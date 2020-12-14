Финансы
Евгения Евсеева

Startup Lab запустила второй фонд для инвестиций в российские стартапы на ранних стадиях Материал редакции

Фонду необходимо проинвестировать в тысячи идей, чтобы вырастить стартап-«единорог», считают эксперты.

39 комментариев
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Предпосевной венчурный фонд Startup Lab Startup Lab запустил фонд для инвестиций в стартапы на ранних стадиях, сообщают «Ведомости».

Фонд будет распределять инвестиции на трёх этапах совместной работы со стартапом. Первый, ознакомительный, займёт 2-3 месяца — во время него фонд обеспечит компанию трекерской и менторской поддержкой, связями, экосистемой и юридическими консультациями.

На втором этапе стартап получит инвестиции от $50 тысяч до $100 тысяч и должен выйти на новый рынок. На третьем этапе стартап может получить инвестиции до $300 тысяч и займётся привлечением дополнительных инвестиций.

Представитель Startup Lab отметил, что на ранней стадии в России инвестируют только FFF (Friends, family, fools: друзья, семья, глупцы). На наиболее ранних стадиях инвестируют «Сколтех» и Фонд содействия инновациям.

Бизнес-ангел Александр Румянцев рассказал «Ведомостям», что фонду необходимо проинвестировать в тысячи идей, чтобы вырастить стартап-«единорог». Управляющий директор Skolkovo Ventures Станислав Колесниченко отметил, что модель для фонда может быть успешна, когда фонд инвестирует в сотни идей.

Это уже второй фонд Startup Lab. Первый фонд и акселератор Startup Lab запустили российские предприниматели Фёдор Яковлев и Алексей Шабаршин в мае 2018 года.

По собственным данным, за всё время существования фонд инвестировал около $1 млн в 25 стартапов. В их числе сервисы доставки продуктов «Самокат» и GetFaster, рекрутинговый сервис FriendWork и другие. Материнский фонд Startup Lab — венчурный фонд «ТилТех».

#новость #startuplab #стартапы #инвестиции

39 комментариев
5
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39 комментариев Накачай стартап
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Алексей Тихонов

1

Как кто-то сказал, идея ничего не стоит. Инвестировать в чужие идеи без MVP можно только с целью благотворительности. 

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Ol Ka

Алексей
10

Это ляпнул один инвестор, который хотел, чтобы с ним бесплатно делились отличными идеями — чтобы успеть заработать на них прежде, чем их авторы найдут себе инвестиции 🤭

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Вадим Чиняев

Ol
1

ОМГ ну если она чего-то стоит, то есть патентные отделы. Вопрос, что большинство "идейных" стартаперов настолько верят в свои идеи, что даже на патент денег не могут нагрести. 

Ответить

Ol Ka

Вадим
0

Да пусть со своими идеями что хотят — то и делают, я вообще не против 🙂

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Denis Bystruev

Вадим
0

К сожалению (или к счастью), голую идею запатентовать невозможно.

Нужно какое-то техническое решение — приложение или прибор, в которых эта идея применяется.

Ответить

Алексей Полепчук

Ol
0

идея ничего не стоит потомучто это вопрос, стоит ответ - способ реализации идеи или способ ее продать. 

Ответить

Ol Ka

Алексей
2

Ценность некоторых идей иногда заключена именно в моменте — через год она уже действительно может ничего не стоить.

Или (если исключительно с практической точки зрения смотреть) вот ситуация: когда тебя на каждом углу упрашивают «да расскажи свою идею, не бойся — она же ничего не сто́ит!» и ты ею разбрасываешься налево и направо, то и её реализация в твоих глазах уже обесценивается.

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Nikolay Kapustin

Ol
0

В том то и дело что в моменте. Если у тебя в моменте ничего нету кроме идеи, то момент ты скорее всего уже просрал. Ну или процент просёра в будущем выше, чем если у тебя было уже что-то.

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Alexey Pomogaev

Ol
0

через год она уже действительно может ничего не стоить

Тогда у вас хреновая идея и она ничего не стоит.

Ответить

Denis Bystruev

Ol
0

Да, но бывает и наоборот — сейчас идея ничего не стоит, но взлетит через несколько лет, когда сойдутся звёзды.

Первый стартап по загрузке видео в интернет появился за 9 лет до YouTube, сжег за год 1,5 млн долл. посевных инвестиций и благополучно канул в лету.

Просто ничего ещё не было готово — нужно было иметь видеокамеру, специальную плату захвата видео и закачивать всё это по модему 56 Кбод. Массовые телефоны даже близко такого не умели.

Ответить

Sergei Tikson

Ol
0

Но возможно он ляпнул это очередному диванному (недо)стартаперу.

Ответить

Michael Petrov

Sergei
1

ну какой уровень инвестора, такие с ним общаются стартаперы

Ответить

Sergei Tikson

Michael
0

Да, возможно это был диалог двух мудаков. А может и нет.

Ответить

Шамиль Джанболатов

Ol
0

Кстати, я собираюсь делиться бесплатными идеями , и уже начал здесь, Ирина других сайтах. Во благо человечества , и вообще я против авторских прав.

Ответить

Ol Ka

Шамиль
1

Делись своей идеей тогда, когда готов с ней распрощаться 😉

Ответить

Andrei Smirnovsky

Алексей
0

Очевидно, что этот кто-то ошибался.

Ответить

Антон Гранд

Алексей
0

Это Греф сказал.

Ответить

Serge Sokolov

Алексей
0

А какая идея стоит меньше? Та которая ничего не стоит без MVP, или та идея, что новых идей вообще нет? 

Ответить

Шамиль Джанболатов

Serge
0

Тут один продвигает идею, что новых идей нет. Мне как изобретателю противно это слышать, и я вступал с ним в диспут

Ответить

Павел Михайлович

Шамиль
0

Я тоже такую идею продвигаю.
Изобретательство - это почётно. Но если вы мне приведёте пример успешного проекта, который выстрелил у изобретателя, то я вам в ответ приведу сотню других успешных проектов, которые влетели уже тогда, когда на рынке уже была эта идея. Просто статистика бессердечная говорит нам о том, что идеи "уникальные" - выстреливают ничтожно мало, по сравнению с витающими на поверхности. 

Ответить

Alexey Pomogaev

Павел
0

Давайте статистику.

Ответить

Alexey Pomogaev

–6

Не взлетит.

фонду необходимо проинвестировать в тысячи идей, чтобы вырастить стартап-«единорог»

модель для фонда может быть успешна, когда фонд инвестирует в сотни идей

Идиотизм.

Ответить

Alexey Pomogaev

Alexey
0

Странно, эти ребята сами подтверждают, что они идиоты: на стадии идеи в России инвестируют только FFF "Friends, family, fools: друзья, семья, глупцы". Но меня почему-то минусуют ) Или я что-то упустил и фонд будет инвестировать только в друзей и в родственников?

Ответить

fffggg gggfff

Alexey
0

потому что ебанат тут ты, а не они

Ответить

Alexey Pomogaev

fffggg
0

Мы все по своему ебанаты, пока у нас нет портфолии из единорогов. А потому тем, кто посвятил время зарабатывании денег нужно перестать высокомерно относиться к тем, кто посвятил время изучению технологий. Вот тогда взлетит.

Ответить

Alexey Pomogaev

Alexey
–2

И да, если собрать 100500 ебанатов в фонд на 100 миллионов USD, то они не станут в 100500 раз умнее, они по прежнему останутся ебанатами. Как 9 женщин не родят ребенка за 1 месяц.

Первый, кто это поймет, начнёт выращивать единорогов как на конвейре.

Ответить

Alex Makogon

Alexey
2

> Первый, кто это поймет, начнёт выращивать единорогов как на конвейре.

Так вы же уже поняли. Какие единороги вырастили?

Ответить

Alexey Pomogaev

Alex
–1

А вы какие вырастили? Или эти "инвесторы" каких единорогов вырастили? Можно их портфолио по единорогам? Тогда, я сразу извинюсь и скажу, что был не прав.

Ответить

Алена Куприянова

2

Я хочу туда.

Ответить

Ol Ka

0

Такие же зашифрованные, как и S16, или у меня проблемы со зрением? 🙄

Российское сообщество предпринимателей Shmit16…
Группа ангелов уже поддержала пять проектов, в том числе AppFollow.
vc.ru
Ответить

Dauren Donato

0

Инвестирует ли фонд в проекты из Казахстана?

Ответить

Александр Медведь

Dauren
0

в России инвестируют только FFF (Friends, family, fools: друзья, семья, глупцы).

Тут речь идёт о семье... Если есть родственники в Казахстане, то да... Будут инвестировать.

Ответить

Антон Гранд

0

Можно мне немного инвестиций. У меня идея: проект в который все инвестируют, а потом IPO. А чтобы не заподозрили в пирамиде - будет продавать что нибудь в убыток.

Ответить

Шамиль Джанболатов

0

Я хочу создать стартап, но кроме идеи ничего нет. С чего начать, зарегистрировать ООО?

Ответить

Витя Дудкин

Шамиль
0

Лучше проработать идею 

Ответить

Denis Bystruev

Шамиль
0

Для любой идеи вам нужна аудитория, чью боль реализация вашей идеи будет решать.

Можно сделать бесплатный лендинг, описать на нём идею так, как будто вы уже в процессе создания MVP, пригласить людей оставлять свои контакты, чтобы они смогли стать первыми бета-тестерами.

Если за разумные деньги вам удасться собрать, скажем, 1000 контактов — отлично, можно начинать делать MVP. 

Ответить

Олег Роженцов

0

идея на миллион 

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Михаил Игнатьев

0

да уж 

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Артём Морозов

0

Ребята, ну немного в шоке с такой новости 

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