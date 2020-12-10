На фоне новостей об ограничении бумаги компании подешевели на 9% на Мосбирже.

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Центробанк ограничил некоторые операции «Киви банка» и оштрафовал его на 11 млн рублей после плановой проверки, рассказали в компании.

Ограничения вступили в силу 7 декабря и коснулись большинства видов платежей в пользу иностранных торговых компаний и перевода денег на предоплаченные карты корпоративных клиентов.

Регулятор проверил операции с июля 2018 года по сентябрь 2020 года. Центробанк выявил нарушения и недостатки, связанные с требованиями к составлению отчетности и ведению документации.

По мнению Qiwi, наложенные ограничения не вызваны конкретными нарушениями в финансовой деятельности компании. Они связаны с общим подходом Центробанка к регулированию электронных платежей и «тенденцией к усилению контроля в областях киберпространства и трансграничных платежей».

Найденные недочеты «могут возникнуть в ходе обычной практики для большинства банковских учреждений масштаба "Киви банка"», заявили в компании.

Директор по коммуникациям Qiwi Анастасия Журавлева рассказала РБК, что ограничения не повлияют на результаты банка за 2020 год.