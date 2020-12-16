Совфед одобрил продление 30% скидки на оплату госпошлин через «Госуслуги» до 2023 года Материал редакции
Она действует только для физлиц при безналичной оплате.
- Совет Федерации поддержал законопроект, которые продлевает скидки в 30% на госпошлины при оплате через сервис «Госуслуги» до 1 января 2023 года. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на трансляцию заседания.
- Скидка предоставляется только физлицам при безналичной оплате.
- Оплачивать госпошлины со скидкой на «Госуслугах» можно с 1 января 2017 года. Скидка учитывается автоматически.
- Такая мера должна была действовать до 2019 года, но затем её продлили до 2021 года, напоминает газета.
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6 комментариев Накачай стартап
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Осталось добавить кешбек, черную пятницу, бонусные баллы.
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не нарушить ли закон по скидочке 😒
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Госпошлины — это про оформление разных документов и подачи заявлений. Штрафы, пени — отдельная история
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Говорят что сейчас самое выгодное это сидеть на штрафах за ковид, только в МСк несколько ярдов за несколько месяцев собрали. Так что государству ковид на руку, уже монетизировали, а скидка сохраненная это для новых пошлин, например, за работу в праздники и т.д.
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