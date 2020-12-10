Фонд будет инвестировать в стартапы в сфере ИТ-логистики, цифрового здравоохранения, геймдева, блокчейна и искусственного интеллекта.

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Инвестиционная компания Quarter Partners создала венчурный фонд QPDigital объёмом $100 млн для поддержки проектов из стран СНГ и международных стартапов. Об этом vc.ru сообщил представитель фонда.

QPDigital планирует инвестировать в стартапы на ранних стадиях: от предпосевного раунда до раунда А. Фонд ориентирован на стартапы в сфере ИТ-логистики, цифрового здравоохранения, геймдева, блокчейна и искусственного интеллекта, добавили в компании.

В обмен на инвестиции фонд может получить от 10% до 25% в зависимости от потребности стартапа в финансировании и его оценки, говорит представитель QPDigital. Чтобы получить инвестиции от фонда, стартап должен описать бизнес-модель, протестировать продукт на потенциальных потребителях и разработать дорожную карту минимум на два года, включая план выхода на другие рынки.

При отборе фонд будет смотреть на опыт, качество команды, наличие ценности продукта для потенциальных клиентов и на размер достижимого рынка.

Фонд уже инвестировал $2,6 млн в шесть стартапов:

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