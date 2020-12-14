РБК: UBS увеличил оценку нефинансовых активов «Сбера» в 4,5 раза — до 594 млрд рублей в перспективе 12 месяцев Материал редакции
При оптимистичном сценарии этот показатель может достичь 1,1 трлн рублей, считают аналитики.
- Инвестбанк UBS базово оценил стоимость нефинансовых активов «Сбера» в перспективе ближайших 12 месяцев в 594 млрд рублей — это почти в 4,5 раза больше предыдущей оценки в 133 млрд рублей, пишет РБК со ссылкой на отчёт аналитиков. Его подлинность подтвердил близкий к «Сберу» источник издания.
- При оптимистичном сценарии этот показатель может достичь 1,1 трлн рублей, говорится в отчёте. Это первая оценка нефинансовых сервисов экосистемы «Сбера», которая включена в модель оценки стоимости всей компании, отметил источник издания.
- По прогнозам UBS, рост нефинансовых активов до 594 млрд рублей добавит к целевой цене акций банка в перспективе года 8%, а общая оценка «Сбера» вырастет до 7,3 трлн рублей. Сейчас капитализация госбанка — 6,38 трлн рублей, это самая дорогая торгуемая компания в России, пишет РБК.
- В «Сбербанке» сообщили изданию, что следят за отчётами инвестбанков, которые вышли после презентации стратегии на 2021-2023 годы, но не комментируют их. В UBS пока не ответили на запрос издания.
- «Сбер» представил новую стратегию до 2023 года в конце ноября. Согласно документу, компания намерена увеличить выручку от нефинансовых сервисов (электронная коммерция, развлечения, облачные технологии и другие) до 5% от общей, а к 2030-му — до 20-30%. Большинство нефинансовых сервисов, по оценке банка, через три года должны стать безубыточными.
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