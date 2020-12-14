Startup Lab запустила второй фонд для инвестиций в российские стартапы на ранних стадиях Материал редакции
Фонду необходимо проинвестировать в тысячи идей, чтобы вырастить стартап-«единорог», считают эксперты.
Предпосевной венчурный фонд Startup Lab Startup Lab запустил фонд для инвестиций в стартапы на ранних стадиях, сообщают «Ведомости».
Фонд будет распределять инвестиции на трёх этапах совместной работы со стартапом. Первый, ознакомительный, займёт 2-3 месяца — во время него фонд обеспечит компанию трекерской и менторской поддержкой, связями, экосистемой и юридическими консультациями.
На втором этапе стартап получит инвестиции от $50 тысяч до $100 тысяч и должен выйти на новый рынок. На третьем этапе стартап может получить инвестиции до $300 тысяч и займётся привлечением дополнительных инвестиций.
Представитель Startup Lab отметил, что на ранней стадии в России инвестируют только FFF (Friends, family, fools: друзья, семья, глупцы). На наиболее ранних стадиях инвестируют «Сколтех» и Фонд содействия инновациям.
Бизнес-ангел Александр Румянцев рассказал «Ведомостям», что фонду необходимо проинвестировать в тысячи идей, чтобы вырастить стартап-«единорог». Управляющий директор Skolkovo Ventures Станислав Колесниченко отметил, что модель для фонда может быть успешна, когда фонд инвестирует в сотни идей.
Это уже второй фонд Startup Lab. Первый фонд и акселератор Startup Lab запустили российские предприниматели Фёдор Яковлев и Алексей Шабаршин в мае 2018 года.
По собственным данным, за всё время существования фонд инвестировал около $1 млн в 25 стартапов. В их числе сервисы доставки продуктов «Самокат» и GetFaster, рекрутинговый сервис FriendWork и другие. Материнский фонд Startup Lab — венчурный фонд «ТилТех».
Как кто-то сказал, идея ничего не стоит. Инвестировать в чужие идеи без MVP можно только с целью благотворительности.
ОМГ ну если она чего-то стоит, то есть патентные отделы. Вопрос, что большинство "идейных" стартаперов настолько верят в свои идеи, что даже на патент денег не могут нагрести.
К сожалению (или к счастью), голую идею запатентовать невозможно.
Нужно какое-то техническое решение — приложение или прибор, в которых эта идея применяется.
идея ничего не стоит потомучто это вопрос, стоит ответ - способ реализации идеи или способ ее продать.
Ценность некоторых идей иногда заключена именно в моменте — через год она уже действительно может ничего не стоить.
Или (если исключительно с практической точки зрения смотреть) вот ситуация: когда тебя на каждом углу упрашивают «да расскажи свою идею, не бойся — она же ничего не сто́ит!» и ты ею разбрасываешься налево и направо, то и её реализация в твоих глазах уже обесценивается.
В том то и дело что в моменте. Если у тебя в моменте ничего нету кроме идеи, то момент ты скорее всего уже просрал. Ну или процент просёра в будущем выше, чем если у тебя было уже что-то.
через год она уже действительно может ничего не стоить
Тогда у вас хреновая идея и она ничего не стоит.
Да, но бывает и наоборот — сейчас идея ничего не стоит, но взлетит через несколько лет, когда сойдутся звёзды.
Первый стартап по загрузке видео в интернет появился за 9 лет до YouTube, сжег за год 1,5 млн долл. посевных инвестиций и благополучно канул в лету.
Просто ничего ещё не было готово — нужно было иметь видеокамеру, специальную плату захвата видео и закачивать всё это по модему 56 Кбод. Массовые телефоны даже близко такого не умели.
Но возможно он ляпнул это очередному диванному (недо)стартаперу.
ну какой уровень инвестора, такие с ним общаются стартаперы
Кстати, я собираюсь делиться бесплатными идеями , и уже начал здесь, Ирина других сайтах. Во благо человечества , и вообще я против авторских прав.
А какая идея стоит меньше? Та которая ничего не стоит без MVP, или та идея, что новых идей вообще нет?
Тут один продвигает идею, что новых идей нет. Мне как изобретателю противно это слышать, и я вступал с ним в диспут
Я тоже такую идею продвигаю.
Изобретательство - это почётно. Но если вы мне приведёте пример успешного проекта, который выстрелил у изобретателя, то я вам в ответ приведу сотню других успешных проектов, которые влетели уже тогда, когда на рынке уже была эта идея. Просто статистика бессердечная говорит нам о том, что идеи "уникальные" - выстреливают ничтожно мало, по сравнению с витающими на поверхности.
Не взлетит.
фонду необходимо проинвестировать в тысячи идей, чтобы вырастить стартап-«единорог»
модель для фонда может быть успешна, когда фонд инвестирует в сотни идей
Идиотизм.
Странно, эти ребята сами подтверждают, что они идиоты: на стадии идеи в России инвестируют только FFF "Friends, family, fools: друзья, семья, глупцы". Но меня почему-то минусуют ) Или я что-то упустил и фонд будет инвестировать только в друзей и в родственников?
потому что ебанат тут ты, а не они
Мы все по своему ебанаты, пока у нас нет портфолии из единорогов. А потому тем, кто посвятил время зарабатывании денег нужно перестать высокомерно относиться к тем, кто посвятил время изучению технологий. Вот тогда взлетит.
И да, если собрать 100500 ебанатов в фонд на 100 миллионов USD, то они не станут в 100500 раз умнее, они по прежнему останутся ебанатами. Как 9 женщин не родят ребенка за 1 месяц.
Первый, кто это поймет, начнёт выращивать единорогов как на конвейре.
> Первый, кто это поймет, начнёт выращивать единорогов как на конвейре.
Так вы же уже поняли. Какие единороги вырастили?
А вы какие вырастили? Или эти "инвесторы" каких единорогов вырастили? Можно их портфолио по единорогам? Тогда, я сразу извинюсь и скажу, что был не прав.
Такие же зашифрованные, как и S16, или у меня проблемы со зрением? 🙄
Инвестирует ли фонд в проекты из Казахстана?
в России инвестируют только FFF (Friends, family, fools: друзья, семья, глупцы).
Тут речь идёт о семье... Если есть родственники в Казахстане, то да... Будут инвестировать.
Можно мне немного инвестиций. У меня идея: проект в который все инвестируют, а потом IPO. А чтобы не заподозрили в пирамиде - будет продавать что нибудь в убыток.
Я хочу создать стартап, но кроме идеи ничего нет. С чего начать, зарегистрировать ООО?
Для любой идеи вам нужна аудитория, чью боль реализация вашей идеи будет решать.
Можно сделать бесплатный лендинг, описать на нём идею так, как будто вы уже в процессе создания MVP, пригласить людей оставлять свои контакты, чтобы они смогли стать первыми бета-тестерами.
Если за разумные деньги вам удасться собрать, скажем, 1000 контактов — отлично, можно начинать делать MVP.
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