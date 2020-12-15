Финансы
Таня Боброва

Business Insider: SpaceX запланировала снова привлечь инвестиции и удвоить свою оценку с $46 млрд Материал редакции

В августе компания Илона Маска привлекла $1,9 млрд в крупнейшем раунде из известных.

  • Космическая компания SpaceX Илона Маска снова ведёт переговоры о привлечении инвестиций, рассказали источники Business Insider, знакомые с вопросом.
  • По их словам, в ходе раунда компания планирует удвоить свою оценку: в августе инвесторы оценили SpaceX в $46 млрд, говорили источники Bloomberg. Тогда компания привлекла $1,9 млрд — это крупнейший раунд компании из известных.
  • Собеседники Business Insider утверждают, что раунд планируют закрыть в середине или конце января 2021 года. Однако SpaceX может не убедить инвесторов повысить оценку, сумма инвестиций также может измениться, указывает издание.
  • SpaceX может привлечь инвестиции на фоне успехов с запуском спутникового интернета Starlink: компания тестирует его в США, а в начале декабря американские власти обещали выделить ей деньги на обеспечение спутниковым интернетом сельской местности.

#новость #spacex #инвестиции

661 просмотр
7 комментариев
4
{ "author_name": "Таня Боброва", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u0438\u043d\u0432\u0435\u0441\u0442\u0438\u0446\u0438\u0438","spacex"], "comments": 7, "likes": 4, "favorites": 3, "is_advertisement": false, "subsite_label": "finance", "id": 187512, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Tue, 15 Dec 2020 14:43:04 +0300", "is_special": false }
Объявления на vc.ru Отключить рекламу
Поиск работы на vc.ru
Свежие вакансии от работодателей в сфере ИТ и маркетинга.
Перейти
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
7 комментариев Накачай стартап
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Alexander Melnik

6
Ответить

Вася Пражкин

3

А ведь когда-то этот мальчик приезжал в Роскосмос покупать ракетные двигатели..

Ответить

Степан Марципан

–1

ггг продолжаем пилить бабос

Ответить

Олег Михайлов

Степан
0

Ну да, не то что Роскосмос, государственная компания.

Ответить

Max Bernberg

Олег
–1

Что РК, что Илон пилят бюджетные деньги. Разница только в пиаре

Ответить

Montana

1

Парни больше оптимизма. Вон Ангара даже не упала при запуске

Ответить

Infinity Trap

0

Нужно больше золота

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

Calltouch
Подписан
Отписаться
Онлайн по правому ряду: как автодилер перестроил продажи и маркетинг в 2020
Екатерина Купцова, руководитель маркетинга Jaguar Land Rover, Cadillac и Chevrolet «Авилон», рассказала, какую роль в п…
0
Делобанк
Подписан
Отписаться
Как составить договор, чтобы контрагент вас не подвёл
Вместе с экспертом из юридической компании «ЮрИнформ» рассказываем, на что смотреть при подписании договора, чтобы обез…
0
Selectel
Подписан
Отписаться
У PS5 или Xbox сломался CD-привод? В утиль. Кто препятствует DIY-ремонту консолей и что может измениться
Самостоятельный ремонт телефонов, приставок, тракторов, электромобилей? В целом, это реально, но многие производители с…
5

Показать еще

Лучшие комментарии
Соня Карлова
за день
Какая душная шутейка. Есть какая-то принципиальная важность в том, что миллионы видео пропали именно при помощи sql запроса, или это эдакое «смотрите на меня, я погромист»? 
PornHub удалил больше половины всех роликов после решения Mastercard и Visa остановить приём платежей на платформе
Vlad Limbo
за неделю
А я смотрю, вы эксперт по страданиям.
Защита покупателей на Алиэкспресс больше не работает. Как меня нагло обманули на Алиэкспресс

Комментарии

Кирилл Тихонов

Пережитки девяностых в России…

Денис Нестеренко

«Альфа-банк» игнорирует…

Arthur N

«Альфа-банк» игнорирует…

Шамиль Джанболатов

Российский суд впервые обязал…

Игорь Рачук

«Альфа-банк» игнорирует…

Денис Нестеренко

«Альфа-банк» игнорирует…

Yura Nabokov

Сбер не помогает решить вопрос…

Родион Галанев

PornHub удалил больше половины…

Юрий

«Ёмаё» — сервис обработки…

РабРабович

«Альфа-банк» игнорирует…

tommyscz

Защита покупателей на…

Валентин Баранов

Хостинг Timeweb: причины…

Кирилл Тихонов

Пережитки девяностых в России…

Andrew Shalaev

«Альфа-банк» игнорирует…

Fumar mata

«Альфа-банк» игнорирует…

Шамиль Джанболатов

Российский суд впервые обязал…

Александр Якунин

Петербургский сервис доставки…

Ольга Павленко

Пережитки девяностых в России…

Михаил Карп

Плачут, опускают руки, но не…

Damir Shakirov

«Альфа-банк» игнорирует…
null