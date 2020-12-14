Разработчик образовательных приложений для детей от 3 до 7 лет IntellectoKids привлёк $3 млн от венчурных фондов Allrise Capital, Versina Capital, Quonota Investments и Genesis Investments, сообщили vc.ru в компании. Условия сделки и оценку IntellectoKids не раскрывает.