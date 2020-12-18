Forbes: ЦБ хочет ввести тестирование инвесторов на знание сложных финансовых инструментов с 2021 года Материал редакции
Регулятор планировал начать тестирование неопытных инвесторов в апреле 2022 года.
- Центробанк хочет ввести тестирование неопытных инвесторов на знание сложных инвестпродуктов с начала 2021 года. Об этом сообщил Forbes со ссылкой на источники, присутствовавшие на встрече ЦБ 17 декабря.
- С инициативой переноса сроков выступил ЦБ. Регулятор недоволен случаями, когда инвесткомпании и банки продают продукты неопытным инвесторам и обещают гарантированный доход, но скрывают реальную доходность или риски.
- Неквалифицированные инвесторы должны будут успешно пройти тест и согласиться на риски, чтобы получить доступ к сложным финансовым инструментам.
- ЦБ впервые рассказал о вариантах тестов для неквалифицированных инвесторов-физлиц в августе 2020 года. Изначально регулятор планировал начать тестирование в апреле 2022 года.
- Тест можно сдать один раз. Если инвестор не пройдёт его, то сможет вложить не больше 100 тысяч рублей в один инструмент.
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В школьную программу уже сразу, чего мелочиться
Этот курс был бы полезнее половины изучаемых в школе предметов)
Это звучит круто, а теперь представь школьников и подумай, как научить хотя бы 30% из этих людей фин грамотности на фондовом рынке? Не прочитать курс стандартных лекций и считать что задача выполнена, а именно научить?
Сейчас половина курсов в интернете как раз на уровне приемлемом для школьников. Так что сложностей не будет. Просто начинать надо не с фондовых рынков, а с общих принципов экономики и структуры предприятий. Всё это расписать на пальцах проще, чем ту-же математику или физику.
Прозрачный Паша
Да, кстати, было бы не лишним ту же математику перевести в школе из теоретической струи в прикладную. А то грузят детей кучей инфы, вообще не рассказывая где и как это может им пригодиться.
В колледже (учился заочно) однажды попал на лекцию по математике, которую очникам читали. Там тётка рассказывала про системы уравнений так что даже у меня с моим математическим кретинизмом челюсть от интереса провисала. А всё потому что она с ходу говорила, как, например объясняемую ей тему можно применять, например в торговле, для минимизации расходов предприятия.
Уже прикладная, все задачи теперь не обстрактные а бытовые, походы в магазин, расчёт рулонов обоев, площадь дома и так далее.
Прозрачный Паша
О как, если так, то гуд. Я то давно учился, а то что вскользь «по радио» доходит до ушей говорит, что в основном мало что изменилось.
Хорошие учителя так и делают. Они умеют объяснить сложное просто, увлечь своим предметом.
Математика в школе вроде бы и так довольно разнообразна.
"Трактор работал на поле прямоугольной формы. Площадь поля составляла 44,1 га. Длина поля равна 210 м. Найдите отношение ширины поля к его длине."
Прозрачный Паша
Трактор работал на поле прямоугольной формы. Площадь поля составляла 44,1 га. Длина поля равна 210 м. Найдите отношение ширины поля к его длине.
И что мне это даст? На этот вопрос часто нет ответов. Наш мир построен на выгоде для себя или сообщества. Если выгода не ясна, знания воспринимаются как бесполезные. В школе проблема с ответом на вопрос «как это знание поможет мне или моим близким?». Да, хорошие учителя встречаются и дают ответы, дополняя программу, только в рядовой СОШ таких не так много, обычно.
Это проблема кадров. Как и в любой сфере.
Часто заложенные нормы разбиваются именно о "кадры".
Очередная кормушка для кормления придворных
Мне даже интересно, какой бардак должен быть в голове, чтобы прийти к такому выводу
Вообще это правильно, потому что когда я читаю ленту пульса, я охуеваю от этих спекулянтов и инвесторов, пару модных терминов запомнило и возомнили себя не весь кем.
Это так ссылка для общего понимания как выглядите тест наверно будет https://www.finzachet.ru/
Люди деньги начали переливать из банков куда угодно, конечно ЦБ будет вставлять палки в колеса. Другой момент, что это уже не поможет
А куда люди переваливаю ?
Да как минимум в акции-облигации, по самому консервативному варианту люди получают выше банковских 4%. ЦБ о себе думает в первую очередь когда придумывает такие костыли.
Расскажи это людям в возрасте, которые вкладываются в ПИФы от ВТБ, Сбера, которые так заботливо впаривают доверчивым гражданам. Развод людей простым словом. Так что действия ЦБ более чем обоснованы.
А если человек разбирается в том куда инвестировать на бирже, сдача этого теста не будет проблемой.
Вы точно не чего не путаете, ЦБ как раз и приводит на рынок физиков, только не тех кто верит данным в терминале, а способен посчитать реальную доходность облигации.
Еще бы людям рассказали почему нельзя брать кредиты и сколько они переплачивают и желательно со школьной скамьи. Судя по закредитованности в этом направлении знаний нет.
Кредит это инструмент развития экономики если что.
Да, на уровне организаций, а не в ларьке Быстроденьги на зассаной остановке.
Уже ограничили МФО в ставке. Маржинальность этого бизнеса резко упала. Новых точек я, во всяком случае, давно уже не видел.
ЦБ хочет присосаться к хайпу, рекордный приток средств на рынки акций. Работы нет, делать нехуй, все понесли бабос на биржу. Следующий год будет чуть хуже, но в целом тоже заебись, ну а потом коррекция на 40-50% и снова в бой! Кстати что б получить квала можно просто подделать pdf 😉
ЦБ к хайпу?
Оно его создаёт и управляет им, вам точно тест сдать надо.
Ты обоснуй сначала, а то тупой высер в сторону цб получается, на лайки школьников работаешь? Цб создаёт хайп вокруг движухи с акциями? И каким способом?
нынешний неквалифицированный инвестор как раз не может подделать pdf)))
Согласен, что большинство людей теряют деньги. Но в первую очередь такой тест должны сдавать сотрудники ЦБ, Минфина и ПФР, из-за них людям ничего не осталось, кроме как идти на биржу.
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