Финансы
Рая Хачатрян

Разработчик обучающих приложений для дошкольников IntellectoKids с основателями из России привлёк $3 млн Материал редакции

У стартапа 300 тысяч активных пользователей, а основные рынки — США и Европа.

  • Разработчик образовательных приложений для детей от 3 до 7 лет IntellectoKids привлёк $3 млн от венчурных фондов Allrise Capital, Versina Capital, Quonota Investments и Genesis Investments, сообщили vc.ru в компании. Условия сделки и оценку IntellectoKids не раскрывает.

  • Стартап предлагает курсы и развивающие игры для дошкольников. Его основали Михаил Котлов и партнер фонда UltimateVC Андрей Кондратюк в 2017 году.

  • Инвестиции потратят на дальнейшее развитие сервисов и на создание новых продуктов, добавили в IntellectoKids. В ближайшем будущем компания планирует запустить курсы по математике, фонетике, естественным наукам, искусству и логике, а также начать сотрудничество со школами и детскими садами.
  • Первые внешние инвестиции стартап привлек в декабре 2019 года — фонд Genesis Investments вложил в стартап $1 млн. За год компания увеличила месячную выручку в пять раз, а количество платных подписок — в три раза.
  • Всего у компании IntellectoKids четыре приложения, суммарно у них более 2,6 млн скачиваний, 300 тысяч активных пользователей в месяц и 30 тысяч подписчиков, добавили в компании. Подписка на приложения стоит $4,99-5,99 в неделю в зависимости от страны или $29,99 в год.
  • IntellectoKids получает 85% выручки из Северной Америки и Европы. В команде стартапа 40 сотрудников из Кипра, Украины, Германии, Австрии, России, Таиланда и Новой Зеландий. Финансовые показатели компания не раскрывает.

#новость #инвестиции

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