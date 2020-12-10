Сервис краткосрочной аренды жилья Airbnb вышел на Nasdaq. Компания начала торги под тикером ABNB.

{"id":186185,"url":"https:\/\/vc.ru\/finance\/186185-akcii-airbnb-vyrosli-bolee-chem-vdvoe-posle-ipo-kapitalizaciya-prevysila-100-mlrd","title":"\u0410\u043a\u0446\u0438\u0438 Airbnb \u0432\u044b\u0440\u043e\u0441\u043b\u0438 \u0431\u043e\u043b\u0435\u0435 \u0447\u0435\u043c \u0432\u0434\u0432\u043e\u0435 \u043f\u043e\u0441\u043b\u0435 IPO \u2014 \u043a\u0430\u043f\u0438\u0442\u0430\u043b\u0438\u0437\u0430\u0446\u0438\u044f \u043f\u0440\u0435\u0432\u044b\u0441\u0438\u043b\u0430 $100 \u043c\u043b\u0440\u0434","services":{"facebook":{"url":"https:\/\/www.facebook.com\/sharer\/sharer.php?u=https:\/\/vc.ru\/finance\/186185-akcii-airbnb-vyrosli-bolee-chem-vdvoe-posle-ipo-kapitalizaciya-prevysila-100-mlrd","short_name":"FB","title":"Facebook","width":600,"height":450},"vkontakte":{"url":"https:\/\/vk.com\/share.php?url=https:\/\/vc.ru\/finance\/186185-akcii-airbnb-vyrosli-bolee-chem-vdvoe-posle-ipo-kapitalizaciya-prevysila-100-mlrd&title=\u0410\u043a\u0446\u0438\u0438 Airbnb \u0432\u044b\u0440\u043e\u0441\u043b\u0438 \u0431\u043e\u043b\u0435\u0435 \u0447\u0435\u043c \u0432\u0434\u0432\u043e\u0435 \u043f\u043e\u0441\u043b\u0435 IPO \u2014 \u043a\u0430\u043f\u0438\u0442\u0430\u043b\u0438\u0437\u0430\u0446\u0438\u044f \u043f\u0440\u0435\u0432\u044b\u0441\u0438\u043b\u0430 $100 \u043c\u043b\u0440\u0434","short_name":"VK","title":"\u0412\u041a\u043e\u043d\u0442\u0430\u043a\u0442\u0435","width":600,"height":450},"twitter":{"url":"https:\/\/twitter.com\/intent\/tweet?url=https:\/\/vc.ru\/finance\/186185-akcii-airbnb-vyrosli-bolee-chem-vdvoe-posle-ipo-kapitalizaciya-prevysila-100-mlrd&text=\u0410\u043a\u0446\u0438\u0438 Airbnb \u0432\u044b\u0440\u043e\u0441\u043b\u0438 \u0431\u043e\u043b\u0435\u0435 \u0447\u0435\u043c \u0432\u0434\u0432\u043e\u0435 \u043f\u043e\u0441\u043b\u0435 IPO \u2014 \u043a\u0430\u043f\u0438\u0442\u0430\u043b\u0438\u0437\u0430\u0446\u0438\u044f \u043f\u0440\u0435\u0432\u044b\u0441\u0438\u043b\u0430 $100 \u043c\u043b\u0440\u0434","short_name":"TW","title":"Twitter","width":600,"height":450},"telegram":{"url":"tg:\/\/msg_url?url=https:\/\/vc.ru\/finance\/186185-akcii-airbnb-vyrosli-bolee-chem-vdvoe-posle-ipo-kapitalizaciya-prevysila-100-mlrd&text=\u0410\u043a\u0446\u0438\u0438 Airbnb \u0432\u044b\u0440\u043e\u0441\u043b\u0438 \u0431\u043e\u043b\u0435\u0435 \u0447\u0435\u043c \u0432\u0434\u0432\u043e\u0435 \u043f\u043e\u0441\u043b\u0435 IPO \u2014 \u043a\u0430\u043f\u0438\u0442\u0430\u043b\u0438\u0437\u0430\u0446\u0438\u044f \u043f\u0440\u0435\u0432\u044b\u0441\u0438\u043b\u0430 $100 \u043c\u043b\u0440\u0434","short_name":"TG","title":"Telegram","width":600,"height":450},"odnoklassniki":{"url":"http:\/\/connect.ok.ru\/dk?st.cmd=WidgetSharePreview&service=odnoklassniki&st.shareUrl=https:\/\/vc.ru\/finance\/186185-akcii-airbnb-vyrosli-bolee-chem-vdvoe-posle-ipo-kapitalizaciya-prevysila-100-mlrd","short_name":"OK","title":"\u041e\u0434\u043d\u043e\u043a\u043b\u0430\u0441\u0441\u043d\u0438\u043a\u0438","width":600,"height":450},"email":{"url":"mailto:?subject=\u0410\u043a\u0446\u0438\u0438 Airbnb \u0432\u044b\u0440\u043e\u0441\u043b\u0438 \u0431\u043e\u043b\u0435\u0435 \u0447\u0435\u043c \u0432\u0434\u0432\u043e\u0435 \u043f\u043e\u0441\u043b\u0435 IPO \u2014 \u043a\u0430\u043f\u0438\u0442\u0430\u043b\u0438\u0437\u0430\u0446\u0438\u044f \u043f\u0440\u0435\u0432\u044b\u0441\u0438\u043b\u0430 $100 \u043c\u043b\u0440\u0434&body=https:\/\/vc.ru\/finance\/186185-akcii-airbnb-vyrosli-bolee-chem-vdvoe-posle-ipo-kapitalizaciya-prevysila-100-mlrd","short_name":"Email","title":"\u041e\u0442\u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u0442\u044c \u043d\u0430 \u043f\u043e\u0447\u0442\u0443","width":600,"height":450}},"isFavorited":false} 804 просмотра

На 21:55 мск акции подорожали на 123,84% и стоят $152,21 за штуку. Запланированная цена размещения — $68 за штуку.

Рыночная капитализация превысила $102 млрд.

Первоначально компания хотела продавать бумаги по $44-50, но в начале декабря повысила ценовой диапазон до $56-60 за штуку, а затем до $68, говорили источники.

Компания рассчитывает привлечь на IPO до $3,5-3,7 млрд, писали WSJ и Bloomberg. Изначально в проспекте к IPO говорилось о планах привлечь до $1 млрд.

Airbnb подала заявку на IPO в ноябре 2020 года, раскрыв финансовые показатели:

Выручка сервиса за первые девять месяцев 2020 года составила $2,5 млрд — на 32% меньше, чем годом ранее. В третьем квартале выручка упала только на 18%, до $1,34 млрд.

Чистый убыток — $696,9 млн за девять месяцев. За третий квартал компания получила прибыль благодаря сокращению расходов на маркетинг — около $219 млн.

Airbnb не получала годовой прибыли с момента запуска в 2008 году — эта тенденция сохранится и в 2020 году, заявила компания.



В 2017 году инвесторы оценивали Airbnb в $31 млрд. Однако из-за снижения бронирований и других проблем на фоне пандемии Covid-19 оценка компании снизилась до $18 млрд, писало Reuters.

В конце ноября перед IPO источники The Wall Street Journal и Bloomberg сообщили, что сервис определил свою оценку в диапазоне от $30 млрд до $33 млрд. Затем компания повысила свою оценку до $39-42 млрд, писали WSJ и Bloomberg 7 декабря. 10 декабря, в день IPO, источники WSJ рассказали, что Airbnb определил свою оценку в $47 млрд.