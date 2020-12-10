Финансы
Евгения Евсеева

Цифры: Mail.ru Group впервые раскрыла инвестиции в образовательные проекты Материал редакции

Компания намерена сделать из edtech-проектов «единорогов», которые проведут IPO на международных рынках.

  • C 2016 года Mail.ru Group инвестировала в образовательные стартапы более $100 млн (около 7,3 млрд рублей), рассказал на конференции EdCrunch on Demand гендиректор компании Борис Добродеев. Группа впервые рассказала, сколько вложила в образование, уточнили vc.ru в компании.
  • Среди образовательных проектов у компании есть доли в сервисе «Учи.ру», образовательной платформе Skillbox, сервисе SkillFactory, онлайн-школе GeekBrains, разработчике обучающих курсов по программированию для детей «Алгоритмика» и сервисе для подготовки к ЕГЭ «Тетрика».
  • Цель компании — сделать из edtech-проектов «единорогов», которые проведут IPO на международных площадках и смогут показать потенциал российских образовательных проектов и предпринимательства.
  • К 2023 году компания планирует увеличить охват пользователей своих образовательных проектов до 10 млн — в 2019 году их было 2,5 млн.
Более $100 млн (около 7,3 млрд рублей)
инвестировала Mail.ru Group в образование c 2016 года

#новость #mailrugroup #образование

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2 комментария
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