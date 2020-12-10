Финансы
Лиана Липанова

Украинская инвесткомпания создала фонд QPDigital на $100 млн для инвестиций в стартапы из стран СНГ и других Материал редакции

Фонд будет инвестировать в стартапы в сфере ИТ-логистики, цифрового здравоохранения, геймдева, блокчейна и искусственного интеллекта.

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Инвестиционная компания Quarter Partners создала венчурный фонд QPDigital объёмом $100 млн для поддержки проектов из стран СНГ и международных стартапов. Об этом vc.ru сообщил представитель фонда.

QPDigital планирует инвестировать в стартапы на ранних стадиях: от предпосевного раунда до раунда А. Фонд ориентирован на стартапы в сфере ИТ-логистики, цифрового здравоохранения, геймдева, блокчейна и искусственного интеллекта, добавили в компании.

В обмен на инвестиции фонд может получить от 10% до 25% в зависимости от потребности стартапа в финансировании и его оценки, говорит представитель QPDigital. Чтобы получить инвестиции от фонда, стартап должен описать бизнес-модель, протестировать продукт на потенциальных потребителях и разработать дорожную карту минимум на два года, включая план выхода на другие рынки.

При отборе фонд будет смотреть на опыт, качество команды, наличие ценности продукта для потенциальных клиентов и на размер достижимого рынка.

Фонд уже инвестировал $2,6 млн в шесть стартапов:

  • ИИ-платформа Watched для определения эмоциональной связи между покупателем и продуктом для производителей и дистрибьюторов контента.

  • Медицинский онлайн-хаб Doc.UA: включает в себя медучреждения, услуги телемедицины и онлайн-аптеки.

  • Платформа WareTeka для продажи и аренды складов в Украине и Польше.
  • Сервис ABM Cloud по разработке и интеграции облачных решений для оптимизации бизнес-процессов.
  • Racoon.Recovery — сертифицированное GDPR решение для реабилитации после травм и неврологических заболеваний с помощью геймификации.

  • Datriсs — сервис для оптимизации работы с большими данными посредством автоматизации процесса MLOps.

Возглавляет QPDigital Денис Вальвачев, бывший управляющий директор «Сбербанка». Он проработал в банке семь лет и отвечал за создание и развитие продуктов для клиентов с общим объемом портфеля свыше $40 млрд, рассказали в QPDigital. До «Сбера» Вальвачев руководил развитием бизнеса банка «Тройка Диалог» в Уральском регионе.

#новость #инвестиции

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