Финансы
Евгения Евсеева

Совладелец «Аптечной сети 36,6» договорился о покупке 25% акций «Детского мира» Материал редакции

До этого инвесткомпания собиралась купить почти 30% акций ритейлера.

  • Инвесткомпания Altus Capital, которая владеет долей в «Аптечной сети 36,6», договорилась о покупке 25% акций «Детского мира», пишут «Ведомости». 100% акций ритейлера находятся в свободном обращении.
  • Компания пояснила, что закончила сбор заявок. После завершения расчётов Altus Capital будут принадлежать 25% акций ритейлера. Дату окончания расчётов в компании не назвали.
  • В конце ноября Altus Capital объявила о планах приобрести 29,9% обыкновенных акций «Детского мира» за 35,35 млрд рублей. На фоне новостей акции «Детского мира» выросли более чем на 15%.
  • До сентября 2020 года основными владельцами «Детского мира» были АФК «Система» Владимира Евтушенкова и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ). В сентябре они объявили о продаже своей доли в «Детском мире» и получили более 20 млрд рублей.

#новость #детскиймир

742 просмотра
1 комментарий
2
{ "author_name": "Евгения Евсеева", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u0434\u0435\u0442\u0441\u043a\u0438\u0439\u043c\u0438\u0440"], "comments": 1, "likes": 2, "favorites": 1, "is_advertisement": false, "subsite_label": "finance", "id": 188171, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Thu, 17 Dec 2020 08:10:47 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
1 комментарий Накачай стартап
Популярные
По порядку

Mika Rasulov

1

Работа над лояльностью клиента с детства

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

IPQuorum
Подписан
Отписаться
На Creative Global Talks представили возможности цифровых сервисов для управления интеллектуальной собственностью
11 декабря 2020 года Евразийская конфедерация обществ правообладателей (ЕАКОП) организовала интернет-дискуссию «Цифрова…
0
Яндекс.Дзен
Подписан
Отписаться
«Настоящая битва за внимание пользователей только началась». Что ждёт контент-маркетинг в 2021
2020 год изменил поведение людей в онлайне и ускорил появление некоторых трендов. Конкуренция за внимание пользователей…
0
IVI
Подписан
Отписаться
16 декабря на IVI премьера нового ток-шоу «Мужская тема»
Ревность, ссоры, онлайн-интим, френдзона – эти и другие темы поднимут участники нового шоу IVI «Мужская тема». 16 декаб…
1

Показать еще

Лучшие комментарии
Valentin Dombrovsky
за день
А по-моему, нормально сделано — в удобном формате собраны разные варианты жалоб и описан процесс их подачи так, что удобно подать жалобу самому. Ну а если не хочешь заморачиваться, заплати монетку. Не понимаю хейта к…
«Школа редакторов бюро Горбунова» создала сервис «Накатал» с шаблонами жалоб и претензий
Vlad Limbo
за неделю
А я смотрю, вы эксперт по страданиям.
Защита покупателей на Алиэкспресс больше не работает. Как меня нагло обманули на Алиэкспресс

Комментарии

Илья Щербаков

«Колхоз» и высокий стиль: как…

Alex Cox

Юрфирма Rosen подала…

Андрей Крамарь

Стартап-разработчик водородных…

Антон piter

Сделано с аппетитом

Юрий Белоножкин

М.Видео отказывается вернуть…

Nikolai Kovalev

Как Digital-специалисту…

Андрей Крамарь

Стартап-разработчик водородных…

Борис Васильев

МТС выпустила отдельную…

Карл

Петербургский сервис доставки…

Тинькофф

«Тинькофф» и зарплаты: банк…

Карфаген должен…

Стартап-разработчик водородных…

Костянтин Черних

Стартап-разработчик водородных…

Arthur Niazyan

Стартап-разработчик водородных…

Killer

«Мы против Apple и за малый…

Aleksandr Talalaev

М.Видео отказывается вернуть…

Killer

«Мы против Apple и за малый…

Крымский Чайничек

«Прорыв года в ИИ — это…

Nikolay Werner

Google запустила облачный…

Крымский Чайничек

«Прорыв года в ИИ — это…

Карфаген должен…

Стартап-разработчик водородных…
null