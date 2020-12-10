Финансы
Евгения Евсеева

Гендиректор онлайн-магазина Zalando Рубин Риттер покинет пост ради карьеры жены и может потерять €93 млн в виде бонусов Материал редакции

Управлять немецким ритейлером продолжат основатели.

9 комментариев
2024 просмотра

Согендиректор онлайн-ритейлера одежды Zalando Рубин Риттер решил уйти в отставку, чтобы уделить внимание семье и дать жене возможность сделать карьеру.

Согласно заявлению на сайте компании, Риттер уйдет в отставку на следующем годовом общем собрании акционеров в 2021 году. Нынешний контракт Риттера истекает в 2023 году. На должности согендиректоров останутся основатели компании Роберт Генц и Дэвид Шнайдер.

Этот шаг может стоить Риттеру €93 млн ($112 млн): это опционы в рамках пятилетней программы стимулирования сотрудников, созданной в 2018 году, посчитало Bloomberg.

Риттер заявил, что хочет больше времени уделять своей семье. «Мы с женой договорились, что в ближайшие годы ее профессиональные амбиции будут в приоритете», — заявил он. Жена Риттера — судья.

Рубин Риттер пришел в Zalando в 2009 году. За время его работы компания вышла в 2014 году на IPO, в ходе которого привлекла €605 млн. В заявлении об отставке Риттер назвал историю компании «потрясающей историей успеха, превзошедшей его самые смелые мечты».

После отставки почти половина из 1,75 млн опционов, предоставленных Риттеру в 2018 году, будет передана компании, пишет издание. Риттер не ответил изданию о том, какие последствия ждут его после ухода.

Каждый из этих опционов имеет максимальную стоимость €97,14. Если акции Zalando вырастут, а продажи компании продолжат расти как минимум на 15% в год, доля Риттера может составить €76 млн к 2022 году.

Также, по состоянию на 31 декабря 2019 года, Риттеру принадлежало 2,7 млн опционов компании из плана стимулирования на 2013 год — этот пакет стоит около €170 млн, если будет реализован по сегодняшней цене акций, сообщает издание. С мая по сентябрь Риттер продал акции на сумму €39,2 млн, пишет Bloomberg.

#новость #zalando

9 комментариев
1
6
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
{ "author_name": "Евгения Евсеева", "author_type": "editor", "tags": ["zalando","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 9, "likes": 6, "favorites": 8, "is_advertisement": false, "subsite_label": "finance", "id": 186099, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Thu, 10 Dec 2020 16:31:03 +0300", "is_special": false }
Объявление на vc.ru Отключить рекламу
Техника
Программа для томографической реконструкции Smart Tomo Engine: разработка и тестирование на «Эльбрусе»
Сегодня расскажу сразу о двух любимых темах: компьютерной томографии (КТ) и отечественном процессоре «Эльбрус». Если…
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
9 комментариев Накачай стартап
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Иванов Денис

8

Не берите каблуков в СЕО.  

Ответить

Николай Черных

Иванов
0

Я удержался от такого комментария

Ответить

Kirill Zheleznov

3

А почему бы и нет? Люди договорились, им хорошо (надеюсь)

Ответить

From Siberia to London

3

Смелые у жены амбиции: насудить на €100М в семейный бюджет и самой при этом остаться на свободе.
А вы говорите, такое только в РФ возможно!

Ответить

Ol Ka

2

Нельзя нищету подобными новостями развлекать — полюбуйтесь, сколько из неё желчи вылезло 🤭

Я, как нищета, тоже его как бы не понимаю, конечно, но мужик явно с царём в голове, и с правильными приоритетами, о которых теперь знает (и которые не понимает) весь современный мир 🙂

Ответить

Evgeny Boyko

Ol
3

Мужик явно с царем в голове и вагиной между ног

Ответить

Moscow Resident

2

Возьму на заметку

Ответить

Denis Mayorov

2

Когда покинул пост гендира в немецкой компании ради карьеры жены

Ответить

Dmitry Morkovkin

0

Мужик подумал "Чё я должен горбатиться, когда моя жена прокурор, тем более с карьерным ростом".  

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

Okko
Подписан
Отписаться
Мультимедийный сервис Okko вошёл в ТОП-20 самых привлекательных отечественных компаний для IT-специалистов
Мультимедийный сервис Okko, входящий в экосистему Сбера, вошел в ТОП-20 самых привлекательных отечественных компаний с…
0
Тинькофф
Подписан
Отписаться
Как Ivideon помог клиентам с помощью API Тинькофф Бизнеса
IVI
Подписан
Отписаться
Как выстроить внутренние коммуникации: опыт IVI
Почему сотрудников нужно не только информировать, но и развлекать, и как выбрать универсальный стиль общения, который п…
2

Показать еще

Лучшие комментарии
Артём Трубович
за день
Вот они реалии комментаторов ВЦ.ру Все жестко хейтят Вайлдберриз, который предоставляет (пусть и не всегда идеально) сотням тысяч поставщиков возможность заработать реальные, честные деньги, а миллионам покупателей в…
«Звёзды носят их символику, а владельцев никто не знает»: главное из текста Forbes об основателях букмекера 1xBet
Airat Kafman
за неделю
Запускаю Яндекс.Еду на эмуляторе на компе с Windows XP и Celeron. Яндекс мне еще доплачивает.
«Яндекс» повышает цену в своих сервисах на iPhone

Комментарии

Anton Avilov

Петербургский «Политех» и…

Yaroslav Shulga

Плачут, опускают руки, но не…

Илья Шишкунов

Плачут, опускают руки, но не…

Sergei Zotov

Виртуальные помощники «Сбера…

Vladislav…

ЦБ ограничил часть операций…

Vladislav…

ЦБ ограничил часть операций…

Vladislav…

Виртуальные помощники «Сбера…

Балкон.Ру

Mail.ru Group впервые раскрыла…

Sergey Bespalov

ЦБ ограничил часть операций…

Андрей Деревянко

За год акции биотеха Moderna…

John Doe

Рейды и уголовные дела: что…

Люц Шнайдер

Каким может получиться…

Dennis Gerasimov

Петербургский «Политех» и…

Люц Шнайдер

Каким может получиться…

Denis Kiselev

JetBrains выпустила публичную…

malleyaa

Рейды и уголовные дела: что…

Николай Шелопугин

ЦБ ограничил часть операций…

Dennis Gerasimov

Петербургский «Политех» и…

Юрий

Что делать если скучно: 86…

Dmitry Morkovkin

Гендиректор онлайн-магазина…
null