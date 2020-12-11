Финансы
Рая Хачатрян

«Ъ»: Wildberries купит банк «Стандарт-кредит» для развития программ лояльности и расчётов с поставщиками Материал редакции

Покупка уже существующего банка экономит инвестиции и даёт ритейлеру возможность напрямую работать с физлицами, считают эксперты.

50 комментариев
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Wildberries покупает банк «Стандарт-кредит», сообщили «Коммерсантъ» источники, знакомые с ситуацией. На базе его лицензии ритейлер может реализовывать карточные программы лояльности, предлагать пользователям подарочные карты, а также осуществлять расчеты с поставщиками, пишет издание.

В Wildberries сказали газете, что «рассматривают развитие финансовых сервисов на онлайн-площадке — как для покупателей, так и предпринимателей». Информацию о покупке банка ритейлер комментировать не стал. В «Стандарт-кредите» сообщили, что ответить на вопрос сможет только руководитель банка не ранее 11-14 декабря.

Основанный в 1996 году «Стандарт-кредит» входит в четвертую сотню банков по активам и капиталу. Собственный капитал банка по итогам третьего квартала 2020 года составил 312 млн рублей, а активы — 784 млн рублей, следует из данных рэнкинга «Интерфакса».

Эксперты рассказали изданию, что Wildberries покупает чистую лицензию, поэтому сделка может пройти с небольшой премией к капиталу. Банк пережил зачистку сектора, поэтому наверняка устойчив, сообщил партнер ФГ «Дмитрий Донской» Дмитрий Курбатский. Учитывая, что он продается уже нескольк лет, он предположил, что сделка пройдет с премией к капиталу около 50 млн рублей, а собственники должны будут очистить банк от остатков пассивов и активов.

Главный аналитик ГК «Алор» Алексей Антонов считает, что покупка уже существующего банка более выгодна компании, чем создание нового: у действующих меньше требования по капиталу, это экономит инвестиции, не потребуется ждать несколько лет для того, чтобы подключаться к системе страхования вкладов и работать напрямую с физлицами, сказал он.

Финансовые партнеры Wildberries уверены, что появление у него собственного банка не помешает их совместной работе. «Если Wildberries купит банк, на нашем сотрудничестве в эквайринге это не должно как-то отразиться», — заявила директор департамента эквайринга банка «Русский стандарт» Инна Емельянова.

#новость #wildberries

50 комментариев
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SA Dab

30

Сбер хотел купить маркетплейс с амбициями= облом, Яндекс хотел купить модный современный банк = облом, а ВБ идёт по пути наименьшего сопротивления решили, купить говно банк используя его платформу + свою огромную клиентскую базу= профит, раздадут кредитки домохозяйкам с кешбеками на их площадке

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Roman Moskovskiy

SA
0

Так-то они просто банковскую лицензию купили, потому что дешевле купить ноунейм, чем пытаться получить её с нуля. Тиньков, когда начал делать своё детище, тоже купил какой-то никому не нужный заборостроительный банк, а на его лицензии Тинёк сейчас и работает

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Roman Moskovskiy

Roman
0

Участники рынка теряются в догадках относительно будущего Химмашбанка. Однако, считает Матовников, вряд ли он будет обслуживать в дальнейшем химическую промышленность. «Банк для Тинькова — это новая игрушка, и при этом очень подходящая для такого креативного в области маркетинга человека, каким он является»,— считает управляющий партнер компании «Финэкспертиза» Дмитрий Шустерняк. Банковский бизнес, говорит он, один из немногих, который очень мало вовлечен в сферу маркетинга. Банковский бизнес считается очень консервативным, но с приходом Тинькова он может перестать быть таким. По мнению Шустерняка, даже в условиях сильной конкуренции новый хозяин способен создать на основе Химмашбанка сильный брэнд. А «красивый банковский брэнд способен принести большую прибыль», утверждает Матовников.

Даже кекесно немного в ретроспективе

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Борис Б

Roman
0

Почему кекесно? По-сути все пошло именно по тому сценарию, что описан в цитате выше. 

Ответить

Николай Западный

16

Блин. Они хотябы свой сервис наладили. Все работает не пойми как.
В чате поставщиков одни жалобы.

Ответить

SA Dab

Николай
4

Им походу на сервис уже плевать, поставщиков как грязи,выручка растёт,кредиты карман не тянут

Ответить

Sergei Timofeyev

SA
1

Теперь перекредитуются в своём банке и будут дальше выжигать в нём свою дыру.

Ответить

Константин

Sergei
1

В своем банке капитала не хватит под их аппетиты, но кредитоваться за счет своих же покупателей и поставщиков - пользователей банка, это что-то новое для ритейла. 

Ответить

Sergei Timofeyev

Констан…
0

А вы говорите, что не хватит. ))

Ответить

Константин

Sergei
0

ну они то берут миллиардами, а у этого банка и миллиарда не наберется ) разве что в качестве подкачки к основным кредитам.

Ответить

Светлана

Констан…
0

Если запахнет выгодным куском денег, то подпитка найдется. Так всегда было.

Ответить

Damir

Констан…
0

Не новое - ozon также привлекает пользователей на ozon счёт https://vc.ru/trade/133985-ozon-nachal-testirovat-servis-ozon-schet-s-nachisleniem-procenta-na-ostatok-do-18-godovyh-ili-keshbekom-v-vide-ballov
Но потом из-за требований ЦБ снизил лимиты по счету https://vc.ru/trade/181046-kommersant-ozon-schet-snizil-limit-s-200-tysyach-do-14-tysyach-rubley-po-trebovaniyu-cb
У них также есть карта.
А ВБ возможно планирует что-то аналогичное. Как я понимаю это дешевле чем банковские кредиты для них и повышает обороты для текущих клиентов. Основной вопрос как ЦБ отнесётся к том что такая схема не устойчива и кредитовать свой же бизнес за счёт афилированного банка вроде не поощряется - могут потребовать создать провизии по таким кредитам повышенные.
Или возможно они хотят уменьшить Косты эквайринга.

Ответить

Artem Bobtsov

Николай
1

Как бы не агония

Ответить

Сергей Королевский

Николай
1

Wildberries купит банк «Стандарт-кредит» для развития программ лояльности и расчётов с поставщиками

И уволит всех сотрудников, принудив подписать заявление по собственному и сдав в аренду ноутбук

Ответить

Pavel Voronkov

4

WB = Wild Bank

Ответить

Олег Матвеенко

3

Две недели назад статья на vc: вайлдберис конец, всех увольняют... отнимают оборудование, кококо...

Ответить

Сергей Королевский

Олег
1

Теперь понятно, почему увольняли

Ответить

ivan krapivin

Сергей
0

Копили на банк?

Ответить

Сергей

ivan
0

Ничеси у них стоимость закупки  ноутбуков ))))) 

Ответить

Ilya Vlasov

3

Правильно сделали.

Неприятно стало, когда отменили подарочные сертификаты и возможность зачисления денег на внутренний кошелек при возврате товара.

Ответить

Алексей Дымов

3

При правильном подходе можно сделать хороший бизнес с поставщиками. Хорошее решение о покупке банка. Молодцы

Ответить

SA Dab

Алексей
–1

Согласен полностью , но мы истинных целей не узнаём, ВБ очень закрытая организация. Возможно это часть плана по созданию технопарка, о котором она Путина просила, банк будут накачивать гос деньгами, а что из этого выйдет не понятно

Ответить

Artem Zabrodskii

–2

Ребята решили что если другие банки не дают им кредит, они дадут его себе сами?

Ответить

evilnw

Artem
6

Просто в своём банке проще проворачивать дела, о которых никто не должен знать. )

Ответить

Artem Zabrodskii

evilnw
–2

Возьмут деньгами а раздавать будут кешбеками и товарами которые со складов пропали

Ответить

SA Dab

Artem
1

Будут выдавать кредиты на покупку своих же товаров, начнут принимать платежи за жкх И так далее, потом такси купят, доставку еды , все по классике )))

Ответить

Юрий Глотов

evilnw
0

Пугачев тоже так думал, видимо))

Ответить

Roman Kotov

Artem
2

Запросто, дадут и дадут

Ответить

Artem Zabrodskii

Roman
0

Все знают минимум два банка которые могут дать неограниченный кредит,а потом просто забрать бизнес за неуплату.....

Ответить

Юрий Тимков

2

Зашел на сайт узнать что там за банк такой, учитывая последние новости с WB. Они его у фрилансера заказывали?)
https://stkbank.ru/

Ответить

ivan krapivin

Юрий
1

Аналитика, которую мы заслужили

Ответить

Oleg Dubovitskiy

Юрий
0

Ахах, люто плюсую, походу так и было 

Ответить

Denis1710

Юрий
0

Сын маминой подруги, которая в этом банке работает сделал. 

Ответить

Игорь Зайцев

2

Молодец,  баба 

Ответить

Hiun Li

Игорь
–4

Чем молодец??? Тем что кидает поставщиков и покупателей?
А баба там всего лишь номинальный начальник..
ради интереса прочтите отзывы про эту контору на Яндексе..

Ответить

S.Z

Hiun
2

То, что она номинальный, вы решили потому что баба?

Ответить

Serge Kharkov

Hiun
0

А кто реальный начальник?

Ответить

Альберт Воронков

Serge
4

Кто-то из диванных аналитиков VC, это же очевидно)

Ответить

роман долгополов

Hiun
0

То есть она номинальный,но именно ОНА кидает поставщиков))
Вы бы определились

Это напомнило казус Петра и Февроньи,которых как известно не существовало,но точно известно что они болели сифилисом))

Ответить

Alexey QuQu

0

Лучше бы по зарплатам рассчитались с кинутыми сотрудниками.

Ответить

Синий Кирилл

–2

Закон о господдержке wildberries 
Массовые сокращения отделов
Покупка банка

да, кажется ничего необычного, расходитесь

Ответить

Pavel One

Синий
0

Массовые сокращения отделов

Ну так бастуйте. А, ну да, там коренное население работает. Бастовать умеют только выходцы из Азии, они же устраивали забастовки жерто-зеленых коробочников, они громили стройку на амурском ГПЗ за невыплату зарплаты

Ответить

Hiun Li

–2

очень жду, когда же загнётся эта помойка...

Ответить

Ol Ka

Hiun
1

А почему в имени «Huin» вместо «A»?

Ответить

ivan krapivin

Hiun
0

«Если долго сидеть на берегу реки, то можно увидеть, когда же загнётся эта помойка...»
Сунь Цзы

Ответить

Антон Гранд

0

А лицензия базовая или расширенная. Для расширенной нужен собственный капитал в миллиард. Скорее всего лицензия базовая и не предполагает выдачу кредитов.

Ответить

Mstislav Martynyuk

Антон
0

Базовая лицензия ограничивает в основном финансовые операции с иностранными юрлицами (в частности, открытие корсчетов в иностранных банках). РКО, кредитование, привлечение средств во вклады не ограничиваются, если мне не изменяет память.

Ответить

Алексей Дымов

Mstislav
1

Но можно и дофинансировать

Ответить

Антон Гранд

Mstislav
0

Вот не помню этот факт. Вроде базовая лицензия даёт только переводы. Типо как СRM партнерска открывала.

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Евгений Ларин

0

Класс но лучше бы людей наняли на склад :)

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