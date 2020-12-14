Startup Lab запустила второй фонд для инвестиций в российские стартапы на уровне идей Материал редакции
Фонду необходимо проинвестировать в тысячи идей, чтобы вырастить стартап-«единорог», считают эксперты.
Предпосевной венчурный фонд Startup Lab Startup Lab запустил фонд для инвестиций в стартапы на уровне идей, сообщают «Ведомости».
Фонд будет распределять инвестиции на трёх этапах совместной работы со стартапом. Первый, ознакомительный, займёт 2-3 месяца — во время него фонд обеспечит компанию трекерской и менторской поддержкой, связями, экосистемой и юридическими консультациями.
На втором этапе стартап получит инвестиции от $50 тысяч до $100 тысяч и должен выйти на новый рынок. На третьем этапе стартап может получить инвестиции до $300 тысяч и займётся привлечением дополнительных инвестиций.
Представитель Startup Lab отметил, что на стадии идеи в России инвестируют только FFF (Friends, family, fools: друзья, семья, глупцы). На наиболее ранних стадиях инвестируют «Сколтех» и Фонд содействия инновациям.
Бизнес-ангел Александр Румянцев рассказал «Ведомостям», что фонду необходимо проинвестировать в тысячи идей, чтобы вырастить стартап-«единорог». Управляющий директор Skolkovo Ventures Станислав Колесниченко отметил, что модель для фонда может быть успешна, когда фонд инвестирует в сотни идей.
Это уже второй фонд Startup Lab. Первый фонд и акселератор Startup Lab запустили российские предприниматели Фёдор Яковлев и Алексей Шабаршин в мае 2018 года.
По собственным данным, за всё время существования фонд инвестировал около $1 млн в 25 стартапов. В их числе сервисы доставки продуктов «Самокат» и GetFaster, рекрутинговый сервис FriendWork и другие. Материнский фонд Startup Lab — венчурный фонд «ТилТех».
Такие же зашифрованные, как и S16, или у меня проблемы со зрением? 🙄
Не взлетит.
фонду необходимо проинвестировать в тысячи идей, чтобы вырастить стартап-«единорог»
модель для фонда может быть успешна, когда фонд инвестирует в сотни идей
Идиотизм.
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