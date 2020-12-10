Финансы
Таня Боброва

Акции Airbnb выросли более чем вдвое после IPO — капитализация превысила $100 млрд Материал редакции

Сервис краткосрочной аренды жилья Airbnb вышел на Nasdaq. Компания начала торги под тикером ABNB.

9 комментариев
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На 21:55 мск акции подорожали на 123,84% и стоят $152,21 за штуку. Запланированная цена размещения — $68 за штуку.

Рыночная капитализация превысила $102 млрд.

Первоначально компания хотела продавать бумаги по $44-50, но в начале декабря повысила ценовой диапазон до $56-60 за штуку, а затем до $68, говорили источники.

Компания рассчитывает привлечь на IPO до $3,5-3,7 млрд, писали WSJ и Bloomberg. Изначально в проспекте к IPO говорилось о планах привлечь до $1 млрд.

Airbnb подала заявку на IPO в ноябре 2020 года, раскрыв финансовые показатели:

  • Выручка сервиса за первые девять месяцев 2020 года составила $2,5 млрд — на 32% меньше, чем годом ранее. В третьем квартале выручка упала только на 18%, до $1,34 млрд.
  • Чистый убыток — $696,9 млн за девять месяцев. За третий квартал компания получила прибыль благодаря сокращению расходов на маркетинг — около $219 млн.
  • Airbnb не получала годовой прибыли с момента запуска в 2008 году — эта тенденция сохранится и в 2020 году, заявила компания.

В 2017 году инвесторы оценивали Airbnb в $31 млрд. Однако из-за снижения бронирований и других проблем на фоне пандемии Covid-19 оценка компании снизилась до $18 млрд, писало Reuters.

В конце ноября перед IPO источники The Wall Street Journal и Bloomberg сообщили, что сервис определил свою оценку в диапазоне от $30 млрд до $33 млрд. Затем компания повысила свою оценку до $39-42 млрд, писали WSJ и Bloomberg 7 декабря. 10 декабря, в день IPO, источники WSJ рассказали, что Airbnb определил свою оценку в $47 млрд.

Среди конкурентов сама Airbnb в проспекте к IPO называла Booking Holdings, Expedia Group, Google, TripAdvisor, Trivago, Craigslist, а также сети отелей Marriott, Hilton и другие.

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#новость #airbnb #ipo

9 комментариев
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Антон

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Да и похуй.

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Дмитрий Финошин

Антон
0

А че пишешь, раз похуй?

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Igor Zemko

0

Какие есть разумные объяснения пампу?)))

Ответить

ЯжПрограммист

Igor
6

2020 год

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Roman Moskovskiy

0

А сколько букинг стоит? (Expedia или кто)

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Alexander Zakharov

Roman
0

Примерно 85 млрд

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Bobo Momo

0

Nice 

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Alexey

0

Объясните пожалуйста ничего не понимающему в фондовом рынке человеку.

За какой промежуток времени можно удвоиться (на примере Airbnb) вложившись перед IPO?

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Аркадий Алексеевич

0

сотка блядь, сервис для путешествий в пандемию вышел на айпио и стал стоить сто миллиардов долларов

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