Финансы
Евгения Евсеева

Forbes: ЦБ хочет ввести тестирование инвесторов на знание сложных финансовых инструментов с 2021 года Материал редакции

Регулятор планировал начать тестирование неопытных инвесторов в апреле 2022 года.

  • Центробанк хочет ввести тестирование неопытных инвесторов на знание сложных инвестпродуктов с начала 2021 года. Об этом сообщил Forbes со ссылкой на источники, присутствовавшие на встрече ЦБ 17 декабря.
  • С инициативой переноса сроков выступил ЦБ. Регулятор недоволен случаями, когда инвесткомпании и банки продают продукты неопытным инвесторам и обещают гарантированный доход, но скрывают реальную доходность или риски.
  • Неквалифицированные инвесторы должны будут успешно пройти тест и согласиться на риски, чтобы получить доступ к сложным финансовым инструментам.
  • ЦБ впервые рассказал о вариантах тестов для неквалифицированных инвесторов-физлиц в августе 2020 года. Изначально регулятор планировал начать тестирование в апреле 2022 года.
  • Тест можно сдать один раз. Если инвестор не пройдёт его, то сможет вложить не больше 100 тысяч рублей в один инструмент.

#новость #центробанк #цб #инвестиции

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36 комментариев
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36 комментариев Накачай стартап
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Marat Yansaitov

13

Пора стартовать курсы Инвестор за 3 дня, или инвестор за 300. Под ключ. Назовусь Бизнес Старость. Или Like Invest.

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ЯжПрограммист

2

В школьную программу уже сразу, чего мелочиться

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Николай Глущенко

ЯжПрограммист
15

Этот курс был бы полезнее половины изучаемых в школе предметов)

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Николай Свидэрский

Николай
0

Это звучит круто, а теперь представь школьников и подумай, как научить хотя бы 30% из этих людей фин грамотности на фондовом рынке? Не прочитать курс стандартных лекций и считать что задача выполнена, а именно научить?

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Николай Глущенко

Николай
0

Сейчас половина курсов в интернете как раз на уровне приемлемом для школьников. Так что сложностей не будет. Просто начинать надо не с фондовых рынков, а с общих принципов экономики и структуры предприятий. Всё это расписать на пальцах проще, чем ту-же математику или физику.

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Sergei Timofeyev

Николай
0

Да и в институте

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Прозрачный Паша

ЯжПрограммист
3

Да, кстати, было бы не лишним ту же математику перевести в школе из теоретической струи в прикладную. А то грузят детей кучей инфы, вообще не рассказывая где и как это может им пригодиться.
В колледже (учился заочно) однажды попал на лекцию по математике, которую очникам читали. Там тётка рассказывала про системы уравнений так что даже у меня с моим математическим кретинизмом челюсть от интереса провисала. А всё потому что она с ходу говорила, как, например объясняемую ей тему можно применять, например в торговле, для минимизации расходов предприятия.

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Александр Якунин

Прозрачный
1

Уже прикладная, все задачи теперь не обстрактные а бытовые, походы в магазин, расчёт рулонов обоев, площадь дома и так далее.

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Прозрачный Паша

Алексан…
0

О как, если так, то гуд. Я то давно учился, а то что вскользь «по радио» доходит до ушей говорит, что в основном мало что изменилось.

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Ольга Маньшина

Прозрачный
0

Хорошие учителя так и делают. Они умеют объяснить сложное просто, увлечь своим предметом. 
Математика в школе вроде бы и так довольно разнообразна. 
"Трактор работал на поле прямоугольной формы. Площадь поля составляла 44,1 га. Длина поля равна 210 м. Найдите отношение ширины поля к его длине."

Ответить

Прозрачный Паша

Ольга
1

 Трактор работал на поле прямоугольной формы. Площадь поля составляла 44,1 га. Длина поля равна 210 м. Найдите отношение ширины поля к его длине.

И что мне это даст? На этот вопрос часто нет ответов. Наш мир построен на выгоде для себя или сообщества. Если выгода не ясна, знания воспринимаются как бесполезные. В школе проблема с ответом на вопрос «как это знание поможет мне или моим близким?». Да, хорошие учителя встречаются и дают ответы, дополняя программу, только в рядовой СОШ таких не так много, обычно.

Ответить

Ольга Маньшина

Прозрач…
0

Это проблема кадров. Как и в любой сфере.
Часто заложенные нормы разбиваются именно о "кадры".

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Евгений Ларин

0

Очередная кормушка для кормления придворных

Ответить

Oleg March

Евгений
3

Мне даже интересно, какой бардак должен быть в голове, чтобы прийти к такому выводу

Ответить

Александр Якунин

3

Вообще это правильно, потому что когда я читаю ленту пульса, я охуеваю от этих спекулянтов и инвесторов, пару модных терминов запомнило и возомнили себя не весь кем.

Это так ссылка для общего понимания как выглядите тест наверно будет https://www.finzachet.ru/

Ответить

Denis G

Александр
0

  я охуеваю от этих спекулянтов и инвесторов, пару модных терминов запомнило и возомнили себя не весь кем.

💰💰 КАРТИНА ДНЯ 💰💰

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Дневник Продавца

1

Люди деньги начали переливать из банков куда угодно, конечно ЦБ будет вставлять палки в колеса. Другой момент, что это уже не поможет

Ответить

Александр Якунин

Дневник
0

А куда люди переваливаю ?

Ответить

Дневник Продавца

Александр
0

Да как минимум в акции-облигации, по самому консервативному варианту люди получают выше банковских 4%. ЦБ о себе думает в первую очередь когда придумывает такие костыли. 

Ответить

Oleg March

Дневник
1

Расскажи это людям в возрасте, которые вкладываются в ПИФы от ВТБ, Сбера, которые так заботливо впаривают доверчивым гражданам. Развод людей простым словом. Так что действия ЦБ более чем обоснованы.
А если человек разбирается в том куда инвестировать на бирже, сдача этого теста не будет проблемой.

Ответить

Александр Якунин

Дневник
0

Вы точно не чего не путаете, ЦБ как раз и приводит на рынок физиков, только не тех кто верит данным в терминале, а способен посчитать реальную доходность облигации.

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Alex Cox

Дневник
0

ЦБ практически пофиг, в отличие от банков. Инвест счета как бы тоже ЦБ контролирует.

Ответить

Amir Name

0

Давно пора, главное чтобы тесты не повторялись

Ответить

Константин Шлапак

0

Идея отличная. Поддерживаю.

Ответить

Дмитрий Разломов

0

Еще бы людям рассказали почему нельзя брать кредиты и сколько они переплачивают и желательно со школьной скамьи. Судя по закредитованности в этом направлении знаний нет.

Ответить

Александр Якунин

Дмитрий
0

Кредит это инструмент развития экономики если что.

Ответить

Дмитрий Разломов

Александр
1

Да, на уровне организаций, а не в ларьке Быстроденьги на зассаной остановке.

Ответить

Антон piter

Дмитрий
0

Уже ограничили МФО в ставке. Маржинальность этого бизнеса резко упала. Новых точек я, во всяком случае, давно уже не видел.

Ответить

Dimitry Who

–1

ЦБ хочет присосаться к хайпу, рекордный приток средств на рынки акций. Работы нет, делать нехуй, все понесли бабос на биржу. Следующий год будет чуть хуже, но в целом тоже заебись, ну а потом коррекция на 40-50% и снова в бой! Кстати что б получить квала можно просто подделать pdf 😉

Ответить

Александр Якунин

Dimitry
1

ЦБ к хайпу?
Оно его создаёт и управляет им, вам точно тест сдать надо.

Ответить

Dimitry Who

Александр
0

Ты обоснуй сначала, а то тупой высер в сторону цб получается, на лайки школьников работаешь? Цб создаёт хайп вокруг движухи с акциями? И каким способом?

Ответить

Kirk Louson

Dimitry
1

нынешний неквалифицированный инвестор как раз не может подделать pdf)))

Ответить

Alex Moren

–1

Согласен, что большинство людей теряют деньги. Но в первую очередь такой тест должны сдавать сотрудники ЦБ, Минфина и ПФР, из-за них людям ничего не осталось, кроме как идти на биржу.

Ответить

Alex Cox

Alex
1

Интересная у вас логика) Интересно каким боков ЦБ виноват, что кто-то там решил Крымы присоединять и т.д.

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Mihael Isaev

0

 Тест можно сдать один раз.

А сколько раз можно не сдать? 😁 

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Artem 69

–1

Очередной бесполезный бюрократический высер

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