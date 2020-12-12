11 декабря прошло заседание Совета Ассоциации банков России (АБР), где в том числе обсуждали проблему телефонного мошенничества. На нём выступил заместитель представителя «Сбера» Станислав Кузнецов — он заявил , что число мошеннических звонков в России с начала 2020 года достигло 15 миллионов.

По словам Кузнецова, в стране наблюдается «взрывной» рост киберпреступности. Также он призвал обсудить подходу к подсчёту этих инцидентов и ущерба от них, поскольку «данные регулятора, силовых ведомств и банков в этой области сильно отличаются».

Проблема телефонного мошенничества в России ощущается всё сильнее. За первое полугодие 2020 года ЦБ заблокировал за мошенничество почти 10 тысяч номеров — это в четыре раза больше, чем за аналогичный период в 2019 году. «Сбер» за первое полугодие 2020 года получил более 3,4 миллионов жалоб на телефонное мошенничество — за весь 2019 год их было 2,5 миллиона, а в 2017 году — всего 160 тысяч.