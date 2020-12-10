ЦБ задумал обязать банки письменно рассказывать клиентам о страховках и инвестпродуктах для защиты от навязывания услуг Материал редакции
Для этого введут паспорта финансовых продуктов — с прописанными условиями и рисками.
ЦБ предложил новые правила для продажи банками небанковских продуктов и услуг. Регулятор хочет внедрить паспорта финансовых услуг, где будет расписаны выгоды и риски вложения в продукты, сообщило РБК со ссылкой на законопроект ЦБ, подлинность которого подтвердили два источника на рынке.
Банки должны кратко описать суть финансового продукта, условия вложения денег, риски и гарантии для клиента и сведения о возможных комиссиях. До заключения договора клиент должен ознакомиться с паспортом.
В Банке России сообщили изданию, что над проектом ведется активная работа, там рассчитывают на принятие законопроекта в ближайшее время.
Регулятор впервые представил концепцию паспортов финансовых услуг в мае и обсуждал ее с рынком. «Для рядового потребителя разница между вкладом в банке или открытием в нем же индивидуального инвестиционного счета не всегда очевидна», — пояснили тогда в ЦБ.
В документе говорится, что законопроект изменит правила продаж также в страховых компаниях, микрофинансовых организациях, негосударственных пенсионных фондах и брокерских фирмах. Паспорта продуктов уже выдают все участники рынка, кроме банков, пишет РБК. Следят за выполнением правила саморегулируемые организации — но на банковском рынке их создать не удалось, пояснил источник издания в ЦБ.
Наказания для банков за нарушение требований в документе не ограничены. Регулятор сможет применять меры в соответствии с законом о Центральном банке — накладывать штрафы и ограничивать определенные операции, добавило издание.
Очередная "ни о чём" попытка Набиуллиной продемонстрировать заботу о заемщиках. Те, кто понимает, где лежат ее интересы, ржут/плачут с самого заголовка. Кто не знает - на серьезных щах будут обсуждать это "нововведение".
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