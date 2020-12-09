Компания собирается покупать контент и не исключает поглощения других стартапов.

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Сервис для медитаций Calm привлёк $75 млн в последнем раунде от Lightspeed Venture Partners, Insight, Goldman Sachs, TPG и гендиректора Salesforce Марка Бениоффа, пишет Bloomberg. Оценка компании составила $2 млрд.

Гендиректор Calm Алекс Тью рассказал изданию, что во время пандемии компании стали серьёзнее относиться к психологическому здоровью сотрудников, и у сервиса появились возможности для развития.

Calm собирается потратить привлечённые средства на создание и приобретение нового контента. Сооснователь сервиса Майкл Эктон Смит рассказал, что компания заинтересована в приобретении других предприятий и развитии за счёт слияний и поглощений.

По собственным данным, количество загрузок за год увеличилось до 100 млн с 40 млн. Всего сервисом пользуется 4 млн подписчиков — в 2019 году подписку оплачивали 1 млн пользователей. В 2020 году пользователи прослушали более 1 млрд минут контента — на 100% больше, чем годом ранее