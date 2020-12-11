«Коммерсантъ»: Wildberries купит банк «Стандарт-кредит» для развития программ лояльности и расчётов с поставщиками Материал редакции
Покупка уже существующего банка экономит инвестиции и даёт ритейлеру возможность напрямую работать с физлицами, считают эксперты.
Wildberries покупает банк «Стандарт-кредит», сообщили «Коммерсантъ» источники, знакомые с ситуацией. На базе его лицензии ритейлер может реализовывать карточные программы лояльности, предлагать пользователям подарочные карты, а также осуществлять расчеты с поставщиками, пишет издание.
В Wildberries сказали газете, что «рассматривают развитие финансовых сервисов на онлайн-площадке — как для покупателей, так и предпринимателей». Информацию о покупке банка ритейлер комментировать не стал. В «Стандарт-кредите» сообщили, что ответить на вопрос сможет только руководитель банка не ранее 11-14 декабря.
Основанный в 1996 году «Стандарт-кредит» входит в четвертую сотню банков по активам и капиталу. Собственный капитал банка по итога третьего квартала 2020 года составил 312 млн рублей, а активы — 784 млн рублей, следует из данных рэнкинга «Интерфакса».
Эксперты рассказали изданию, что Wildberries покупает чистую лицензию, поэтому сделка может пройти с небольшой премией к капиталу. Банк пережил зачистку сектора, поэтому наверняка устойчив, сообщил партнер ФГ «Дмитрий Донской» Дмитрий Курбатский. Учитывая, что он продается уже нескольк лет, он предположил, что сделка пройдет с премией к капиталу около 50 млн рублей, а собственники должны будут очистить банк от остатков пассивов и активов.
Главный аналитик ГК «Алор» Алексей Антонов считает, что покупка уже существующего банка более выгодна компании, чем создание нового: у действующих меньше требования по капиталу, это экономит инвестиции, не потребуется ждать несколько лет для того, чтобы подключаться к системе страхования вкладов и работать напрямую с физлицами, сказал он.
Финансовые партнеры Wildberries уверены, что появление у него собственного банка не помешает их совместной работе. «Если Wildberries купит банк, на нашем сотрудничестве в эквайринге это не должно как-то отразиться», — заявила директор департамента эквайринга банка «Русский стандарт» Инна Емельянова.
Блин. Они хотябы свой сервис наладили. Все работает не пойми как.
В чате поставщиков одни жалобы.
Сбер хотел купить маркетплейс с амбициями= облом, Яндекс хотел купить модный современный банк = облом, а ВБ идёт по пути наименьшего сопротивления решили, купить говно банк используя его платформу + свою огромную клиентскую базу= профит, раздадут кредитки домохозяйкам с кешбеками на их площадке
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