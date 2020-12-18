Финансы
Евгения Евсеева

Forbes: ЦБ начнет тестирование инвесторов на знание сложных продуктов с 2021 года Материал редакции

Регулятор планировал начать тестирование неопытных инвесторов в апреле 2022 года.

  • Центробанк хочет ввести тестирование неопытных инвесторов на знание сложных инвестпродуктов с начала 2021 года. Об этом сообщил Forbes со ссылкой на источники, присутствовавшие на встрече ЦБ 17 декабря.
  • С инициативой переноса сроков выступил ЦБ. Регулятор недоволен случаями, когда инвесткомпании и банки продают продукты неопытным инвесторам и с обещают гарантированный доход, но скрывают реальную доходность или риски.
  • Неквалифицированные инвесторы должны будут успешно пройти тест и согласиться на риски, чтобы получить доступ к сложным финансовым инструментам.
  • ЦБ впервые рассказал о вариантах тестов для неквалифицированных инвесторов-физлиц в августе 2020 года. Изначально регулятор планировал начать тестирование в апреле 2022 года.
  • Тест можно сдать один раз. Если инвестор не пройдёт его, то сможет вложить не больше 100 тысяч рублей в один инструмент.

#новость #центробанк #цб #инвестиции

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