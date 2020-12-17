Совладелец «Аптечной сети 36,6» договорился о покупке 25% акций «Детского мира» Материал редакции
До этого инвесткомпания собиралась купить почти 30% акций ритейлера.
- Инвесткомпания Altus Capital, которая владеет долей в «Аптечной сети 36,6», договорилась о покупке 25% акций «Детского мира», пишут «Ведомости». 100% акций ритейлера находятся в свободном обращении.
- Компания пояснила, что закончила сбор заявок. После завершения расчётов Altus Capital будут принадлежать 25% акций ритейлера. Дату окончания расчётов в компании не назвали.
- В конце ноября Altus Capital объявила о планах приобрести 29,9% обыкновенных акций «Детского мира» за 35,35 млрд рублей. На фоне новостей акции «Детского мира» выросли более чем на 15%.
- До сентября 2020 года основными владельцами «Детского мира» были АФК «Система» Владимира Евтушенкова и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ). В сентябре они объявили о продаже своей доли в «Детском мире» и получили более 20 млрд рублей.
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