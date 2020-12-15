Финансы
Рая Хачатрян

Петербургский сервис доставки еды «Готово» привлёк 65 млн рублей при оценке в 266 млн рублей Материал редакции

Компания планирует полностью покрыть Петербург, а в начале 2021 года выйти в регионы.

  • Сервис локальной доставки еды «Готово», работающий в Санкт-Петербурге, привлёк 65 млн рублей от частных инвесторов, сообщил vc.ru представитель компании. Оценка сервиса достигла 266 млн рублей, добавил он.

  • Новым инвестором сервиса стал предприниматель и основатель агентства Out Digital Роман Зарипов, вместе с ним вложились несколько российских бизнес-ангелов и текущие инвесторы, чьи имена компания не раскрывает. Общая доля новых инвесторов в сервисе составила 24,4%, сообщили в «Готово».

  • Привлеченные деньги компания потратит на открытие 10 новых кухонь в Санкт-Петербурге, а также на маркетинг, развитие ИТ-инфраструктуры и внедрение искусственного интеллекта и машинного обучения в работу сервиса. Компания развивает собственные технологии, которые сделают заказы персонализированными.

  • «Готово» планирует полностью покрыть город и выполнять 10 тысяч заказов в сутки. Сейчас в городе работают 15 кухонь. В первом квартале 2021 года сервис планирует выйти на региональные рынки.

  • По данным компании, в 2020 году совокупная выручка франчайзинговой сети «Готово» составила более 150 млн рублей. По данным базы «Контур.Фокус», выручка ООО «Гтв» в 2019 году составила 7,5 млн рублей. Компания увеличила количество кухонь с 5 до 15 в 2020 году, добавили в «Готово».
  • Пользовательская база сервиса — свыше 50 тысяч жителей Санкт-Петербурга. Компания предлагает более двух тысяч блюд, а средний чек составляет 550 рублей.
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vc.ru

#новость #инвестиции

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15 комментариев
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Sasha Tsereteli

2

❤️

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Мария Иванова

2

Прямая реклама!)) удалить пост

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Евгений Дроздов

0

А в чем отличие Готово от Кухни на районе?

Ответить

walkindizaster

Евгений
4

Доставляют блюда по частям 

Ответить

Евгений Дроздов

walkindizaster
0

Отдельными курьерами?
Один привозит котлетку, а другой пюрешку?

Ответить

walkindizaster

Евгений
1

В одном грудка, в другом ножка

Ответить

Airat Kafman

walkind…
1

в курьерах грудки и ножки?

Ответить

Карл

1

"привлек" как оценка компании это сродни "хлопку" газа 

Ответить

Maria Chmir

1

Эти ребята спасли меня в начале локдауна от голодной смерти.
Респект!

Ответить

Кристина Федосеева

0

Мурино бы покрыли. Не работает, хотя по карте в красной зоне обслуживания

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Sasha Tsereteli

Кристина
0

Должно работать, работает! Напишите в поддержку в левом нижнем углу, проверят, в чем дело

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Кристина Федосеева

Sasha
0

Возможно, были технические неполадки, разберусь на досуге

Ответить

Александр Якунин

0

Расскажите мне, на рынке есть два крупных игрока с неограниченными маркетинговыми и финансовыми возможностями.

Откуда приходят эти пионеры, что они в уши льют инвесторам, ведь математически ясно что они на способны на дистанции 3 гола хотя бы конкурировать с зелёными и желтыми, что происходит?

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Aleksandra Sergeeva

Александр
0

Ну потому что я не хочу есть ту перевёрнутую пиццу, которую мне привозит Яндекс. Дело прежде всего в качестве

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Александр Якунин

Aleksandra
0

Проблема всегда в последнем звене правило, не важно кто это будет, на доставке в этом затее теле люди что в кухни работали к примеру. Вы себя утешаете только.

Ещё есть доводы?

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