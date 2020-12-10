ЦБ ограничил часть операций «Киви банка» и оштрафовал на 11 млн рублей Материал редакции
На фоне новостей об ограничении бумаги компании подешевели на 9% на Мосбирже.
Центробанк ограничил некоторые операции «Киви банка» и оштрафовал его на 11 млн рублей после плановой проверки, рассказали в компании.
Ограничения вступили в силу 7 декабря и коснулись большинства видов платежей в пользу иностранных торговых компаний и перевода денег на предоплаченные карты корпоративных клиентов.
Регулятор проверил операции с июля 2018 года по сентябрь 2020 года. Центробанк выявил нарушения и недостатки, связанные с требованиями к составлению отчетности и ведению документации.
По мнению Qiwi, наложенные ограничения не вызваны конкретными нарушениями в финансовой деятельности компании. Они связаны с общим подходом Центробанка к регулированию электронных платежей и «тенденцией к усилению контроля в областях киберпространства и трансграничных платежей».
Найденные недочеты «могут возникнуть в ходе обычной практики для большинства банковских учреждений масштаба "Киви банка"», заявили в компании.
Директор по коммуникациям Qiwi Анастасия Журавлева рассказала РБК, что ограничения не повлияют на результаты банка за 2020 год.
На фоне новостей акции Qiwi упали на Мосбирже более чем на 9% и стоили на минимуме 896 рублей за штуку.
Уже бежать из точки?
У точки ж своя лицензия есть, вроде бы
В реквизитах точка киви банк
Это как то отразится на работе банка Точка, который открывает счета на балансе открытия и киви?
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