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Сервис для медитаций Calm привлёк $75 млн при оценке в $2 млрд — вдвое больше предыдущей Материал редакции
Компания собирается покупать контент и не исключает поглощения других стартапов.
Сервис для медитаций Calm привлёк $75 млн в последнем раунде от Lightspeed Venture Partners, Insight, Goldman Sachs, TPG и гендиректора Salesforce Марка Бениоффа, пишет Bloomberg. Оценка компании составила $2 млрд.
Гендиректор Calm Алекс Тью рассказал изданию, что во время пандемии компании стали серьёзнее относиться к психологическому здоровью сотрудников, и у сервиса появились возможности для развития.
Calm собирается потратить привлечённые средства на создание и приобретение нового контента. Сооснователь сервиса Майкл Эктон Смит рассказал, что компания заинтересована в приобретении других предприятий и развитии за счёт слияний и поглощений.
По собственным данным, количество загрузок за год увеличилось до 100 млн с 40 млн. Всего сервисом пользуется 4 млн подписчиков — в 2019 году подписку оплачивали 1 млн пользователей. В 2020 году пользователи прослушали более 1 млрд минут контента — на 100% больше, чем годом ранее
В 2019 году Calm привлекла около $143 млн при оценке в $1 млрд. В октябре 2020 года Bloomberg узнало, что сервис собирается привлечь $150 млн при оценке в $2,2 млрд. Согласно данным Crunchbase, в общем компания привлекла $218 млн инвестиций с момента основания в 2012 году.
Блин, надо было в свое время написать сервис для мастурбаций Cum, я знал, почему я не сделал?..
Окружающий велосипед
Так есть же чатрулет для совместных мастурбаций
Совместные это как в сигарном клубе много мужчин курит каждый свою сигару?
Видимо, благополучно женились
Интересно, сервис для православных обрядов вызвал бы такое же спокойствие у нашей аудитории? ))))
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