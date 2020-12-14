Финансы
Евгения Евсеева

Startup Lab запустила второй фонд для инвестиций в российские стартапы на уровне идей Материал редакции

Фонду необходимо проинвестировать в тысячи идей, чтобы вырастить стартап-«единорог», считают эксперты.

3 комментария
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Предпосевной венчурный фонд Startup Lab Startup Lab запустил фонд для инвестиций в стартапы на уровне идей, сообщают «Ведомости».

Фонд будет распределять инвестиции на трёх этапах совместной работы со стартапом. Первый, ознакомительный, займёт 2-3 месяца — во время него фонд обеспечит компанию трекерской и менторской поддержкой, связями, экосистемой и юридическими консультациями.

На втором этапе стартап получит инвестиции от $50 тысяч до $100 тысяч и должен выйти на новый рынок. На третьем этапе стартап может получить инвестиции до $300 тысяч и займётся привлечением дополнительных инвестиций.

Представитель Startup Lab отметил, что на стадии идеи в России инвестируют только FFF (Friends, family, fools: друзья, семья, глупцы). На наиболее ранних стадиях инвестируют «Сколтех» и Фонд содействия инновациям.

Бизнес-ангел Александр Румянцев рассказал «Ведомостям», что фонду необходимо проинвестировать в тысячи идей, чтобы вырастить стартап-«единорог». Управляющий директор Skolkovo Ventures Станислав Колесниченко отметил, что модель для фонда может быть успешна, когда фонд инвестирует в сотни идей.

Это уже второй фонд Startup Lab. Первый фонд и акселератор Startup Lab запустили российские предприниматели Фёдор Яковлев и Алексей Шабаршин в мае 2018 года.

По собственным данным, за всё время существования фонд инвестировал около $1 млн в 25 стартапов. В их числе сервисы доставки продуктов «Самокат» и GetFaster, рекрутинговый сервис FriendWork и другие. Материнский фонд Startup Lab — венчурный фонд «ТилТех».

#новость #startuplab #стартапы #инвестиции

3 комментария
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3 комментария Накачай стартап
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Ol Ka

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Dauren Donato

0

Инвестирует ли фонд в проекты из Казахстана?

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Alexey Pomogaev

–3

Не взлетит.

фонду необходимо проинвестировать в тысячи идей, чтобы вырастить стартап-«единорог»

модель для фонда может быть успешна, когда фонд инвестирует в сотни идей

Идиотизм.

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