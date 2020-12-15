Петербургский сервис доставки еды «Готово» привлёк 65 млн рублей при оценке в 266 млн рублей Материал редакции
Компания планирует полностью покрыть Петербург, а в начале 2021 года выйти в регионы.
Сервис локальной доставки еды «Готово», работающий в Санкт-Петербурге, привлёк 65 млн рублей от частных инвесторов, сообщил vc.ru представитель компании. Оценка сервиса достигла 266 млн рублей, добавил он.
Новым инвестором сервиса стал предприниматель и основатель агентства Out Digital Роман Зарипов, вместе с ним вложились несколько российских бизнес-ангелов и текущие инвесторы, чьи имена компания не раскрывает. Общая доля новых инвесторов в сервисе составила 24,4%, сообщили в «Готово».
Привлеченные деньги компания потратит на открытие 10 новых кухонь в Санкт-Петербурге, а также на маркетинг, развитие ИТ-инфраструктуры и внедрение искусственного интеллекта и машинного обучения в работу сервиса. Компания развивает собственные технологии, которые сделают заказы персонализированными.
«Готово» планирует полностью покрыть город и выполнять 10 тысяч заказов в сутки. Сейчас в городе работают 15 кухонь. В первом квартале 2021 года сервис планирует выйти на региональные рынки.
- По данным компании, в 2020 году совокупная выручка франчайзинговой сети «Готово» составила более 150 млн рублей. По данным базы «Контур.Фокус», выручка ООО «Гтв» в 2019 году составила 7,5 млн рублей. Компания увеличила количество кухонь с 5 до 15 в 2020 году, добавили в «Готово».
- Пользовательская база сервиса — свыше 50 тысяч жителей Санкт-Петербурга. Компания предлагает более двух тысяч блюд, а средний чек составляет 550 рублей.
А в чем отличие Готово от Кухни на районе?
Доставляют блюда по частям
Отдельными курьерами?
Один привозит котлетку, а другой пюрешку?
В одном грудка, в другом ножка
Мурино бы покрыли. Не работает, хотя по карте в красной зоне обслуживания
Должно работать, работает! Напишите в поддержку в левом нижнем углу, проверят, в чем дело
Расскажите мне, на рынке есть два крупных игрока с неограниченными маркетинговыми и финансовыми возможностями.
Откуда приходят эти пионеры, что они в уши льют инвесторам, ведь математически ясно что они на способны на дистанции 3 гола хотя бы конкурировать с зелёными и желтыми, что происходит?
Ну потому что я не хочу есть ту перевёрнутую пиццу, которую мне привозит Яндекс. Дело прежде всего в качестве
Проблема всегда в последнем звене правило, не важно кто это будет, на доставке в этом затее теле люди что в кухни работали к примеру. Вы себя утешаете только.
Ещё есть доводы?
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