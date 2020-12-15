«Ведомости»: Россия заняла второе место в мире по числу пользователей Apple Pay в 2020 году Материал редакции
Рост популярности систем бесконтактной оплаты произошёл на фоне пандемии Covid-19.
Россия стала второй после США страной по числу пользователей платёжной системы Apple Pay, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к компаниям-партнёрам международных платежных систем.
Точные цифры собеседники издания не назвали, но один из них сообщил, что в России 20-25 млн iPhone, которые поддерживают Apple Pay. Руководитель проекта Content-Review Сергей Половников считает, что «практически все» российские пользователи, в чьих смартфонах есть функция, пользуются ей. Также Apple Pay доступна в Apple Watch, iPad и iMac.
Apple не раскрывает статистику по использованию платёжной системы. Собеседники «Ведомостей» утверждают, что Россия обошла в рейтинге Великобританию, которая занимает третье место. Аналитическая компания Loop Ventures подсчитала, что к октябрю 2020 года в мире было 507 млн пользователей Apple Pay — на 15% больше, чем годом ранее.
Опрошенные изданием эксперты отметили общий рост системы бесконтактной оплаты — не только Apple Pay. Это произошло на фоне пандемии коронавируса, когда покупатели чаще использовали бесконтактную оплату.
В «Альфа-банке» рассказали, что на конец 2019 года 19% выданных карт были привязаны к Apple Pay, Google Pay и другим сервисам. Сейчас таких карт 25% от общего количества. В «МТС банке» оценили число бесконтактных транзакций с помощью Apple Pay в 39%, затем идут Google Pay с 35% и Samsung Pay с 23% (данные за октябрь-ноябрь 2020 года).
В Mastercard отказались от комментариев. Представители «Сбера», Visa, Samsung и Google не ответили на запросы издания.
Не россия, а «мск+спб+казань+нн» и нще парочка крупных.
В рф, где 44млн-пенсионеры и 20млн за чертой бедности из 144, крайне смехотворно это вот такое выдавать, ребяты
Самый популярный iPhone в России до недавних пор - SE первого поколения, который стоил 20 тысяч. Из-за этого цифры количества пользователей Apple Pay такие большие.
Если говорить про бесконтактную оплату в целом - смартфоны 2020 года с NFC стоят от 8-10 тысяч рублей, да и бесконтактную оплату принимают в 99% случаев. Не только в "мск+спб+казань+нн", но и в городах сильно меньше.
Дело же не в «принимают», а пользуется кто)
У большинства в США айфоны, как и в Западной Европе, особенно Северной. Другое дело, что не все используют эту функцию в силу разных обстоятельств
Я ни слова про сша не пишу, потому что там не диву и не каталась по стране этой. Не могу знать.
А вот про рф видела своими глазами, так что такие дела ©️
Да МИР всех нагнёт скоро
Скорее сам нагнётся, давайте уж объективно
к октябрю 2020 года в мире было 507 млн пользователей Apple Pay
507 млн — это примерно половина (51%) из 1 млрд пользователей Apple:
https://loupventures.com/apple-pay-availability-growing-20-plus
Все дело в том, что в России довольно поздно пришла инфраструктура с терминалами. А для многих мелких бизнесменов она пришла в виде безальтернативных 4G-терминалов сразу с поддержкой безконтактной оплаты и достаточно лояльным банковским обслуживанием всякими Тиньковыми и Точками.
В этом плане например развитая Япония, сильно позади, особенно если выйти за пределы крупных городов типа Токио и Киото. На Окинаве, если ты попытаешься с NFC оплатить покупку - на тебя посмотрят с непониманием. В первую очередь тебя не поймет терминал, который будет старше некоторых российских Тик-Токеров.
Забавно, что страна со средней зарплатой в 300-400 долларов в месяц вторая)
Китай видимо на вичате все сидят?
Бедная страна?.. Нее, понты дороже денег ))
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