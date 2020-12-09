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Финансы
Евгения Евсеева

Сервис для медитаций Calm привлёк $75 млн при оценке в $2 млрд — вдвое больше предыдущей Материал редакции

Компания собирается покупать контент и не исключает поглощения других стартапов.

9 комментариев
992 просмотра

Сервис для медитаций Calm привлёк $75 млн в последнем раунде от Lightspeed Venture Partners, Insight, Goldman Sachs, TPG и гендиректора Salesforce Марка Бениоффа, пишет Bloomberg. Оценка компании составила $2 млрд.

Гендиректор Calm Алекс Тью рассказал изданию, что во время пандемии компании стали серьёзнее относиться к психологическому здоровью сотрудников, и у сервиса появились возможности для развития.

Calm собирается потратить привлечённые средства на создание и приобретение нового контента. Сооснователь сервиса Майкл Эктон Смит рассказал, что компания заинтересована в приобретении других предприятий и развитии за счёт слияний и поглощений.

По собственным данным, количество загрузок за год увеличилось до 100 млн с 40 млн. Всего сервисом пользуется 4 млн подписчиков — в 2019 году подписку оплачивали 1 млн пользователей. В 2020 году пользователи прослушали более 1 млрд минут контента — на 100% больше, чем годом ранее

В 2019 году Calm привлекла около $143 млн при оценке в $1 млрд. В октябре 2020 года Bloomberg узнало, что сервис собирается привлечь $150 млн при оценке в $2,2 млрд. Согласно данным Crunchbase, в общем компания привлекла $218 млн инвестиций с момента основания в 2012 году.

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#новость #calm

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9 комментариев Накачай стартап
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max smirnoff

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Блин, надо было в свое время написать сервис для мастурбаций Cum, я знал, почему я не сделал?..

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Окружающий велосипед

max
0

Так есть же чатрулет для совместных мастурбаций 

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Pavel One

Окружающий
1

Совместные это как в сигарном клубе много мужчин курит каждый свою сигару?

Ответить

Окружающий

Pavel
0

Ага

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max smirnoff

Окружающий
0
Ответить

Evgeny Boyko

max
0

Видимо, благополучно женились

Ответить

Окружающий велосипед

Evgeny
0

Связь есть, но вот не прям прямая)) 

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Денис Демидов

0

Интересно, сервис для православных обрядов вызвал бы такое же спокойствие у нашей аудитории? ))))

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max smirnoff

Денис
2

Погоди с прогнозами спокойствия... 

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