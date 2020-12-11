Юрфирмы начали готовить коллективные иски к Qiwi из-за падения акций компании после претензий ЦБ Материал редакции
Бумаги Qiwi упали на Nasdaq на 20% на фоне новостей об ограничениях на операции и штрафе от Центробанка.
- Американские юрфирмы Schall Law (известна делами Nvidia и Intel) и Rosen готовятся подать коллективные иски к Qiwi, заметило The Bell. Они объявили о сборе контактов инвесторов, пострадавших из-за падения котировок компании на 20%.
- Юрфирмы планирует самостоятельно выяснить, нарушал ли «Киви банк» требования ЦБ. Они также проведут расследование о возможном введении акционеров в заблуждение и недостаточном раскрытии информации.
- 10 декабря «Киви банк» сообщил, что Центробанк оштрафовал компанию на 11 млн рублей и ограничил часть операций на полгода после плановой проверки.
- В частности, регулятор приостановил или ограничил два вида операций: большинство платежей иностранным торговым компаниям и переводы на предоплаченные корпоративные карты.
- На фоне новостей акции Qiwi на Nasdaq подешевели более чем на 20%: с $13,59 на закрытии торгов 9 декабря до $10,79 за штуку на закрытии 10 декабря. Капитализация Qiwi снизилась с $852 млн до $676 млн. К 17:25 мск 11 декабря ценные бумаги компании до открытия сессии подорожали на 7,32%.
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5 комментариев Накачай стартап
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Мутная контора этот Qiwi, достаточно прочитать отзывы пользователей о блокировках кошельков.
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Мысли человека пользователя. Киви мутная, но отличная контора для спекуляций на рынке)
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Всё-таки карма существует !
(это верхушке Киви аукается за поддержку Аяза Шабутдинова и покупки доли в "Лайк-центре").
Как там у классиков?
"По плодам их узнаете их" ?
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