Twitter купила приложение Squad для демонстрации экрана во время видеозвонка Материал редакции
Команда проекта присоединится к Twitter, а приложение перестанет работать 12 декабря.
- Twitter объявила о покупке стартапа Squad, который развивает одноименное приложение для демонстрации экрана во время видеозвонка, передаёт TechCrunch со ссылкой на соцсеть. Сумму сделки компания не раскрыла.
- Соучредители компании, гендиректор Эстер Кроуфорд (Esther Crawford) и технический директор Итан Сутин (Ethan Sutin), а также члены команды перейдут на работу в отдел дизайна, инженерный отдел и отдел продукта Twitter. Добавит ли Twitter функции Squad в свою соцсеть, не уточняется.
- Приложение Squad перестанет работать 12 декабря. Его основная аудитория состоит из девушек-подростков, пишет издание. Squad позволяет делиться изображением экрана смартфона или компьютера одновременно с видеочатом, максимальное количество участников которого достигает шести человек.
- С момента основания в 2016 году Squad привлекла $7,2 млн от Y Combinator, Halogen Ventures, First Round Capital и других. По данным Crunchbase, у компании есть ещё один сооснователь — Крис Мессина (Chris Messina). До Squad Кроуфорд и Сутин разработали Molly — бота, который отвечает на вопросы о людях, основываясь на публичных записях в соцсетях.
Шёл 2020 год, компьютёры могут собрать грунт с Марса и вернуть его на Землю, автоматически перерендирить старое видео в 4к, помогать управлять автомобилем в густонаселённом городе. Насколько сложна задача демонстрации экрана, которая, казалась бы, уже давно решена сотнями приложений на различных устройствах? Оказывается, решение такой задачи стоит >$7,2 млн.
Просто теневому правительству не нравится, что можно показывать экран. Поэтому попросили Твиттер купить технологию за любые деньги и закрыть эту возможность. Команду устроили как часть сделки, что бы не открыли эту технологию другим.
В корне неправильный подход считать, что при слияниях покупается технология. Даже странно такое слышать...
Тоже что-ли какой-нибудь г придумать накрутить ботов и продать кому-нибудь за несколько лямов. Есть тут инвесторы из силиконовой долины, ау??
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