Forbes: ЦБ начнет тестирование инвесторов на знание сложных продуктов с 2021 года Материал редакции
Регулятор планировал начать тестирование неопытных инвесторов в апреле 2022 года.
- Центробанк хочет ввести тестирование неопытных инвесторов на знание сложных инвестпродуктов с начала 2021 года. Об этом сообщил Forbes со ссылкой на источники, присутствовавшие на встрече ЦБ 17 декабря.
- С инициативой переноса сроков выступил ЦБ. Регулятор недоволен случаями, когда инвесткомпании и банки продают продукты неопытным инвесторам и с обещают гарантированный доход, но скрывают реальную доходность или риски.
- Неквалифицированные инвесторы должны будут успешно пройти тест и согласиться на риски, чтобы получить доступ к сложным финансовым инструментам.
- ЦБ впервые рассказал о вариантах тестов для неквалифицированных инвесторов-физлиц в августе 2020 года. Изначально регулятор планировал начать тестирование в апреле 2022 года.
- Тест можно сдать один раз. Если инвестор не пройдёт его, то сможет вложить не больше 100 тысяч рублей в один инструмент.
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