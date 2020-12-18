По данным Комиссии по ценным бумагам США, инвесторы лишились около $34 млн.

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Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) оштрафовала сервис для торговли акциями Robinhood на $65 млн — он якобы вводит клиентов в заблуждение относительно источников выручки и не предоставляет лучшие условия для выполнения заказов клиентов, как обещал.

Robinhood зарабатывает на продаже заявок своих клиентов, перенаправляя их тем финансовым посредникам, которые за них заплатят. Кроме того, сервис получает деньги за платную подписку, кредитование акций, а также комиссии за использование дебетовой карты.

Как утверждает регулятор, компания делала заявления, которые вводили клиентов в заблуждение. Одним из преимуществ Robinhood для клиентов была нулевая комиссия. При этом сервис умалчивал, что брал комиссию с посредников, которым направлял заявки клиентов. Такая практика называется «плата за поток заявок».

Из-за этого заказы клиентов выполняли по менее выгодным ценам, чем у других брокеров. Несмотря на это, в разделе часто задаваемых вопросов сервис ложно утверждал, что качество его услуг соответствует или превосходит конкурентов. Согласно отчёту Комиссии по ценным бумагам, в результате клиенты сервиса потеряли около $34,1 млн.

Robinhood согласилась выплатить штраф, но не признала вины и не опровергла. Также сервис наймёт независимого консультанта для проверки всех операций компании и соответствие их закону.

В июле 2020 года Robinhood привлекла $320 млн инвестиций, а в августе ещё $200 млн при оценке $11,2 млрд. При этом с начала года компания потерпела несколько неудач.