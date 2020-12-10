Управлять немецким ритейлером продолжат основатели.

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Согендиректор онлайн-ритейлера одежды Zalando Рубин Риттер решил уйти в отставку, чтобы уделить внимание семье и дать жене возможность сделать карьеру.

Согласно заявлению на сайте компании, Риттер уйдет в отставку на следующем годовом общем собрании акционеров в 2021 году. Нынешний контракт Риттера истекает в 2023 году. На должности согендиректоров останутся основатели компании Роберт Генц и Дэвид Шнайдер.

Этот шаг может стоить Риттеру €93 млн ($112 млн): это опционы в рамках пятилетней программы стимулирования сотрудников, созданной в 2018 году, посчитало Bloomberg.

Риттер заявил, что хочет больше времени уделять своей семье. «Мы с женой договорились, что в ближайшие годы ее профессиональные амбиции будут в приоритете», — заявил он. Жена Риттера — судья.

Рубин Риттер пришел в Zalando в 2009 году. За время его работы компания вышла в 2014 году на IPO, в ходе которого привлекла €605 млн. В заявлении об отставке Риттер назвал историю компании «потрясающей историей успеха, превзошедшей его самые смелые мечты».

После отставки почти половина из 1,75 млн опционов, предоставленных Риттеру в 2018 году, будет передана компании, пишет издание. Риттер не ответил изданию о том, какие последствия ждут его после ухода.

Каждый из этих опционов имеет максимальную стоимость €97,14. Если акции Zalando вырастут, а продажи компании продолжат расти как минимум на 15% в год, доля Риттера может составить €76 млн к 2022 году.