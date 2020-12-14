Reddit купил сервис коротких видео Dubsmash — конкурента TikTok Материал редакции
В январе приложение было установлено у 27% пользователей США, TikTok — у 59%.
Reddit купил видео-платформу Dubsmash, не раскрыв детали сделки, сообщается на сайте компании. Сервис сохранит собственную платформу и бренд, а Reddit интегрирует оттуда инструменты для создания роликов.
По данным Reddit, сообщества Dubsmash «управляются молодыми, разнообразными создателями» — приложением пользуются около 25% чернокожих подростков в США, а женщины составляют 70% пользователей. «Около 30% пользователей создают контент ежедневно, что указывает на высокий уровень удержания и вовлечённости аудитории», — добавили в компании.
Соцсеть считает, что интеграция инструментов создания роликов Dubsmash позволит пользователям Reddit «самовыражаться оригинальными и аутентичными способами, присущими их сообществам».
Dubsmash запустили в 2014 году и перезапустили в 2018 году после значительного сокращения аудитории. За всё время приложение привлекло 20,2 миллиона долларов инвестиций. В январе 2020 года сервис достиг миллиарда просмотров роликов в месяц. Dubsmash известен большими сообществами создателей контента для чернокожих и латиноамериканцев.
В августе 2020 года The Information писало, что Facebook и Snap провели переговоры о покупке Dubsmash.
Берут на перспективу запрета конкурента в США. Если тик-ток запретят – озолотятся. А так конкурировать особого смысла нет, тик-ток богат.
Реддит же китайцам принадлежит... вот я так понимаю им уж очень понравилось следить за всеми в тиктоке а это способ подстраховаться
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