Финансы
Евгения Евсеева

ЦБ ограничил часть операций «Киви банка» и оштрафовал на 11 млн рублей Материал редакции

На фоне новостей об ограничении бумаги компании подешевели на 9% на Мосбирже.

12 комментариев
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Центробанк ограничил некоторые операции «Киви банка» и оштрафовал его на 11 млн рублей после плановой проверки, рассказали в компании.

Ограничения вступили в силу 7 декабря и коснулись большинства видов платежей в пользу иностранных торговых компаний и перевода денег на предоплаченные карты корпоративных клиентов.

Регулятор проверил операции с июля 2018 года по сентябрь 2020 года. Центробанк выявил нарушения и недостатки, связанные с требованиями к составлению отчетности и ведению документации.

По мнению Qiwi, наложенные ограничения не вызваны конкретными нарушениями в финансовой деятельности компании. Они связаны с общим подходом Центробанка к регулированию электронных платежей и «тенденцией к усилению контроля в областях киберпространства и трансграничных платежей».

Найденные недочеты «могут возникнуть в ходе обычной практики для большинства банковских учреждений масштаба "Киви банка"», заявили в компании.

Директор по коммуникациям Qiwi Анастасия Журавлева рассказала РБК, что ограничения не повлияют на результаты банка за 2020 год.

На фоне новостей акции Qiwi упали на Мосбирже более чем на 9% и стоили на минимуме 896 рублей за штуку.

#новость #qiwi

12 комментариев
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Александр Якунин

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Sergey Vasiliev

0

Уже бежать из точки?

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Mike Kosulin

Sergey
0

У точки ж своя лицензия есть, вроде бы

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Sergey Vasiliev

Mike
0

В реквизитах точка киви банк

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Mike Kosulin

Sergey
3

Беги)))))

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Arthur Niazyan

Sergey
0

Ставят жирную Точку в судьбе Киви?

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Ян

0

Нарушения и недостатки
*Наркотрафик*

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Sergey G

0

Это как то отразится на работе банка Точка, который открывает счета на балансе открытия и киви?

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Пол Финч

Sergey
0

Нет

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Олег Ларькин

0

Видимо ролик не понравился ВВП)))

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Олег Ларькин

0

https://youtu.be/Up_otQjkLeY

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Alex Sedoff

–1

судя по графику инсайдерская инфа проскочила ещё за 16 дней до этого))))

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