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«Ведомости»: Россия заняла второе место в мире по числу пользователей Apple Pay в 2020 году Материал редакции

Рост популярности систем бесконтактной оплаты произошёл на фоне пандемии Covid-19.

20 комментариев
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Россия стала второй после США страной по числу пользователей платёжной системы Apple Pay, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к компаниям-партнёрам международных платежных систем.

Точные цифры собеседники издания не назвали, но один из них сообщил, что в России 20-25 млн iPhone, которые поддерживают Apple Pay. Руководитель проекта Content-Review Сергей Половников считает, что «практически все» российские пользователи, в чьих смартфонах есть функция, пользуются ей. Также Apple Pay доступна в Apple Watch, iPad и iMac.

Apple не раскрывает статистику по использованию платёжной системы. Собеседники «Ведомостей» утверждают, что Россия обошла в рейтинге Великобританию, которая занимает третье место. Аналитическая компания Loop Ventures подсчитала, что к октябрю 2020 года в мире было 507 млн пользователей Apple Pay — на 15% больше, чем годом ранее.

Опрошенные изданием эксперты отметили общий рост системы бесконтактной оплаты — не только Apple Pay. Это произошло на фоне пандемии коронавируса, когда покупатели чаще использовали бесконтактную оплату.

В «Альфа-банке» рассказали, что на конец 2019 года 19% выданных карт были привязаны к Apple Pay, Google Pay и другим сервисам. Сейчас таких карт 25% от общего количества. В «МТС банке» оценили число бесконтактных транзакций с помощью Apple Pay в 39%, затем идут Google Pay с 35% и Samsung Pay с 23% (данные за октябрь-ноябрь 2020 года).

В Mastercard отказались от комментариев. Представители «Сбера», Visa, Samsung и Google не ответили на запросы издания.

#новость #apple #applepay

20 комментариев
3
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Gabby BenDer

–5

Не россия, а «мск+спб+казань+нн» и нще парочка крупных.
В рф, где 44млн-пенсионеры и 20млн за чертой бедности из 144, крайне смехотворно это вот такое выдавать, ребяты

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Hexen Sage

Gabby
4

Екб уж тогда вместо Нн

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Мерлин

Gabby
1

Самый популярный iPhone в России до недавних пор - SE первого поколения, который стоил 20 тысяч. Из-за этого цифры количества пользователей Apple Pay такие большие.
Если говорить про бесконтактную оплату в целом - смартфоны 2020 года с NFC стоят от 8-10 тысяч рублей, да и бесконтактную оплату принимают в 99% случаев. Не только в "мск+спб+казань+нн", но и в городах сильно меньше.

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Gabby BenDer

Мерлин
0

Дело же не в «принимают», а пользуется кто)

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Мерлин

Gabby
1

Ну я про то, что развитая инфраструктура подталкивает к использованию.

Ответить

lakoros

Gabby
0

А в США у всех эпл пей? Или вот у тех стран что идут после россии, все могут себе позволить айфон?

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Антон Штадлер

lakoros
0

У большинства в США айфоны, как и в Западной Европе, особенно Северной. Другое дело, что не все используют эту функцию в силу разных обстоятельств

Ответить

Gabby BenDer

lakoros
–2

Я ни слова про сша не пишу, потому что там не диву и не каталась по стране этой. Не могу знать.
А вот про рф видела своими глазами, так что такие дела ©️

Ответить

lakoros

Gabby
0

Я про то, что это в почти в каждой стране. 

Ответить

Yury Kotov

0

Да МИР всех нагнёт скоро

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Иван Касаткин

Yury
2

Скорее сам нагнётся, давайте уж объективно

Ответить

Sergei Timofeyev

Иван
0

Только нал

Ответить

Hexen Sage

0

А по выручке? 😉☝🏻

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Андрей Бондарь

0

Эппл обязаны любить Россию

Ответить

Denis Bystruev

0

к октябрю 2020 года в мире было 507 млн пользователей Apple Pay

507 млн — это примерно половина (51%) из 1 млрд пользователей Apple:

https://loupventures.com/apple-pay-availability-growing-20-plus

Apple Pay Availability Growing 20% Plus | Loup…
Our fourth annual Apple Pay availability study is complete. We found 20% plus increased adoption…
loupventures.com
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Airat Kafman

0

Все дело в том, что в России довольно поздно пришла инфраструктура с терминалами. А для многих мелких бизнесменов она пришла в виде безальтернативных 4G-терминалов сразу с поддержкой безконтактной оплаты и достаточно лояльным банковским обслуживанием всякими Тиньковыми и Точками.
В этом плане например развитая Япония, сильно позади, особенно если выйти за пределы крупных городов типа Токио и Киото. На Окинаве, если ты попытаешься с NFC оплатить покупку - на тебя посмотрят с непониманием. В первую очередь тебя не поймет терминал, который будет старше некоторых российских Тик-Токеров.

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Nikolay Vavilov

0

Забавно, что страна со средней зарплатой в 300-400 долларов в месяц вторая)
Китай видимо на вичате все сидят?

Ответить

Vasilisa Petr

0

Не ну а што, удобный же колпак :))) 

Ответить

Герман Воронов

–1

Бедная страна?.. Нее, понты дороже денег ))

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Мерлин

Герман
0

iPhone SE чуть ли не стоил 20 тысяч рублей. Смартфон за 20 тысяч - понты?

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