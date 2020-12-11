«Ъ»: Wildberries купит банк «Стандарт-кредит» для развития программ лояльности и расчётов с поставщиками Материал редакции
Покупка уже существующего банка экономит инвестиции и даёт ритейлеру возможность напрямую работать с физлицами, считают эксперты.
Wildberries покупает банк «Стандарт-кредит», сообщили «Коммерсантъ» источники, знакомые с ситуацией. На базе его лицензии ритейлер может реализовывать карточные программы лояльности, предлагать пользователям подарочные карты, а также осуществлять расчеты с поставщиками, пишет издание.
В Wildberries сказали газете, что «рассматривают развитие финансовых сервисов на онлайн-площадке — как для покупателей, так и предпринимателей». Информацию о покупке банка ритейлер комментировать не стал. В «Стандарт-кредите» сообщили, что ответить на вопрос сможет только руководитель банка не ранее 11-14 декабря.
Основанный в 1996 году «Стандарт-кредит» входит в четвертую сотню банков по активам и капиталу. Собственный капитал банка по итогам третьего квартала 2020 года составил 312 млн рублей, а активы — 784 млн рублей, следует из данных рэнкинга «Интерфакса».
Эксперты рассказали изданию, что Wildberries покупает чистую лицензию, поэтому сделка может пройти с небольшой премией к капиталу. Банк пережил зачистку сектора, поэтому наверняка устойчив, сообщил партнер ФГ «Дмитрий Донской» Дмитрий Курбатский. Учитывая, что он продается уже нескольк лет, он предположил, что сделка пройдет с премией к капиталу около 50 млн рублей, а собственники должны будут очистить банк от остатков пассивов и активов.
Главный аналитик ГК «Алор» Алексей Антонов считает, что покупка уже существующего банка более выгодна компании, чем создание нового: у действующих меньше требования по капиталу, это экономит инвестиции, не потребуется ждать несколько лет для того, чтобы подключаться к системе страхования вкладов и работать напрямую с физлицами, сказал он.
Финансовые партнеры Wildberries уверены, что появление у него собственного банка не помешает их совместной работе. «Если Wildberries купит банк, на нашем сотрудничестве в эквайринге это не должно как-то отразиться», — заявила директор департамента эквайринга банка «Русский стандарт» Инна Емельянова.
Сбер хотел купить маркетплейс с амбициями= облом, Яндекс хотел купить модный современный банк = облом, а ВБ идёт по пути наименьшего сопротивления решили, купить говно банк используя его платформу + свою огромную клиентскую базу= профит, раздадут кредитки домохозяйкам с кешбеками на их площадке
Так-то они просто банковскую лицензию купили, потому что дешевле купить ноунейм, чем пытаться получить её с нуля. Тиньков, когда начал делать своё детище, тоже купил какой-то никому не нужный заборостроительный банк, а на его лицензии Тинёк сейчас и работает
Участники рынка теряются в догадках относительно будущего Химмашбанка. Однако, считает Матовников, вряд ли он будет обслуживать в дальнейшем химическую промышленность. «Банк для Тинькова — это новая игрушка, и при этом очень подходящая для такого креативного в области маркетинга человека, каким он является»,— считает управляющий партнер компании «Финэкспертиза» Дмитрий Шустерняк. Банковский бизнес, говорит он, один из немногих, который очень мало вовлечен в сферу маркетинга. Банковский бизнес считается очень консервативным, но с приходом Тинькова он может перестать быть таким. По мнению Шустерняка, даже в условиях сильной конкуренции новый хозяин способен создать на основе Химмашбанка сильный брэнд. А «красивый банковский брэнд способен принести большую прибыль», утверждает Матовников.
Даже кекесно немного в ретроспективе
Блин. Они хотябы свой сервис наладили. Все работает не пойми как.
В чате поставщиков одни жалобы.
Теперь перекредитуются в своём банке и будут дальше выжигать в нём свою дыру.
В своем банке капитала не хватит под их аппетиты, но кредитоваться за счет своих же покупателей и поставщиков - пользователей банка, это что-то новое для ритейла.
А вы говорите, что не хватит. ))
ну они то берут миллиардами, а у этого банка и миллиарда не наберется ) разве что в качестве подкачки к основным кредитам.
Не новое - ozon также привлекает пользователей на ozon счёт https://vc.ru/trade/133985-ozon-nachal-testirovat-servis-ozon-schet-s-nachisleniem-procenta-na-ostatok-do-18-godovyh-ili-keshbekom-v-vide-ballov
Но потом из-за требований ЦБ снизил лимиты по счету https://vc.ru/trade/181046-kommersant-ozon-schet-snizil-limit-s-200-tysyach-do-14-tysyach-rubley-po-trebovaniyu-cb
У них также есть карта.
А ВБ возможно планирует что-то аналогичное. Как я понимаю это дешевле чем банковские кредиты для них и повышает обороты для текущих клиентов. Основной вопрос как ЦБ отнесётся к том что такая схема не устойчива и кредитовать свой же бизнес за счёт афилированного банка вроде не поощряется - могут потребовать создать провизии по таким кредитам повышенные.
Или возможно они хотят уменьшить Косты эквайринга.
Wildberries купит банк «Стандарт-кредит» для развития программ лояльности и расчётов с поставщиками
И уволит всех сотрудников, принудив подписать заявление по собственному и сдав в аренду ноутбук
Две недели назад статья на vc: вайлдберис конец, всех увольняют... отнимают оборудование, кококо...
Теперь понятно, почему увольняли
Копили на банк?
Правильно сделали.
Неприятно стало, когда отменили подарочные сертификаты и возможность зачисления денег на внутренний кошелек при возврате товара.
При правильном подходе можно сделать хороший бизнес с поставщиками. Хорошее решение о покупке банка. Молодцы
Ребята решили что если другие банки не дают им кредит, они дадут его себе сами?
Возьмут деньгами а раздавать будут кешбеками и товарами которые со складов пропали
Запросто, дадут и дадут
Все знают минимум два банка которые могут дать неограниченный кредит,а потом просто забрать бизнес за неуплату.....
Зашел на сайт узнать что там за банк такой, учитывая последние новости с WB. Они его у фрилансера заказывали?)
https://stkbank.ru/
Молодец, баба
А кто реальный начальник?
То есть она номинальный,но именно ОНА кидает поставщиков))
Вы бы определились
Это напомнило казус Петра и Февроньи,которых как известно не существовало,но точно известно что они болели сифилисом))
очень жду, когда же загнётся эта помойка...
«Если долго сидеть на берегу реки, то можно увидеть, когда же загнётся эта помойка...»
Сунь Цзы
А лицензия базовая или расширенная. Для расширенной нужен собственный капитал в миллиард. Скорее всего лицензия базовая и не предполагает выдачу кредитов.
Базовая лицензия ограничивает в основном финансовые операции с иностранными юрлицами (в частности, открытие корсчетов в иностранных банках). РКО, кредитование, привлечение средств во вклады не ограничиваются, если мне не изменяет память.
Вот не помню этот факт. Вроде базовая лицензия даёт только переводы. Типо как СRM партнерска открывала.
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