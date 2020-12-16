Финансы
Евгения Евсеева

Flashpoint запустила фонд объёмом до $100 млн для инвестиций в стартапы в сфере образования и других в России и Европе Материал редакции

Компания уже инвестировала в 26 стартапов из России, Центральной и Восточной Европы, стран Балтии и СНГ.

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Международная инвесткомпания Flashpoint (ранее — Buran VC) запустила новый венчурный фонд с капиталом $75-100 млн, рассказали vc.ru в компании. На данный момент фонд уже привлёк $50 млн.

Фонд будет инвестировать в SaaS-решения для бизнеса, а также продукты в сфере развлечений, образования, здравоохранения и финансов. На вопросы vc.ru о периоде инвестиций и условиях для стартапов на момент публикации заметки в компании не ответили.

Flashpoint планирует вложиться в 15 технологических компаний в раунде А, сохранив значительную часть капитала для последующего финансирования портфельных компаний. Ещё часть средств направят на поддержку перспективных стартапов в посевном раунде.

Фонд разработал собственную методологию поиска и оценки стартапов, — стартапов, говорят в Flashpoint, — автоматизация этих процессов основана на опыте анализа тысяч компаний. Только в 2020 году Flashpoint проанализировала 1500 компаний.

Flashpoint основали в 2012 году Александр Коноплястый и Михаил Салонтаи. Компания инвестирует в технологические стартапы из России, Центральной и Восточной Европы, стран Балтии и СНГ. Всего компания инвестировала в 26 стартапов и сделала 66 последующих инвестиций в портфельные компании. По собственным данным, стоимость активов под управлением Flaspoint составляет $350 млн.

Flashpoint уже запускала несколько фондов. Они инвестировали в сервис распознавания музыки Shazam, интернет-кассу продажи билетов Ponominalu.ru и онлайн-кинотеатр ivi.ru. Впоследствии Shazam купила Apple, а Ponominalu.ru приобрел МТС. Среди российских стартапов в портфеле — ivi, Dostavista.

В апреле 2019 года компания сменила название с Buran VC на Flashpoint и запустила фонд на €50 млн для кредитования ИТ-стартапов из Европы и Израиля.

#новость #инвестиции

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