доли акционеров:

АФК «Система» принадлежит 33,1% — 68,28 млн акций.

У Baring Vostok 33% — 68,7 млн акций.

Другим действующим акционерам (доля каждого менее 5%) принадлежит 15,7% — 32,7 млн акций.



Новые инвесторы получили в сумме 18% — 37,95 млн акций.



Российский маркетплейс провёл первое публичное размещение на Nasdaq и Мосбирже 24 ноября. Ритейлер начал торги под тикером «OZON». Акции продавались по $30 за штуку и выросли на 40% после начала торгов — до $42,85.