Финансы
Рая Хачатрян

ЦБ задумал обязать банки письменно рассказывать клиентам о страховках и инвестпродуктах для защиты от навязывания услуг Материал редакции

Для этого введут паспорта финансовых продуктов — с прописанными условиями и рисками.

6 комментариев
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ЦБ предложил новые правила для продажи банками небанковских продуктов и услуг. Регулятор хочет внедрить паспорта финансовых услуг, где будет расписаны выгоды и риски вложения в продукты, сообщило РБК со ссылкой на законопроект ЦБ, подлинность которого подтвердили два источника на рынке.

Банки должны кратко описать суть финансового продукта, условия вложения денег, риски и гарантии для клиента и сведения о возможных комиссиях. До заключения договора клиент должен ознакомиться с паспортом.

В Банке России сообщили изданию, что над проектом ведется активная работа, там рассчитывают на принятие законопроекта в ближайшее время.

Регулятор впервые представил концепцию паспортов финансовых услуг в мае и обсуждал ее с рынком. «Для рядового потребителя разница между вкладом в банке или открытием в нем же индивидуального инвестиционного счета не всегда очевидна», — пояснили тогда в ЦБ.

В документе говорится, что законопроект изменит правила продаж также в страховых компаниях, микрофинансовых организациях, негосударственных пенсионных фондах и брокерских фирмах. Паспорта продуктов уже выдают все участники рынка, кроме банков, пишет РБК. Следят за выполнением правила саморегулируемые организации — но на банковском рынке их создать не удалось, пояснил источник издания в ЦБ.

Наказания для банков за нарушение требований в документе не ограничены. Регулятор сможет применять меры в соответствии с законом о Центральном банке — накладывать штрафы и ограничивать определенные операции, добавило издание.

#новость #центробанк #банки

6 комментариев
6
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6 комментариев Накачай стартап
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Алейченко Сергей

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Давно пора, особенно банки из топ 10

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Ясный Мурод

1

Наказания для банков за нарушение требований в документе не ограничены.

Стоп-слово не предусмотрено))

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Hexen Sage

0

Очередная "ни о чём" попытка Набиуллиной продемонстрировать заботу о заемщиках. Те, кто понимает, где лежат ее интересы, ржут/плачут с самого заголовка. Кто не знает - на серьезных щах будут обсуждать это "нововведение".

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Александр Якунин

Hexen
0

Расскажите тем кто не понимает?

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Elena

0

Мелкий шрифт уже запретили?

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Максим Александрович

–1

Вот это ШАГ от Сахипзадовны уверенно серьезный к карме!

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