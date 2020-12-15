Рост популярности систем бесконтактной оплаты произошёл на фоне пандемии Covid-19.

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Россия стала второй после США страной по числу пользователей платёжной системы Apple Pay, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к компаниям-партнёрам международных платежных систем.

Точные цифры собеседники издания не назвали, но один из них сообщил, что в России 20-25 млн iPhone, которые поддерживают Apple Pay. Руководитель проекта Content-Review Сергей Половников считает, что «практически все» российские пользователи, в чьих смартфонах есть функция, пользуются ей. Также Apple Pay доступна в Apple Watch, iPad и iMac.

Apple не раскрывает статистику по использованию платёжной системы. Собеседники «Ведомостей» утверждают, что Россия обошла в рейтинге Великобританию, которая занимает третье место. Аналитическая компания Loop Ventures подсчитала, что к октябрю 2020 года в мире было 507 млн пользователей Apple Pay — на 15% больше, чем годом ранее.

Опрошенные изданием эксперты отметили общий рост системы бесконтактной оплаты — не только Apple Pay. Это произошло на фоне пандемии коронавируса, когда покупатели чаще использовали бесконтактную оплату.

В «Альфа-банке» рассказали, что на конец 2019 года 19% выданных карт были привязаны к Apple Pay, Google Pay и другим сервисам. Сейчас таких карт 25% от общего количества. В «МТС банке» оценили число бесконтактных транзакций с помощью Apple Pay в 39%, затем идут Google Pay с 35% и Samsung Pay с 23% (данные за октябрь-ноябрь 2020 года).