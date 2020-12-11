ЦБ оштрафовал Qiwi и наказал ограничениями: что «Киви банк» сделал не так и какие могут быть последствия Материал редакции
Пользователи по-прежнему могут переводить деньги друг другу и расплачиваться с большинством организаций, заверили в компании.
Один из крупнейших в России платёжных сервисов Qiwi столкнулся с претензиями ЦБ. Регулятор оштрафовал на 11 млн рублей и ограничил часть операций «Киви банка», через который работает Qiwi.
Источники на рынке связывают санкции ЦБ с обработкой платежей для «серых» букмекеров. Собрали всё, что известно об ограничениях и возможных последствий для бизнеса и пользователей Qiwi.
Какие ограничения наложил ЦБ
С июля по декабрь 2020 года ЦБ проводил плановую проверку «Киви банка» и изучал работу за период с июля 2018 года по сентябрь 2020 года.
В сообщении для инвесторов Qiwi заявила, что регулятор нашёл нарушения и приостановил или ограничил два вида операций:
- Большинство платежей иностранным торговым компаниям — к примеру, интернет-магазинам.
- Денежные переводы на предоплаченные карты корпоративных клиентов.
Ограничения действуют с 7 декабря и введены на срок до шести месяцев, уточнили в Qiwi. Также ЦБ наложил на банк штраф — 11 млн рублей, или около $150 тысяч.
«В настоящее время мы тесно сотрудничаем с ЦБ для устранения выявленных недостатков и нарушений и снятия или сокращения наложенных ограничений», — заявили в Qiwi.
Предоплаченные карты и платежи в пользу иностранных компаний могли привлечь внимание ЦБ с точки зрения противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма, заметила ведущий аналитик S&P Global Ratings Елена Полякова в разговоре с РБК.
«Нарушений в части нескольких контрагентов могло быть достаточно, чтобы ЦБ ввёл временные ограничения по операциям с такими контрагентами», — объяснила она.
Что могла нарушить Qiwi
В сообщении Qiwi указано, что ЦБ нашёл нарушения и недостатки, связанные с требованиями к отчётности и ведению документации. Обнаруженные недочёты могут возникнуть в рамках «обычной практики» большинства банков масштаба «Киви банка», отметили в компании.
ЦБ мог наказать Qiwi за переводы в пользу «серых» букмекеров, утверждает источник Frank Media, близкий к компании. Frank Media — издание аналитического агентства Frank RG, которое специализируется на банковской сфере.
«Это компании, которые не хотят платить налоги и "уводят" платежи в свою пользу в зарубежные организации, оставляя Qiwi комиссию за проведение операций», — объяснил собеседник Frank Media. По его словам, размер комиссии может составлять 0,5–0,7% от операции, а в таких схемах используют в том числе и корпоративные карты.
Такую же причину назвал Forbes со ссылкой на источник в Qiwi. Он пояснил, что компания никогда не работала с букмекерами из «чёрного списка», но ЦБ составил свой дополнительный список сомнительных организаций.
Схема называется «неттинг», по ней проходят операции в том числе «серых» казино и финансовых пирамид, рассказал Frank Media источник в одной из платёжных систем. Он описал её работу:
- Европейская компания с финансовой лицензией заключает договор эквайринга (обработка безналичных платежей) с банком в России.
- Через эту компанию могут проходить платежи «серых» онлайн-казино, они попадают в российский банк.
- Затем сумма списывается на карты, номера которых предоставляет европейская компания.
- Происходит взаимозачёт, после чего средства переводятся на электронные кошельки (ими могут быть кошельки Qiwi) и выводятся через криптовалюты.
Близкий к ЦБ источник Frank Media уточнил, что в цепочке задействованы три участника: западный банк, российский банк и посредник, который выполняет информационный обмен и взаимозачёт между ними. «Прямого нарушения законов при этом не происходит, но воздействовать ЦБ может только на посредника», — объяснил собеседник издания.
ЦБ не давал публичных разъяснений о проверке в «Киви банке», регулятор обычно не комментирует ситуацию в действующих банках. Представитель Qiwi сообщил Forbes, что указанная в заключении по итогам проверки ЦБ информация — конфиденциальна и предназначена для служебного использования.
Что известно о возможных последствиях
Для пользователей
Из-за ограничений компания приостановила сотрудничество с некоторыми иностранными партнёрами, но заверила, что пользователи платёжных сервисов Qiwi и Contact смогут переводить деньги друг другу и платить большинству организаций за их услуги.
Запрет некоторых видов операций может оказать влияние на лояльность клиентов, которые пользовались Qiwi-кошельком именно для оплаты покупок в иностранных магазинах, заявила РБК представитель компании Анастасия Журавлёва.
На момент написания заметки в Qiwi не ответили на вопрос vc.ru о доле платежей иностранным интернет-магазинам и количестве активных предоплаченных карт.
Для бизнеса Qiwi
На финансовых результатах за 2020 год ограничения скажутся незначительно, отметили в Qiwi. Прогноз на 2021 год группа обещает предоставить в начале 2021 года.
Чтобы продемонстрировать возможное влияние ограничений, Qiwi описала последствия, если бы эти меры действовали в январе-сентябре 2020 года: они бы затронули от 33% до 40% выручки платёжных сервисов.
За январь-сентябрь 2020 года платёжные сервисы принесли Qiwi 16,8 млрд рублей ($211,2 млн) выручки, а чистая прибыль от них составила 9,9 млрд рублей ($124,6 млн), следует из отчётности группы.
Для инвесторов
После новости об ограничениях и штрафе стоимость акций Qiwi на бирже Nasdaq упала более чем на 20%: на закрытии торгов 10 декабря бумаги стоили $10,79 за штуку против $13,59 на закрытии 9 декабря. Капитализация Qiwi снизилась с $852 млн до $676 млн.
Американские депозитарные расписки Qiwi на Московской бирже также обвалились: на открытии 10 декабря цена упали до 896 рублей, а к вечеру уже до 800 рублей. 11 декабря Qiwi удалось отыграть часть падения: на 15:10 по московскому времени расписки торговались по цене 849 рублей за штуку.
Кроме ограничений ЦБ на котировки Qiwi могло повлиять обсуждение в Госдуме законопроекта о создании единого регулятора по ставкам на спорт и азартным играм, отмечает РБК. 8 декабря Госдума приняла его в первом чтении. Регулятор будет в режиме реального времени будет мониторить все ставки и платежи в букмекерских конторах и тотализаторах.
В мае 2020 года в интервью «Ведомостям» глава Qiwi Борис Ким рассказывал, что на беттинг (заключение пари на исход спортивного события) приходится около 20% объёма всех платежей компании.
Блоги компаний
Показать еще