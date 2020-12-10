Финансы
Рая Хачатрян

WSJ: Airbnb повысила оценку с $39-42 млрд до $47 млрд — компания выйдет на биржу 10 декабря Материал редакции

Компания планирует привлечь около $3,7 млрд — в проспекте к IPO говорилось об $1 млрд.

  • Сервис краткосрочной аренды жилья Airbnb повысила цену акций до $68 за штуку, пишет WSJ со ссылкой на источники. Это увеличивает оценку компании до $47 млрд.
  • 7 декабря источники издания сообщили, что Airbnb определил свою оценку в диапазоне от $39 млрд до $42 млрд, а цену акций — от $56 до $60 за штуку.
  • Компания планирует привлечь около $3,7 млрд, согласно данным WSJ. Bloomberg сообщил о предполагаемой выручке в $3,5 млрд. В обоих случаях первичное размещение акций Airbnb станет одним из пяти крупнейших IPO 2020 года. Изначально в проспекте к IPO говорилось о планах привлечь до $1 млрд.
  • В 2017 году инвесторы оценили Airbnb в $31 млрд, но из-за пандемии оценка снизилась до $18 млрд, писало Reuters.
  • Торги должны начаться 10 декабря. Airbnb разместит акции на Nasdaq под тикером «ABNB», пишут издания.
  • В проспекте к IPO компания сообщила о выручке в $2,5 млрд за первые девять месяцев 2020 года — это на 32% меньше, чем за аналогичный период 2019 года. Чистый убыток за тот же период составил $696,9 млн. Airbnb не получала годовой прибыли с момента запуска в 2008 году.

#новость #airbnb

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5 комментариев
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5 комментариев Накачай стартап
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Руслан Агаев

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Непонятно от куда такая цена...

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Andrew Martynov

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Да они вроде и подороже стоили. Но, говорят, в туризме сейчас не очень 🤷‍♂️

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Руслан Агаев

Andrew
0

Непонятно как формируется цена на акцию, разве у них активов много, по сути они посредники между владельцами жилья и клиентами..

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Andrew Martynov

Руслан
0

У них нет активов, как и у Убер, Букинг и других IT-компаний, а стоят как Хилтон с сотнями лухаревых гостиниц.

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Алексей Амелин

0

Возможно я что-то не знаю/не понимаю, но в посте на скриншоте вверху написано "компания планирует привлечь 3,7 млрд $" , а внизу "в проспекте IPO сказано, что сервис заявил о планах привлечь 1 млрд $"
Где истина?

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