Business Insider: SpaceX запланировала снова привлечь инвестиции и удвоить свою оценку с $46 млрд Материал редакции
В августе компания Илона Маска привлекла $1,9 млрд в крупнейшем раунде из известных.
- Космическая компания SpaceX Илона Маска снова ведёт переговоры о привлечении инвестиций, рассказали источники Business Insider, знакомые с вопросом.
- По их словам, в ходе раунда компания планирует удвоить свою оценку: в августе инвесторы оценили SpaceX в $46 млрд, говорили источники Bloomberg. Тогда компания привлекла $1,9 млрд — это крупнейший раунд компании из известных.
- Собеседники Business Insider утверждают, что раунд планируют закрыть в середине или конце января 2021 года. Однако SpaceX может не убедить инвесторов повысить оценку, сумма инвестиций также может измениться, указывает издание.
- SpaceX может привлечь инвестиции на фоне успехов с запуском спутникового интернета Starlink: компания тестирует его в США, а в начале декабря американские власти обещали выделить ей деньги на обеспечение спутниковым интернетом сельской местности.
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0
7 комментариев Накачай стартап
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3
А ведь когда-то этот мальчик приезжал в Роскосмос покупать ракетные двигатели..
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–1
ггг продолжаем пилить бабос
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0
Ну да, не то что Роскосмос, государственная компания.
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