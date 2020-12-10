Акции Airbnb выросли более чем вдвое после IPO — капитализация превысила $100 млрд Материал редакции
Сервис краткосрочной аренды жилья Airbnb вышел на Nasdaq. Компания начала торги под тикером ABNB.
На 21:55 мск акции подорожали на 123,84% и стоят $152,21 за штуку. Запланированная цена размещения — $68 за штуку.
Рыночная капитализация превысила $102 млрд.
Первоначально компания хотела продавать бумаги по $44-50, но в начале декабря повысила ценовой диапазон до $56-60 за штуку, а затем до $68, говорили источники.
Компания рассчитывает привлечь на IPO до $3,5-3,7 млрд, писали WSJ и Bloomberg. Изначально в проспекте к IPO говорилось о планах привлечь до $1 млрд.
Airbnb подала заявку на IPO в ноябре 2020 года, раскрыв финансовые показатели:
- Выручка сервиса за первые девять месяцев 2020 года составила $2,5 млрд — на 32% меньше, чем годом ранее. В третьем квартале выручка упала только на 18%, до $1,34 млрд.
- Чистый убыток — $696,9 млн за девять месяцев. За третий квартал компания получила прибыль благодаря сокращению расходов на маркетинг — около $219 млн.
- Airbnb не получала годовой прибыли с момента запуска в 2008 году — эта тенденция сохранится и в 2020 году, заявила компания.
В 2017 году инвесторы оценивали Airbnb в $31 млрд. Однако из-за снижения бронирований и других проблем на фоне пандемии Covid-19 оценка компании снизилась до $18 млрд, писало Reuters.
В конце ноября перед IPO источники The Wall Street Journal и Bloomberg сообщили, что сервис определил свою оценку в диапазоне от $30 млрд до $33 млрд. Затем компания повысила свою оценку до $39-42 млрд, писали WSJ и Bloomberg 7 декабря. 10 декабря, в день IPO, источники WSJ рассказали, что Airbnb определил свою оценку в $47 млрд.
Среди конкурентов сама Airbnb в проспекте к IPO называла Booking Holdings, Expedia Group, Google, TripAdvisor, Trivago, Craigslist, а также сети отелей Marriott, Hilton и другие.
Да и похуй.
Какие есть разумные объяснения пампу?)))
А сколько букинг стоит? (Expedia или кто)
Объясните пожалуйста ничего не понимающему в фондовом рынке человеку.
За какой промежуток времени можно удвоиться (на примере Airbnb) вложившись перед IPO?
сотка блядь, сервис для путешествий в пандемию вышел на айпио и стал стоить сто миллиардов долларов
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