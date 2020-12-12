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«Сбер» оценил количество мошеннических звонков в России в 15 миллионов с начала 2020 года Материал редакции

Представитель банка объявил о «взрывном росте» киберпреступности в стране.

11 декабря прошло заседание Совета Ассоциации банков России (АБР), где в том числе обсуждали проблему телефонного мошенничества. На нём выступил заместитель представителя «Сбера» Станислав Кузнецов — он заявил, что число мошеннических звонков в России с начала 2020 года достигло 15 миллионов.

По словам Кузнецова, в стране наблюдается «взрывной» рост киберпреступности. Также он призвал обсудить подходу к подсчёту этих инцидентов и ущерба от них, поскольку «данные регулятора, силовых ведомств и банков в этой области сильно отличаются».

Представитель «Сбера» поддержал ужесточение наказания за преступления в сфере информационно-коммуникационных технологий и предложил усилить охрану банковской тайны.

Проблема телефонного мошенничества в России ощущается всё сильнее. За первое полугодие 2020 года ЦБ заблокировал за мошенничество почти 10 тысяч номеров — это в четыре раза больше, чем за аналогичный период в 2019 году. «Сбер» за первое полугодие 2020 года получил более 3,4 миллионов жалоб на телефонное мошенничество — за весь 2019 год их было 2,5 миллиона, а в 2017 году — всего 160 тысяч.

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#новости #сбер #мошенничество

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22 комментария Накачай стартап
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Алексей Горячев

9

Ужесточение наказания? Дак там уже все наказаны.

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Pavel Natalia Selivanovi

Алексей
0

Отпустить и снова поймал и посадить

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Evgeny Terentev

Алексей
0

Увеличивать кол-во бутылок ?

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Артем Павлючук

Алексей
0

Да сбер ничем и не занимался. Как-то раз позвонили мне эти так называемые мошенники. Я конечно их отх*есосил. Но решил пробить номер в Яндексе. На мое удивление - был пост с двухмесячной давностью про этот номер. Подумал - сберу просто пофиг. Если бы он работал в этом направлении, то 2 месячный номер, уже бы не звонил.

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Николай Истомин

5

Сотовым операторам достаточно легко победить проблему. Тем же способом, что почти побеждён спам.
Вместо «Подключите какое-то говно за 3₽/день» могли бы высылать «Предыдущий звонок был нежелательным?». И при большом количестве негативных оценок отправляли бы в бан.
Но, видимо, не выгодно.

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Дарья Иванова

Николай
1

В известный программах уже при поступлении звонка видно, что звонит мошенник.

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kira fishina

2

Постоянно предупреждать людей по смс и в приложениях - и нет 90% проблемы.  Но у них либо ума нет, либо им это выгодно.
К тому же просто абсурд как работает полиция, точнее не работает. В чем трудность поймать преступника по номеру телефона? Прям рокет саенс. В чем трудность работать по начальству тюрьмы, если это идет из тюрем? Что мало желающих стать новым начальником тюрьмы? Прям сюрр какой-то. Ощущение, что выгодно всем, кроме людей.

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Лена К

kira
1

На Авито есть предупреждение про карты. Не помогает. Недавно муж знакомой продиктовал все данные и код из смс. Человеку 30 лет, не дедушка и не ребенок, о существовании разводов знает.

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Евгений Ларин

kira
0

Тоже есть такое ощущение

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Евгений Ларин

1

Ввести суточный холд или подтверждение по телефону на первый перевод неизвестносу ранее получателю решило бы большинство проблем

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Артём Гущин

Евгений
1

С холдом и последующей отменой платежа по жалобе в банк начнут развиваться схемы с переводом денег за условный ноут продавцу с авито, получением товара и возвратом своих денег обратно. Как отделить платеж мошеннику и платеж обычному человеку?

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Иннокентий Фефилов

1

У меня яндекс стоит. Там подписывается, какой звонок. Звонки от самого яндекса также определяется как подозрительный.

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Лена К

1

Звонят как-то мужу, называют его тупым выдуманным именем, которое указано у него в вк и просят подтвердить перевод. Он говорит, что подтверждает, ясно, что никаких данных кроме телефона и "имени" нет. На это его обзывают матом и бросают трубку.))

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Екатерина Коровина

Лена
0

о, я тоже на днях ответила, что подтверждаю перевод )) 

Ответить

Константин Вп

0

Казалось бы что сложного принять закон чтоб все номера телефонов регистрировали строго по паспорту. 

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Arthur Niazyan

Константин
0

Как это решит проблему подмены номеров?

Ответить

Арсений Петрович

Arthur
0

А как работает подмена номера? Может можно сделать так, чтобы нельзя было подменить?

Ответить

Breadlee Cooper

0

Может стоит ужесточить политики безопасности? Регулярно звонят только из Сбербанка....

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Дарья Иванова

Breadlee
0

Может потому что у Сбера тупо база большая, а не потому что проблема с безопасностью

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Боря Бро

0
Ответить

Антон

0

Андроид с 10 версии показывает спам звонки и нормальные. 

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Ivan Vishnyakov

–1

Системе не выгодно ловить преступников, она не для этого существует.

К тому же мошенники итак уже в тюрьме сидят

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